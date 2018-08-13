Крючок для моряков: как мафия из Украины организует перевозку нелегалов в Грецию

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В греческих тюрьмах отбывают наказание более 150 украинских моряков. Их осудили за перевозку нелегальных мигрантов в Евросоюз.

Многие утверждают, что шли работать на туристические суда, а оказались в ловушке из-за действий преступников.

Моряки и их родственники обратились в полицию, и Нацполиция открыла дело. Однако детали расследования не сообщаются.

Почему так много украинских моряков осуждены в Греции, что происходит с ними в тюрьме и помогает ли своим гражданам Украина - исследовала BBC News Украина.

Как работает схема?

Если ввести в поиск "работа на туристической яхте в Турции", то можно получить множество различных объявлений с предложениями и оплатой от 1000 долларов и выше.

Примерно так "устраивались" на работу те, кто сейчас находится в греческих тюрьмах.

Мужу пообещали зарплату в тысячу долларов в месяц Ирина, жена осужденного Александр Беланова

Ирина, жена осужденного моряка Александра Беланова, рассказала BBC News Украина, что ее муж в прошлом году вернулся из АТО и начал искать работу, чтобы улучшить финансовое положение семьи.

"Он отслужил в АТО, имеет статус участника боевых действий, был в Иловайском котле и имеет награду", - говорит женщина.

"Знаю, что мужчину, который принимал на работу, звали Виталик. Он все хорошо рассказал и пообещал зарплату в тысячу долларов в месяц", - добавила она.

И уже в Турции, по ее словам, начали происходить непонятные вещи. На яхту заводили группы людей - ставили задачу их перевозить. "Их просто обманули", - считает Ирина.

Суд дал Александру Беланову 8 лет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В греческих тюрьмах отбывает наказание по меньшей мере 151 украинский моряк

Сестра другого осужденного - Юрия Новака - Ангелина говорит, что ее брат не моряк и не имеет опыта работы на судне. Но ему предложили несколько месяцев туристического сезона поработать на яхте в Турции.

"Задержали его осенью 2014 года. С тех пор он в тюрьме", - рассказала она.

Юрию Новаку дали максимальные 25 лет.

Похожие рассказы и у многих других. При этом контрактов никто не подписывал. Все договоренности были устные, без официальных документов.

Украинцы соглашаются на заманчивые предложения работы, а оказываются в греческой тюрьме по обвинению в тяжком преступлении, которое в Греции по мере наказания приравнивается к убийству. Дипломаты признаются, что именно поэтому извлечь моряков из тюрьмы на удивление трудно.

По данным МИД, сегодня в греческих тюрьмах находится 151 гражданин. За последние два года удалось вернуть домой только 21.

BBC News Украина не может утверждать, что все эти моряки не знали, на что идут.

Дипломаты говорят, что знают ситуации, когда некоторые устраивались на подобную работу второй или третий раз.

Строгая политика Греции

Тема нелегальной миграции - острая для Греции. Именно поэтому страна установила жесткие наказания за это преступление.

Обращают внимание на количество нелегалов на судне, их пол и возраст, а еще - на наличие среди них детей. После учета всех этих моментов, в сумме часто выходят "нереальные" сроки - 400, 800 или даже более тысячи лет заключения. В таких случаях это на самом деле означает 25 лет, максимальный срок заключения в стране.

BBC News Украина удалось по телефону пообщаться с теми, кто сейчас отбывает наказание в Греции.

48-летний Юрий Новак, бывший бизнесмен, получил максимальный срок заключения. В его корпусе есть и другие украинцы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Миграционное законодательство в Греции очень строгое

"Я вообще не знал, что существует такой вид заработка, как перевозка нелегальных мигрантов. В Украине это была не очень популярная тема. Но когда мы оказались в такой ситуации, то все поняли", - рассказывает он.

"Истории у нас практически одинаковые. Всех нас пригласили на работу в Турцию, работать на яхтах. Проверяли наши документы, провели собеседование, оплатили перелет в Турцию, разместили в гостинице, и у нас не возникало подозрений", - говорит Юрий.

8 лет дали сразу, еще по 8 за каждого нелегала. Поскольку у нас 51 человек - считайте сами. И мы посчитали - 416 лет Юрий Новак, осужденный моряк

Согласно предложению, моряки должны были возить туристов из турецкого Мармариса и Фетхие на греческие острова Родос, Кос и другие.

"И как-то в октябре 2015 года в турецком городе Фетхие к нам на яхту начали заходить какие-то непонятные люди. Мы с Николаем начали спрашивать капитана, что за люди. Он говорит: "Не ваше дело", - рассказал Юрий.

Яхта должна была отвезти немалую группу - 51 человек - по определенным координатам. "Мы звонили работодателю в Украине, а он сказал: делайте то, что вам сказали, и все будет хорошо".

Прибыв на Родос, яхта зашла в бухту и высадила людей. И уже потом полицейские, которые находились недалеко и видели эту картину, задержали украинцев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские моряки говорят, что перевозили нелегалов из Турции на греческие острова

Суд над Юрием Новаком был на Родосе.

"Он прошел очень быстро, нам сообщили, что дали по 25 лет. Мы попросили переводчика объяснить, он сказал, что 8 лет дали сразу, еще по 8 за каждого нелегала. Поскольку у нас 51 человек - считайте сами. И мы посчитали - 416 лет", - говорит он.

В тюрьме мужчина ходит на работу - мастерит мебель, еще рисует. "В основном рисую иконы. Честно скажу, я их здесь продаю и имею с этого копейку. Покупатели - люди в тюрьме. Цена - от 20 до 80 евро".

Он говорит, что по неофициальным данным в разных тюрьмах Греции находятся уже более 200 украинцев.

Что может Украина?

Заключенные моряки и их родственники, с которыми мы пообщались, не исключают вины и осознают, что речь идет о преступлении.

Греческое законодательство предусматривает обеспечение подсудимых адвокатом и переводчиком, если те не понимают греческого языка. Однако, по словам заключенных украинцев, переводчики у них плохие, а государственные адвокаты - неэффективны.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Заключенные из Украины жалуются, что судебный процесс проходит на греческом языке и они в большинстве своем не понимают, что происходит

"Не хватает юридической поддержки. Мы здесь полностью без прав. Нам нужен человек, который разбирается в законах. И для государства Украина нанять здесь в Греции такого юриста - это несложно. Чтобы он оказывал юридическую консультацию", - говорит заключенный Юрий Новак.

Родственники моряков рассказывают, что часто переводчик не может объяснить, в чем их обвиняют и какой приговор объявил суд. Ведь как сам процесс, так и вся документация - исключительно на греческом языке.

В некоторых ситуациях переводчика нет вообще.

В связи с этим семьи осужденных обращались в МИД, писали обращения к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

В дипломатическом ведомстве говорят, что Украина не может предоставить им платного адвоката и переводчика. Поэтому пока эта проблема остается открытой.

Заместитель директора консульского департамента МИД Василий Кирилич пояснил, что страна может оплатить адвоката, если человека судят по политическим мотивам или ему грозит пожизненное заключение.

По его словам, греческая сторона уверяет, что все происходит по стандартам ЕС. И если они будут соблюдать все правила в тюрьме, учить греческий язык и работать, то их могут освободить после отбывания трети срока.

При этом и дипломаты, и сами моряки обращают внимание на тот факт, что важным мог бы быть визит омбудсмена Людмилы Денисовой в Афины, чтобы обсудить эти вопросы с греческой стороной. В частности, обеспечить право на защиту и на перевод во время процесса.

Если они будут соблюдать все правила в тюрьме, то их могут освободить значительно раньше Василий Кирилич, представитель МИД Украины

BBC News Украина обращалась за комментарием к Людмиле Денисовой, однако ответа не получила.

Впоследствии в МИД Украины нам сообщили, что дипломаты готовят на сентябрь визит омбудсмена в Грецию "с целью мониторинга соблюдения прав задержанных и осужденных украинцев в этой стране".

Преступная группа "вербовщиков"

Руководитель проектов фонда помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко объясняет, что Украина усилила разъяснительную работу. "Моряки стали внимательнее и разборчивее относиться к тому, куда идти работать", - говорит он.

Благодаря этому меньше людей "попадают на крючок". Хотя "крупную рыбу", а именно тех, кто организует такие каналы и нанимает людей на работу, до сих пор не поймали.

Есть версии, что почти все моряки, оказавшиеся в тюрьме, знали, что будут перевозить нелегалов. Однако в такой ситуации они - исполнители. А кто же организаторы?

Наличие такого большого количества абсолютно похожих историй свидетельствует о преступной сети, которая устраивает на нелегальную работу за рубежом. Вероятно, ее представители действуют как в Украине, так и в Турции. Сами моряки и их родственники называют таких людей "вербовщиками".

Группа, которая работает в Украине, ищет моряков, размещает объявления в интернете, предлагает хорошие заработки. Затем морякам покупают билеты в Турцию, где обещают подписать официальный контракт. Там их встречают другие люди, которые собственно и заводят на яхту и ставят задачу.

Однако в результате документы с моряками не подписывают, а после задержания, как правило, такие работодатели исчезают.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В Украине существует группа, которая набирает людей для перевозки мигрантов из Турции в Грецию

В правоохранительные органы за последние несколько лет уже поступило много заявлений по этому поводу. Им передали имена, фамилии, номера телефонов - хотя их быстро меняют.

Однако родственники говорят, что следствие ведется неэффективно, и информации о задержаниях до сих пор нет.

Или нет у наших правоохранителей интереса это расследовать, или моряки что-то скрывают Андрей Шевченко, представитель фонда "Ассоль"

Андрей Шевченко сообщил, что дело расследуют и в Греции, и в Украине.

"Если бы они (моряки - Ред.) честно рассказывали, кто и где их нанял, то эти каналы бы закрыли. Значит, либо нет у наших правоохранителей интереса это расследовать, либо моряки-то скрывают", - считает он.

"Разные ситуации бывают. Поэтому говорить, что все они виновны или невиновны, нельзя. То есть я не исключаю того, что какая-то часть шла сознательно, а часть попадала в ловушку из-за неопытности", - говорит Шевченко.

О легкомыслии моряков говорит и министр иностранных дел Павел Климкин. Еще в начале года он призвал соотечественников ответственно подходить к выбору работодателя.

"Хочу отдельно предостеречь потенциальных правонарушителей: сотрудничество с мафией обязательно приведет вас к катастрофе. Мафия использует вас и в конце концов сдаст, рассчитывать на ее помощь в беде бессмысленно. Чудес не бывает", - написал министр в своем блоге, посвященном ситуации с моряками в Греции.

Группа представителей Нацполиции приезжала в Афины в рамках расследования этого дела.

Осужденные могли с ними пообщаться, дать показания и написать соответствующие заявления. "Но после этого - тишина", - говорит Юрий Новак, который общался с украинскими полицейскими.

Другой заключенный из Одессы, Александр Бельтек, с которым пообщалась BBC News Украина, говорит, что передал полиции все данные на "вербовщика", в том числе номер телефона, который в то время еще работал.

"Они приезжали где-то пять месяцев назад. Я написал заявление. И теперь родные спрашивают их, какие новости, а те отвечают - работаем. Я отдал им паспортные данные работодателя, дал номера все. Но он до сих пор на свободе, никто ничего не делает", - рассказал он.

Александр говорит, после задержания звонил работодателю, но тот никак не отреагировал и дал понять, что не боится ответственности "Говорит: пиши куда хочешь, мне все равно - у меня есть связи".

Мы также попытались набрать номер, который Александр передал правоохранителям вместе с заявлением. Он оказался действующим. Человек по имени Сергей сообщил, что знает Александра Бельтека, однако никакого отношения к его заключению не имеет.

"Я знаю, что он меня обвиняет ... Представьте, если бы я нанимал людей на нелегальную работу, я бы пользовался сейчас этим номером телефона?" - сказал он.

Мужчина полностью отвергает обвинения в свой адрес, хотя признает, что этот моряк обращался к нему с просьбой помочь найти работу, но в Турцию он его не отправлял.

По словам Сергея, к нему не обращались правоохранительные органы, которым Александр Бельтек будто бы передал все детали о работе - в том числе данные о Сергее, с которым нам удалось пообщаться.

BBC News Украина обратилась с запросом о ситуации с моряками в Нацполицию.

Там ответили, что дела о "вовлечении граждан Украины в преступную деятельность, связанную с перевозкой нелегальных мигрантов в Грецию", расследуют в нескольких областях. Их открыли по статье о торговле людьми.

Речь идет о 20 моряках. Деталей расследования полиция сообщить не может.

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