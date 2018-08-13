Расизм и презрение к женщинам: экс-советница написала книгу о Трампе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Маниголт ушла из Белого дома в конце 2017 года

Бывшая советница президента Дональда Трампа издала книгу мемуаров о своей работе в Белом доме "Выбита из колеи: Взгляд на Белый дом Трампа изнутри", которая еще до оофициального выхода в свет вызвала широкий резонанс. Омароса Маниголт называет американского президента расистом и женоненавистником.

Омаросе Оне Маниголт-Ньюман - 44 года. Она участвовала в первом сезоне реалити-шоу Дональда Трампа "Подмастерье", его продолжении - "Звёздный кандидат" и ряде других.

В возрасте 23 лет она работала в офисе вице-президента Альберта Гора.

После избрания Дональда Трампа на пост главы государства в 2016 году Омароса стала помощником президента и директором по коммуникациям в управлении по связям с общественностью. Однако уже в декабре 2017 года она ушла в отставку якобы из-за разногласий с коллегами.

Жесткие характеристики

В своей книге Омароса называет Трампа расистом, фанатиком и женоненавистником. Официальный релиз книги намечен на 14 августа, но многие СМИ уже опубликовали выдержки из нее.

Реакция последовала незамедлительно. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга Омаросы пронизана ложью и фальшивыми обвинениями, а сам Трамп в ходе субботней фотосессии назвал Омаросу "опустившейся на дно жизни".

В книге много внимания уделяется тому, что президент якобы употребил скорбительное по отношению к темнокожим "слово на букву Н" и что якобы существует запись, на которой Трамп произносит это слово. Фактически автор книги утверждает, что ее и уволили из-за того, что она "охотилась за записями".

Но в книге есть и другие свидетельства проявлений Трампом расовой нетерпимости, в том числе еще до его избрания президентом, утверждают либеральные Guardian, Daily Beast и Washington Post.

При этом ряд критиков уже поставили под сомнение достоверность многих утверждений, содержащихся в книге.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На фото момент, когда Трамп называет бывшую советницу опустившейся на дно жизни

Омароса утверждает, что Трамп хотел использовать свою собственную книгу по ведению бизнеса вместо Библии для принесения присяги.

"Он спросил меня: Омароса, как думаешь, а если я присягну на своем "Искусстве сделки"? Я спросила - что, вместо Библии? Да, "Искусство сделки" же бестселлер. Это величайшая книга по бизнесу всех времен, именно так я буду заключать великие сделки для нашей страны", - пишет в своей книге бывшая советница Трампа. По ее словам, Трамп потом сказал, что это была его шутка, но она считает, что он говорил всерьез.

Странные взаимоотношения с дочерью

Однажды Трамп сказал, что пригласил бы свою дочь Иванку на свидание, если бы она не была его дочерью. Это широко известный факт.

Омароса Маниголт-Ньюман исследовала эти отношения и выяснила, что во время перерыва на съемках телешоу Трампа "Звездный кандидат" основатель группы Kiss Джин Симмонс якобы открыто обсуждал достоинства Иванки при ней и ее отце, называя ее необычайно сексуальной и привлекательной женщиной.

Маниголт также пишет, что видела, как однажды Трампа проглотил листок бумаги из своей записной книжки, о тесных отношениях Трампа и телекомпании Fox News, а также о странных прозвищах, которыми Трамп награждает своих сотрудников.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Омароса Маниголт написала, что ей предложили контракт на 15 тысяч долларов в месяц - чтобы она молчала о своей работе в Белом доме

По ее словам, своего сына Дональда Трампа-младшего отец однажды назвал "лажовщиком", который постоянно все портит.

Кроме того Омароса Маниголт написала, что ей якобы предложили контракт на 15 тысяч долларов в месяц - чтобы она молчала о своей работе в Белом доме. Она, по ее словам, отказалась.

Не первая книга о Трампе

В январе этого года вышла книга журналиста Майкла Вулфа о Дональде Трампе "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа". В ней Вулф рассказал, что окружение президента США называет его ребенком, потому что ему, как и всем детям, нужно немедленное поощрение.

Трамп тогда заявил, что книга Вулфа полна вранья.

На 11 сентября намечен выход книги известных журналистов Боба Вудворда и Карла Берстайна "Страх: Трамп в Белом доме". Сами они говорят, что содержание книги будет покруче Уотергейтского скандала, когда президент США Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку.

Кстати, именно эти два журналиста получили в результате освещения Уотергейта Пулитцеровскую премию.

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