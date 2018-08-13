Как оспа убила свою последнюю жертву

Копірайт зображення OTHER Image caption Дженет Паркер работала фотографом в Бирмингемской медицинской школе

Осторожно, вас могут шокировать фото больных людей!

Летом 1978 года был зафиксирован самый последний известный случай оспы, который унес жизнь 40-летней Дженет Паркер, медицинского фотографа. Каким же образом болезнь, в то время считавшаяся искорененной по всему миру, вспыхнула во втором крупнейшем городе Великобритании?

11 августа 1978 года Дженет Паркер почувствовала себя плохо.

В последующие несколько дней состояние г-жи Паркер - медицинского фотографа с кафедры анатомии медицинского факультета Бирмингемского университета - резко ухудшилось. На спине, руках, ногах и лице появились красные пятна.

Вызвали врача, который диагностировал ветрянку.

Впрочем, мать г-жи Паркер Гильда Уиткомб не поверила врачу. Ее дочь перенесла ветрянку в раннем детстве, а большие волдыри, которые появлялись у нее на теле, были совсем другими.

Лучше ей не становилось, и 20 августа женщину госпитализировали в инфекционную больницу Кэтрин де Барнс, что в Солигалли.

Копірайт зображення KEYSTONE-FRANCE/GETTY Image caption Вакцинация от оспы английских детей в 1962 году

К тому времени г-жа Паркер настолько ослабла, что не могла даже стоять на ногах без посторонней помощи.

"Помню, я подумала, что выглядит она очень плохо. Сыпь была ужасная", - вспоминает профессор Дебора Симмонз, которая первой из медперсонала осмотрела Паркер.

"Тогда считалось, что оспы в мире уже нет".

Только после детального осмотра в заметках Симмонз появилось страшное слово "вариола" - научное название оспы. Вскоре самые худшие опасения врача подтвердились.

Натуральная оспа, последний случай которой был зафиксирован в 1977 году в Сомали, вдруг вернулась.

Эта болезнь была знакома человечеству уже тысячи лет и внушала страх по всему миру, убивая около трети инфицированных.

Копірайт зображення SMITH COLLECTION/GADO/GETTY IMAGES Image caption Электронная микрофотография вируса оспы

Только в ХХ веке от нее умерло около 300 млн человек.

У тех, кто переболел и выжил, на коже обычно оставались отметины - оспины.

Для устранения болезни провели мировую кампанию по вакцинации, возглавляемую Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и по состоянию на начало 1970-х гг. оспа случалась очень редко.

В 1978 году ВОЗ как раз собиралась официально провозгласить, что оспы в мире больше нет.

Копірайт зображення ALASDAIR GEDDES Image caption Профессор Аласдер Геддес работал консультантом по инфекционным болезням в госпитале Бирмингема

И вот где ее никак не ожидали, так это в Великобритании. В течение пяти лет до случая с г-жой Паркер здесь никто не болел оспой. Поэтому новость о возвращении этой болезни вызвала сильный международный резонанс.

"Это был шок. Оспу уже почти провозгласили побежденной - во всяком случае, было известно о таких планах", - говорит профессор Аласдер Геддес, который в то время был консультантом по инфекционным заболеваниям в больнице Восточного Бирмингема.

"Этой болезни очень боялись. Не только в Бирмингеме, но и в правительстве, и в ВОЗ была паника - неужели оспа вернется?"

Услышав новости из Бирмингема, ВОЗ решила сделать все, чтобы устранить риски. Вместе со СМИ, представители этой организации заполонили город.

"Очень-очень быстро здесь появилась сначала британская, а потом и международная пресса", - говорит Геддес. Это стало "большой международной проблемой".

Копірайт зображення A GEDDES/H MORGAN Image caption Большие пятна появились на ногах, спине и лице Дженет Паркер

"Приехало много чиновников из ВОЗ. Конечно, они были обеспокоены".

"Инкубационный период оспы достаточно длинный - около 12 дней. Поэтому нам пришлось около двух недель волноваться, не появятся ли новые случаи".

Медики предприняли решительные действия - прежде всего, вакцинировали и поместили под карантин людей из окружения г-жи Паркер.

Боясь, что болезнь распространится дальше, чиновники подробно расспросили мужа Дженет - Джозефа Паркера - и его родителей Гильду и Фредерика Уиткомб обо всех недавних делах их семьи.

Подобным профилактическим процедурам подвергли всех, кто имел контакт с г-жой Паркер - сантехника, который приходил чинить ей умывальник, персонал больницы, больничного капеллана и врачей амбулатории, которые консультировали ее еще до госпитализации.

Копірайт зображення OTHER Image caption Профессор Генри Бедсон- глава лаборатории оспы в медицинской школе - был "крайне подавлен" из-за вспышки оспы

По состоянию на 28 августа, только через две недели после того, как у г-жи Паркер появились признаки болезни, более 500 человек получили экстренную вакцинацию.

И у всех на уме был один вопрос: как она заразилась?

В то время на медицинском факультете Бирмингемского университета (где работала г-жа Паркер) действовала лаборатория по исследованию оспы - одна из немногих, уполномоченных ВОЗ. Начальником лаборатории был профессор Генри Бедсон.

В тот же вечер, когда у г-жи Паркер диагностировали оспу, профессор Бедсон помогал профессору Геддесу исследовать ее анализы.

"Генри, что ты там видишь? - спросил я, но он не ответил, - вспоминает Геддес. - Тогда я легонько отодвинул его от микроскопа и заглянул туда сам. Я увидел крошечные кирпичики - типичный вид вируса оспы".

Копірайт зображення GETTY IMAGES/MEDIA FOR MEDICAL Image caption Программу глобальной вакцинации инициировала Всемирная организация здравоохранения

"Генри был в ужасе, ведь не оставалось сомнений, что вирус каким-то образом сбежал из лаборатории и заразил г-жу Паркер".

"Думаю, как только он это увидел, он все понял. Он знал, откуда пришел вирус и что будет дальше", - говорит профессор Симмонз.

"При таких обстоятельствах откуда еще он мог взяться? Была еще теория, что вирус проник в вентиляционную систему, но если так, почему заболела только одна женщина?"

Все взгляды сошлись на г-не Бедсоне, говорит профессор Марк Поллен, автор книги "Последние дни оспы: бирмингемская трагедия".

49-летний профессор - всемирно признанный эксперт по оспе - чувствовал себя "крайне подавленно".

"Журналисты ходили толпой, а под домом Бедсона разбили лагерь. Но он был настоящим героем - старался как только мог, чтобы освободить мир от оспы", - говорит профессор Поллен.

Время шло, г-жа Паркер оставалась в изоляции, но ее состояние постепенно ухудшалось.

Копірайт зображення EDUCATION IMAGES/GETTY IMAGES Image caption Больной оспой с сильно пораженными лицом и руками

Она почти ослепла на оба глаза из-за язв, а кроме того, врачи диагностировали у нее почечную недостаточность.

Со временем развилось еще и воспаление легких, и г-жа Паркер перестала говорить.

5 сентября, когда она была в больнице, умер ее 77-летний отец Фредерик. Причиной смерти стал сердечный приступ, очевидно вызванный переживаниями за больную дочь. Впрочем, поскольку он был на карантине, аутопсию не проводили, боясь заражения оспой.

Узнав об этой первой, хотя и непрямой, жертве оспы, профессор Бедсон на следующий день пошел в кладовую у своего дома в бирмингемском пригороде Харборн и покончил с собой.

Он оставил записку с такими словами: "Мне жаль, что я обманул доверие, с которым мои друзья и коллеги относились ко мне и моей работе".

Пятью днями позже, 11 сентября в 3 часа 50 минут умерла г-жа Паркер.

Копірайт зображення SOLIHULL METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL Image caption Дженет Паркер изолировали в специальном госпитале, где она умерла

Болезнь убила свою последнюю жертву.

У матери г-жи Паркер были "очень слабые проявления оспы" (по словам г-на Геддеса), и 22 сентября ее выписали из больницы здоровой.

Она не попала на похороны ни мужа, ни дочери.

16 октября 1978 года Бирмингем объявили "свободным от оспы"; однако никто так и не дал исчерпывающего ответа на вопрос о том, как г-жа Паркер заразилась.

В октябре 1979 года трое судей магистратского суда Бирмингема закрыли дело о том, что персонал Бирмингемского университета якобы нарушил "Закон о безопасности на рабочем месте", - "за недостатком улик".

Таким образом профессора Бедсона реабилитировали.

Копірайт зображення BIRMINGHAM MAIL/LIBRARY OF BIRMINGHAM Image caption Сообщение о последней жертве оспы в газете

В 1980 году по заказу правительства провели еще одно расследование по этому делу, выводы которого опубликованы в "Отчете Шутера" (по фамилии руководителя исследования). Г-жа Паркер "несомненно" заразилась оспой в лаборатории, решили ученые.

Вирус мог перекинуться на нее одним из трех путей: воздушным через вентиляционную систему, через личный контакт или через контакт с зараженным оборудованием.

Однако теория, что вирус распространился через вентиляцию, "не казалась вероятной никому из тех, кто владел информацией", говорит профессор Поллен.

"Почему же она умерла, почему болезнь так ее подкосила?" - до сих пор удивляется профессор Симмонз.

Впрочем, она добавляет: "Если 40 лет назад нам не удалось узнать, что именно произошло, сейчас это уж точно не прояснится".

Со временем "жизнь вернулась в привычное русло", говорит г-жа Симмонз.

Копірайт зображення HULTON ARCHIVE/GETTY Image caption Иллюстрация, на которой изображена первая вакцинация от оспы, изобретенная английским физиологом Эдвардом Дженнером в 1796 году

До сих пор вспышек оспы больше не было.

В 1980 году, через два года после смерти г-жи Паркер, чиновники официально заявили, что оспы в мире больше нет. Эта болезнь покорилась медицине.

Это был самый яркий пример того, как весь мир объединился, чтобы победить инфекционную болезнь.

Такое выдающееся достижение стало возможным благодаря сотрудничеству многих стран.

Как говорит профессор Лоуренс Янг с медфакультета Университета Уорика: "Эта болезнь трагически сказывалась на человеческой жизни - разрушала ее, вызывала уродство. То, что мы победили оспу и сумели ее искоренить, - огромное достижение".

Эдвард Дженнер - врач, который изобрел вакцину от оспы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эдвард Дженнер провел вакцинацию от оспы в 1796 году

Эдвард Дженнер - английский ученый, живший в XVIII веке. Он разработал первую в мире вакцину - от оспы.

В 1796 году Дженнер заметил, что доярки, которые болели коровьей оспой, потом почти никогда не заражались оспой натуральной. Коровья оспа очень похожа на натуральную, но менее опасна.

Тогда он собрал гной из пустул от коровьей оспы на руках одной из доярок и умышленно инфицировал ним маленького мальчика.

Мальчик ненадолго заболел, но потом поправился, и его организм выработал устойчивость против заражения как коровьей, так и натуральной оспой. В будущем Дженнер сделал несколько попыток его инфицировать, но безрезультатно.

Итак, Дженнер первым в мире провел вакцинацию от инфекционной болезни.

Автор дополнительного материала - Лиза Райт.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram