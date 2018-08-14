Мечеть без минарета, бамбуковый сталактит и другие претенденты на архитектурный "Оскар"

Жюри проводящегося каждый год Всемирного фестиваля архитектуры (WAF) составило шортлист зданий-претендентов на "Оскар" архитектурного мира. Заявки были поданы из 81 страны мира.

Мы предлагаем вам подборку зданий, вошедших в категорию "Завершенные постройки".

Копірайт зображення João Morgado

Часовня Богородицы под открытым небом в Фатиме, Португалия. Это работа архитектурного бюро Plano Humano Arquitectos, поданная в категории религиозных построек.

Копірайт зображення Xia Zhi

"Деревенская комната отдыха" в китайском Чанчуне - перестроенное здание, предназначенное для досуга как местных жителей, так и туристов, и разработанное SUP Atelier.

Шортлист этой премии не такой короткий: в него вошли 536 рукотворных сооружений всех видов, типов и предназначений.

Копірайт зображення Sabin Prodan

Бамбуковый сталактит в итальянской Венеции - пример уличного дизайна, радующего глаз и служащего укрытием от дождя, а для кого-то и от солнца. Авторы - архитектурное бюро Vo Trong Nghia Architects.

Победители будут определяться в ноябре в ходе трехдневного фестиваля, который состоится в Амстердаме, где 100 членов международного жюри будут оценивать представленные работы.

Копірайт зображення Dianna Snape

Комплекс гостиничных коттеджей Freycinet Lodge Coastal Pavilions на берегу залива Коулс-Бэй в австралийской Тасмании. Авторы - Liminal Architecture.

Копірайт зображення David Grandorge and Peter Maybury

Кинотеатр Palas в ирландском городе Голуэй сконструирован архитекторами dePaor.

Копірайт зображення Adam Scott

Концертный зал Королевской академии музыки в Лондоне. Его авторы из архитектурного бюро Ian Ritchie Architects, разрабатывая проект, оттолкнулись от закругленных линий, которыми обладают струнные музыкальные инструменты.

Копірайт зображення Ivan Brodey

Жилой многоквартирный дом в столице Норвегии Осло, построенный архитекторами Code Arkitektur.

Копірайт зображення Fernando Guerra

Частный "Дом на мысу" в бразильском курортном городе Гуаруджа с видом на Атлантический океан. Авторы - Bernardes Arquitetura.

Копірайт зображення Fluid Motion Architects

Мечеть без минарета Вали-е Аср в столице Ирана Тегеране строилась в течение 10 лет по проекту Fluid Motion Architects. У некоторых иранцев этот современный проект вызвал неприятие, а кто-то посчитал, что ее авангардная форма напоминает еврейскую кипу.

Копірайт зображення Iwan Baan

Музей современного африканского искусства Цайца в Кейптауне разместился в построенном в 1920-е годы зернохранилище. Автор проекта - один из ведущих британских дизайнеров Томас Хезервик, сконструировавший дизайн разборной чаши для Олимпийского огня для Олимпиады в Лондоне 2012 года.

Копірайт зображення Marc Goodwin

Деревянный коттедж на горнолыжном курорте Квитфьель. Авторы проекта - бюро Lund Hagem Architects.

Копірайт зображення Hufton + Crow

Центр изучения и исследования нефти имени короля Абдаллы (KAPSARC) в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Проект разработан конструкторским бюро архитектора из Ирака Захи Хадид, скончавшейся в 2016 году. Работа над этим проектом началась в 2009 году.

Копірайт зображення Ramón Esteve Estudio

Вилла на территории винодельни в Фонтанаресе, в испанской провинции Валенсия. Авторы - Ramón Esteve Estudio.

Копірайт зображення Paolo Consaga

housEmotion - это абстрактная уличная композиция из аллюминиевых труб, водруженных на возвышение. Авторы - миланское архитектурное бюро Tabanlioglu Architects.

Копірайт зображення Alison Brooks Architects

Жилой и учебный комплекс, по форме составляющий квадрат, расположен при Эксетер-колледже Оксфордского университета. Авторы - британское конструкторское бюро Alison Brooks Architects.

По завершению фестиваля архитектуры избранные члены жюри под председательством голландского архитектора Натали де Врис определят победителя, которому будет присвоен титул "Лучшего здания 2018 года".

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