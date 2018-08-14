Фестиваль чемпионатов: Украина вошла в топ-8 спортивных стран Европы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Елизавета Яхно стала одной из самых успешных украинских спортсменок на объединенном чемпионате

В течение последних двух недель в шотландских Глазго и Эдинбурге, а также в немецком Берлине проходил первый в истории объединенный чемпионат Европы по различным видам спорта - водных, велоспорту, спортивной гимнастике, академической гребле, триатлону, а также первое континентальное первенство по гольфу.

На такой шаг независимые друг от друга федерации решились, чтобы увеличить внимание к не самым массовых видам спорта на континенте.

По итогам соревнований победитель в медальном зачете получил специальный кубок - European Championship Trophy. Его первым обладателем стала команда России, которая завоевала 66 наград - 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых.

Украинская сборная заняла восьмое место, сразу за топовыми странами европейского спорта - Россией, Великобританией, Италией, Нидерландами, Германией, Францией и Польшей.

На счету украинских спортсменов 26 медалей - 8 золотых, 13 серебряных и пять бронзовых. Такой результат можно считать достаточно успешным.

Особенно если учесть, что несколько сильнейших атлетов (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, чемпион мира-2013 по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко, бронзовый призер Олимпийских игр-2008 по прыжкам в воду Илья Кваша) из-за травм соревнования пропустили.

Исторические достижения легкоатлетов

Наиболее многочисленным было представительство легкоатлетической команды, завоевавшей семь медалей. Чемпионами стали Марьян Закальницкий (ходьба на 50 км) и Наталья Прищепа (бег на 800 м); серебро выиграли Алина Цвилий (ходьба на 50 км), Анна Рыжикова (бег на 400 м с барьерами) и Марина Бех (прыжки в длину), бронза на счету Сергея Никифорова (прыжки в длину) и Ольги Ляховой (бег на 800 м).

Особенно поразили достижения мастеров спортивной ходьбы. Например, среди украинских женщин до сих пор призером чемпионатов Европы становилась только киевлянка Людмила Оляновская, выигравшая серебро в 2014 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наталья Прищепа выиграла забег, а затем помогла бельгийке завершить дистанцию

До Закальницкого чемпионами Европы по спортивной ходьбе становилисьтолько двое украинцев. В 1971 году в Хельсинки чемпионский титул завоевал Николай Смага из села Боброво Сумской области, а спустя три года в Риме его достижение повторил другой сумчанин, двукратный олимпийский чемпион Владимир Голубничий (на фото). Оба - на дистанции 20 км.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марьян Закальницкий получил первенство в спортивной ходьбе на 50 километров, и результат - один из лучших в истории украинской спортивной ходьбе

Наталья Прищепа, став чемпионкой на 800-метровой дистнации второй раз подряд, запомнилась, помимо всего прочего, благородным поступком. Финишировав в полуфинальном забеге первой, она вернулась, чтобы помочь подняться и завершить дистанцию 22-летней бельгийке Рене Эйкенс, которая незадолго до финиша упал в результате столкновения с француженкой Клаудией Саундерс.

Жест Прищепы Олимпийский стадион Берлина встретил овацией.

Марина Бех благодаря прыжку 6,60 в первой попытке шла второй, но перед пятой попыткой Марину обошли две британки - серебряный призер чемпионата мира-2016 Шара Проктор (6,69) и Жазмин Сойерс (6,66). Бех прыгнула 6,67 и снова стала третьей, но в заключительной попытке Сойерс, прыгнув те же 6,67, снова отодвинула ее на четвертое место.

Что заключительный прыжок будет успешным, можно было предположить по заряду эмоций, с которым Марина готовилась. И действительно - она прыгнула 6,73 и получила серебро.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марина Бех продемонстрировала удивительную волю к победе и завоевала серебро

К числу главных разочарований можно отнести провал вице-чемпионки мира Юлии Левченко, которая стала лишь девятой, а также неудачу чемпионки мира-2011 Ольги Саладухи, которая не сумела преодолеть квалификацию в тройном прыжке.

Мультимедалистка Яхно

Семь медалей завоевали украинские мастера синхронного плавания в девяти видах программы. Безмедальными для украинок оказались только соревнования смешанных дуэтов. Причина банальна - мужчины синхронным плаванием в Украине пока не занимаются.

В числе семи полученных медалей в синхронном плавании выделяется золото в комбинации, второе в истории после аналогичного успеха в Берлине-2014.

В этот раз команда в составе Марины Алексиивой, Владиславы Алексиивой, Валерии Апрелевой, Марты Федины, Александры Кашубы, Яны Нарежной, Катерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Елизаветы Яхно, Вероники Гришко и Александры Коваленко в финале выступали первыми и получили наивысший бал 94,4667, опередив итальянок (92,6000) и испанок (91,4667).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские девушки завоевали золото в комбинации в синхронном плавании

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Ко всем семи наградам украинской команды была причастна главная прима украинского синхронного плаванья 20-летняя Елизавета Яхно.

Кроме золота в групповых упражнениях в комбинации, она получила серебряные медали в технической программе солисток, технической и произвольной программах в дуэте с Анастасией Савчук, технической и произвольной программе в групповых упражнениях, а также бронзу в произвольной программе солисток.

Доминатор в стайерском плавании

Сборная Украины по классическому плаванию отправилась на европейский чемпионат в Глазго на редкость немногочисленным составом - всего 12 спортсменов. Ничего удивительного в этом нет, ведь после завершения карьеры пловцов, которые начали заниматься еще во времена СССР, этот вид спорта в Украине сильно деградировал.

В современной команде, несмотря на небольшой количественный состав, есть несколько спортсменов, способных демонстрировать результаты мирового уровня. Украина получила на чемпионате Европы в бассейне олимпийского стандарта три золота и серебро, продемонстрировав лучшее выступление на континентальных первенствах, начиная с 2006 года.

Три из четырех медалей украинской команде принес житель Ровно Михаил Романчук. Спортсмен, который во время Евро-2018 отметил свое 22-летие, с национальными рекордами на 400-метровке и 800-метровке завоевал золото и стал вторым на дистанции 1500 м вольным стилем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На чемпионате Европы по плаванию Михаил Романчук завоевал два золота и серебро

Еще одну золотую награду на коронной 50-метровке баттерфляем завоевал Андрей Говоров. Сразу после победы Андрей признался, что не очень доволен результатом. Очевидно, Говоров чувствовал себя не лучшим образом, и со временем он не смог попасть в финал на 50-метровке вольным стилем.

Шаг назад без Кваши

После феерического выступления на прошлогоднем чемпионате Европы в Киеве заметно сбавили обороты украинские прыгуны в воду.

На домашнем континентальном первенстве украинцы с десятью наградами стали вторыми, уступив в медальном зачете только России. Сейчас при отсутствии девятикратного чемпиона Европы Ильи Кваши украинская команда ограничилась двумя призовыми местами.

Золото украинцы получили в первом же виде соревновательной программы. 16-летняя София Лискун из Луганска и 25-летний николаевец Олег Колодий несколько сенсационно победили в командном первенстве в прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки.

Опередить опытных немцев Марию Курйо и Лу Массенберга, а также россиян Юлию Тимошинину и Евгения Кузнецова украинцам удалось благодаря безупречному заключительному прыжку юной Лискун.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 16-летняя София Лискун из Луганска и 25-летний николаевец Олег Колодий сенсационно победили в командном первенстве в прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки

Копірайт зображення Getty Images Image caption София Лискун продемонстрировала на соревнованиях безупречные прыжки

Еще одну медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина завоевала украинская микст-пара Виктория Кесарь/Станислав Олиферчик.

А вот опытные Олег Колодий и Александр Горшковозов стали четвертыми в этом виде среди мужчин. Не смогли завоевать призовые места и другие украинские прыгуны.

Трековые победы вопреки

Три медали украинская команда выиграла в соревнованиях по велоспорту на треке в Глазго. Чемпионом Европы в дисциплине скрэтч стал 22-летний львовянин Роман Гладыш. Для него это достижение - самое высокое в карьере. На прошлогоднем Евро в Берлине Роман в скейче завоевал бронзу.

Вообще, золото Гладыша - первое для украинских велотрековиков, начиная с 2016 года. Тогда победительницей в кейрине стала луганчанка Любовь Басова.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Роман Гладыш стал чемпионом Европы в дисциплине скрэтч

Сейчас Басовой (в девичестве - Шулика) - 30. Она - самая опытная и титулованная в составе украинской трековой команды. На старте Евро в Глазго Люба получила свою пятую медаль континентальных первенств.

Вместе с Еленой Стариковой, которая моложе ее на восемь лет, она стала серебряным призером в командном спринте. Украинки уступили лишь россиянкам Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой.

У Стариковой до этого медалей европейских чемпионатов в личном зачете не было. Но зато в Шотландии талантливая украинка впоследствии завоевала еще одно серебро - в этот раз в гити. В финале Елена уступила той же Шмелевой.

Три медали для украинского велотрека - результат впечатляющий, особенно если учесть, что современных треков, а соответственно и стабильных условий для тренировок, украинские спортсмены не имеют.

Восстановление позиций

Две медали украинцы получили на континентальном первенстве по академической гребле - ожидаемую и не очень.

К ожидаемым относится серебро парной четверки, которая на финише проиграла почти три секунды польскому экипажу.

Пережив болезненный процесс смены поколений, украинская четверка, которая была непобедимой на рубеже десятилетий и завершила тот этап олимпийским золотом-2012, постепенно возвращает утраченные позиции.

Из звездного состава предыдущей команды в состав нынешней вошда Анастасия Коженкова - олимпийская чемпионка, чемпионка мира-2009, трехкратная чемпионка Европы. Вместе с ней выступают Дарья Верхогляд, Елена Буряк и Евгения Нимченко. Этот состав завоевал в Глазго серебро и продемонстрировал медальный потенциал в свете олимпийского Токио-2020.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женская сборная Украины по академической гребле стала второй в соревнованиях парных четверок на чемпионате Европы в Глазго

Еще одну бронзовую медаль украинской команде в заключительный день соревнований принесла 28-летняя спортсменка из Киевской области Диана Дымченко.

За себя и за того парня

Без олимпийского чемпиона Рио-2016 Олега Верняева, который восстанавливается после операции, украинская сборная по спортивной гимнастике оставалась без медалей до заключительного соревновательного дня.

Женская сборная Украины, заняв пятое место в командном первенстве, в финалах отдельных видов представлена не была. Мужчины же наоборот в финальную десятку командного первенства не пробились, зато выступали в трех финалах на отдельных снарядах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Игорь Радивилов подтвердил в Глазго статус одного из сильнейших мастеров опорного прыжка

Если Петр Пахнюк в упражнениях на коне и брусьях не включился в борьбу за награды, то опытный Игорь Радивилов в который раз оправдал статус одного из сильнейших мастеров опорного прыжка.

25-летний украинец одержал свою уже пятую серебряную награду чемпионатов Европы в опорном прыжке. Радивилов уступил лишь россиянину Артуру Далалояну, и то такое решение судей выглядит довольно противоречивым.

До встречи через четыре года

В маунтинбайке, экстремальных видах велоспорта, велогонках на шоссе, а также триатлоне украинцы шансов на медали не имели. В гольфе Украина не была представлена ​​вообще.

Всего организаторы остались довольны вниманием к чемпионату Европы со стороны болельщиков и надеются провести следующий объединенный чемпионат Европы в следующем межолимпийском цикле, то есть в 2022 году.

Впрочем, ни места проведения, ни точного количества видов пока не озвучили. Со следующего года федерация вышеупомянутых видов спорта будет проводить континентальные чемпионаты в обычном режиме, отдельно друг от друга.

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