Обрушившийся в Генуе мост - в фотографиях
- 14 августа 2018
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В итальянском городе Генуя обрушилась большая часть автомобильного подвесного моста. Среди причин называют "усталость конструкций" и сильную бурю.
Рухнула большая секция моста, а вместе с ней - грузовики и легковые автомобили, в которых находились люди. Погибли по меньшей мере 22 человека.
На фотографиях можно увидеть грузовик, оказавшийся в опасной близости к обрушившемуся участку моста.
Обломки моста упали на железнодорожные пути и соседние дома.
Спасательные службы продолжают поиски выживших и жертв трагедии.
У моста собралась толпа.