Обрушившийся в Генуе мост - в фотографиях

В итальянском городе Генуя обрушилась большая часть автомобильного подвесного моста. Среди причин называют "усталость конструкций" и сильную бурю.

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Рухнула большая секция моста, а вместе с ней - грузовики и легковые автомобили, в которых находились люди. Погибли по меньшей мере 22 человека.

На фотографиях можно увидеть грузовик, оказавшийся в опасной близости к обрушившемуся участку моста.

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Копірайт зображення Reuters

Обломки моста упали на железнодорожные пути и соседние дома.

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Копірайт зображення EPA

Спасательные службы продолжают поиски выживших и жертв трагедии.

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У моста собралась толпа.

Копірайт зображення EPA