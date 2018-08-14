Обрушившийся в Генуе мост - в фотографиях

  • 14 августа 2018

В итальянском городе Генуя обрушилась большая часть автомобильного подвесного моста. Среди причин называют "усталость конструкций" и сильную бурю.

Місце падіння Копірайт зображення EPA

Рухнула большая секция моста, а вместе с ней - грузовики и легковые автомобили, в которых находились люди. Погибли по меньшей мере 22 человека.

На фотографиях можно увидеть грузовик, оказавшийся в опасной близости к обрушившемуся участку моста.

Вантажівка і міст, що впав Копірайт зображення Reuters
Вантажівка Копірайт зображення Reuters

Обломки моста упали на железнодорожные пути и соседние дома.

Уламки моста впали на тротуар Копірайт зображення Reuters
Рятувальники працюють Копірайт зображення EPA

Спасательные службы продолжают поиски выживших и жертв трагедии.

Рятувальник Копірайт зображення EPA
Уламки на дорозі Копірайт зображення AFP

У моста собралась толпа.

Натовп Копірайт зображення EPA
Уламок моста Копірайт зображення AFP

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