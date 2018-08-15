Крым остался без Visa и MasterCard. Почему карты продолжали действовать?

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Генбанк, один из крупнейших банков в Крыму, во вторник, 14 августа, прекращает обслуживание карт Visa и MasterCard. Они будут заблокированы. В Крыму живет почти два миллиона человек, у них больше нет возможности получить карты международной платежной системы.

Заявление о том, что банк не будет больше обслуживать карты Visa и MasterCard, в том числе и те, у которых еще не истек срок годности, было распространено в конце прошлой недели. По словам нескольких клиентов банка, им предлагают заменить их на карту платежной системы "Мир". Ее оператором является "Национальная система платежных карт", принадлежащая российскому Центробанку.

"Генбанк перешел на карты "Мир" с января. Перевыпуск идет с января, клиентам банка несколько раз рассылались уведомления с приглашением о получении карты. Это уже последнее предупреждение для тех клиентов, кто не успел обратиться по тем или иным причинам", - сказал специалист колл-центра Генбанка.

Сколько карт уже перевыпущено, он сказать отказался.

До 2017 года помимо Генбанка карты международных платежных систем Visa и MasterCard выпускал еще только банк "Рублев". Но в июне этого года ЦБ отозвал у него лицензию.

Таким образом, выпуск карт международных платежных систем в Крыму полностью прекращен.

Генбанк - второе по размерам сети кредитное учреждение Крыма после РНКБ. Сейчас у него более 90 отделений в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и других городах. В прошлом году у Генбанка появился инвестор - Собинбанк, входящий в группу акционерного банка "Россия", основным владельцем которого является Юрий Ковальчук, бизнесмен из ближнего круга президента Владимира Путина.

Как проходил обмен?

23 января 2018 года Генбанк уведомил своих клиентов о том, что прекращает выпуск и перевыпуск карт платежных систем Visa и MasterCard.

Тогда в сообщении банка говорилось, что карты, выпущенные до этого дня, будут работать до истечения срока, указанного на карте.

Как рассказал клиент Генбанка Андрей, он узнал о том, что его карта будет заблокирована, лишь несколько дней назад и еще не успел обменять свою карту MasterCard на новую.

"Когда я в прошлом году пришел в банк оформлять MasterCard, помню удивление операциониста, которая меня обслуживала. Она хотела узнать, почему я заказываю именно эту карту. Складывалось такое ощущение, что она пыталась меня переубедить, - рассказал он. - Некоторое время назад я увидел на сайте банка объявление, что Генбанк больше не будет выпускать MasterCard, но все выпущенные карты будут действительны до конца срока, указанного на карте. Моя карта действительна до сентября 2020 года, поэтому я спокойно ей пользовался. И только несколько дней назад узнал, что ее заблокируют".

Жительница Севастополя Ольга, в свою очередь, рассказала, что ее не уведомили о прекращении обслуживания карты: "Я открыла в 2017 года карту Visa Electron. О том, что ее заблокируют 14-го числа, я только что узнала от вас. Правда, я практически этой картой не пользовалась, поэтому допускаю, что через онлайн-кабинет меня и предупреждали о том, что карту нужно будет заменить. Но мне никто не звонил и прямо не говорил об этом. В любом случае, я новую карту брать не буду, а эту закрою".

Количество клиентов, желающих получить карту Visa или MasterCard, последние несколько лет сокращалось, на условиях анонимности пояснил сотрудник Генбанка.

"Если в 2015-м и частично в 2016 году у нас были проекты, ориентированные на выпуск Visa Electron, то позже под зарплаты стали выпускать только карты "Мир". Карты западных платежных систем стали выпускать только частным лицам, которых было очень мало. "Виза Электрон" стоила 500 рублей, а самый дешевый "МастерКард Стандарт" - 2800", - рассказал источник в банке.

Почему Visa и MasterCard еще работали в Крыму?

Россия аннексировала Крым весной 2014 года, после чего США ввели санкции. Visa и MasterCard прекратили обслуживать клиентов банков, работающих на полуострове. Клиенты крымских банков не могли пользоваться карточками за пределами Крыма, а владельцы карт российских банков не могли снимать деньги на полуострове.

В MasterCard заявляют, что действует в соответствии с введенными санкциями. В Visa сообщили, что в соответствии с санкциями, введенными в декабре 2014 года управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США, Visa не ведет никакой деятельности на территории Крыма.

1 апреля 2015 года в России и на территории аннексированного Крыма заработала национальная система платежных карт, которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки платежей по пластиковым картам. И международные системы, желающие работать в России, должны были обрабатывать платежи внутри России, в то время как раньше информация о транзакции обрабатывалась в процессинговом центре за пределами страны.

Это позволило жителям Крыма продолжать пользоваться картами Visa и MasterCard, которые выпущены российскими банками.

"В банкоматах и Генбанка, и РНКБ можно снять деньги с карточек банков континентальной России. К нам часто приходят люди с картами Сбербанка или Альфа-банка. Все спокойно работает, но за снятие денег с карты другого банка взимается процент. В то же время расчет через pos-терминалы беспроцентный", - объяснил собеседник в Генбанке.

В декабре 2015 году Генбанк сам попал под санкции США. Visa и MasterCard отключили его от платежных систем. Его клиенты не могли воспользоваться картами банка за пределами полуострова. Но уже через несколько недель ситуация наладилась.

"Мы всегда предупреждали: карту какой платежной системы ты бы не оформил, ее действие все равно будет ограничено. Ни Visa, ни MasterCard, выпущенные в Генбанке, не будут работать вне территории России. По этой же причине этими картами ты не сможешь оплатить покупку на eBay или Amazon. В то же время в российских интернет-магазинах Visa с MasterCard и карты системы "Мир" работают замечательно. AliExpress наши карты принимают", - уверяет источник в Генбанке.

По его словам, замена карт на клиентах банка никак не отразится - прежде всего потому, что новые карты будут иметь аналогичную функциональность.

"Функциональность может быть относительной, - считает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. - Будет ли доступ у этих карт в случае, если кто-то по ним будет расплачиваться за рубежом? Все-таки Visa и MasterCard являются основными платежными инструментами в мире. По России с картой "Мир" проблем не будет".

На самом деле, расплатиться этими картами за рубежом будет нельзя, поскольку Генбанк находится под санкциями США и ЕС.

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