Мадонна и ее блестящая карьера в фото

Поп-дива, актриса, режиссер и писательница Мадонна празднует сегодня свой 60-й день рождения.

Певица, полное имя которой Мадонна Луиза Вероника Чикконе, выступила с 10-ю концертными турами и продала более 300 млн альбомов, став самой успешной артисткой в истории музыки и многократной рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса.

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Фотогалерея посвящена карьере и личной жизни звезды: с момента, когда она приехала в Нью-Йорк учиться танцам, - до вершин хит-парадов, всемирных турне и съемок в кино.

Мадонна выросла в Рочестере в штате Мичиган.

В 1977 году она переехала в Нью-Йорк, где начала заниматься танцами и работала моделью.

На снимках из ее первых фотосессий уже можно заметить, как вырисовывается оригинальный стиль будущей певицы и внимание к собственному имиджу.

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Музыкальная карьера Мадонны начинается с нескольких демо-записей, которые она сделала со своим тогдашним парнем Стивеном Брэйем.

Письмо с отказом продюсера одной из нью-йоркских студий в 1981 году ровно через 20 лет продадут с аукциона.

"Певица еще не готова, - отмечает автор письма. - Хотя в этих записях слышен потенциал сильной исполнительницы".

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Однако вскоре ее песни услышал босс звукозаписывающей компании Sire Records Сеймур Стайн.

Продюсера поразили "драйв, страсть и безжалостность" молодой певицы, которая лично пришла к нему в больницу, чтобы убедиться, что контракт с ним будет подписан.

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Песня Holiday стала первым хитом Мадонны в США. Она попала в чарты в конце 1983 года и уже в январе 1984-го поднялась до 16-й позиции.

Вскоре вышли и ее первые знаковые синглы - Like A Virgin и Material Girl.

1985 год стал переломным в карьере Мадонны. Билеты на ее первый концертный тур Virgin Tour были полностью распроданы, а на разогреве у певицы выступали Beastie Boys.

В том же году она спела на международном благотворительном фестивале Live Aid (на фото ниже), собрав деньги на помощь жертвам голода в Эфиопии.

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В 1985 году Мадонна также впервые снялась в массовом кино, сыграв роль уличной авантюристки в комедийной драме "Отчаянно ищу Сьюзен" и получив в целом положительные отзывы и критиков, и кинозрителей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Розанна Аркетт и Мадонна в фильме "Отчаянно ищу Сьюзен"

В 1985-м Мадонна вышла замуж за актера Шона Пенна, с которым познакомилась на студии Warner Brothers во время съемок клипа Material Girl.

Свадьба, которая состоялась на скале в Малибу, привлекла такое внимание журналистов, что из-за грохота вертолетов не было слышно людей. Рассерженные молодожены написали на земле гневное и нецензурное послание папарацци.

В следующем году пара вместе сыграла в фильме "Шанхайский сюрприз", действие которого происходит в Китае во время японской оккупации 1938 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На съемках "Шанхайского сюрприза" с Шоном Пенном

Третий студийный альбом Мадонны True Blue, выпущенный в 1986 году, укрепил ее славу поп-звезды. Он занял первые места в чартах 12 стран, 5 синглов из него стали хитами.

Один из них Papa Do not Preach, посвященнвц теме подростковой беременности, является свидетельством того, что певицу не пугали противоречивые темы.

В 1989 году Мадонна рассталась с Шоном Пенном и выпустила сингл Like A Prayer. В снятом на него клипе горят кресты, а Мадонна страстно целует чернокожего святого.

Неудивительно, что видео вызвало огромное возмущение, однако это вовсе не помешало успеху альбома.

Следующий сингл Vogue и турне Blond Ambition демонстрируют изменения в имидже певицы. Ее образ полон сексуальности и женской силы.

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Копірайт зображення Getty Images Image caption Частью нового сценического имиджа стал бюстгальтер с конусами, который будет долго ассоциироваться с образом дивы

В 1992 году Мадонна снова подняла общественность, выпустив "Секс" - альбом фотографий, на которых в откровенных фотосессиях вместе с ней снялись Наоми Кэмпбелл, Vanilla Ice и другие звезды.

Взлет кинокарьеры певицы, безусловно, связан с фильмом-мюзиклом "Эвита" режиссера Алана Паркера, в котором она сыграла главную роль - жену аргентинского президента Хуана Перона.

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В том же 1996 году родилась первая дочь Мадонны, Лурдес, отцом которой был фитнес-тренер певицы Карлос Леон.

Мадонна возвращается к музыке в 1998 году с новым альбомом Ray Of Light, в котором она сочетает танцевальную музыку с электроникой и касается серьезных тем духовности и материнства. Многие считают седьмой альбом поп-королевы вершиной ее карьеры.

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В 1998-м певица знакомится с режиссером Гайем Ричи на вечеринке, устроенной женой Стинга Труди Стайлер в честь выхода фильма Ричи "Карты, деньги, два ствола".

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В 2000 году у Мадонны и Ричи родился сын Рокко. На фото ниже - крестины в Кафедральном соборе Дорнох в Шотландии.

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На следующий день после крестин пара поженилась, устроив эксклюзивный свадебный прием в романтическом шотландском замке Скибо в Инвернессе (на фото).

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Среди звездных гостей церемонии - актер Руперт Эверетт, дизайнеры Стелла Маккартни и Донателла Версаче. Почетной подружкой невесты стала актриса Гвинет Пэлтроу.

В 2002-м Мадонна снялась в фильме своего мужа "Унесенные", в котором вторую главную роль исполнил итальянский актер Адриано Джаннини.

Фильм о светской львице, которая оказывается на необитаемом острове вместе с моряком-коммунистом, провалился в прокате и получил целых пять "Золотых малин".

Церемония MTV Video Music Awards 2003 надолго запомнилась зрителям выступлением Мадонны со своими младшими коллегами по цеху Бритни Спирс и Кристиной Агилерой, после которого она обоих поцеловала в губы.

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В том же году Мадонна выпустила детскую книгу "Яблоки мистера Пибоди" (на фото ниже - презентация в Нью-Джерси).

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В 2004 году Мадонна снова отправляется во всемирное турне. Re-invention World Tour собирает более 62,5 млн долларов с продаж билетов.

Танцевальное шоу включает акробатические номера с элементами йоги, и со сцены звучит вариация песни Papa Do not Preach с соло на волынке.

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В 2008 году новым членом семьи певицы становится 13-месячный Дэвид из Малави, на усыновление которого она наконец получает разрешение.

В этом же году после восьми лет совместной жизни Мадонна и Ричи развелись.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мадонна и Ричи с сыном Рокко и дочкой Лурдес в 2007 году на премьере фильма "Артур и минипуты" в Лондоне

В 2008-м певица выпускает следующий альбом Hard Candy, снимает свой первый фильм, комедийную драму "Грязь и мудрость", отмечает 50-летний юбилей и отправляется в мировой тур Sticky&Sweet (на фото ниже).

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В 2012 году Мадонна выступает с грандиозным шоу на закрытии Кубка американского футбола - церемония, на которой в 2004-м у Дженнет Джексон случился знаменитый казус с платьем.

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Выступление Мадонны на стадионе Lucas Oil в Индианаполисе посмотрело рекордная в истории количество зрителей.

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В 2014 году Мадонна вместе со своим сыном Дэвидом Банда Мвале Чикконе выходит на красную дорожку 56-й церемонии Grammy в Лос-Анджелесе.

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Во время выступления на награждении Brit Awards в 2015 году в Лондоне Мадонна упала со ступенек, не удержав равновесие после того, как один из ее танцоров должен был стянуть с нее плащ.

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В 2016 году Мадонна и Ричи завершили судебное дело об опеке над 16-летним Рокко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выступление в Китае во время турне в 2016 году Rebel Heart Tour

В 2017 году Forbes оценил состояние певицы в 580 млн долл. - она стала самой богатой певицей в истории шоубиза Америки, второе место занимает Селин Дион с 380 млн долл.

Имея за плечами семь крупнейших мировых турне, Мадонна сейчас работает над стилем исполнения для камерной аудитории, отмечает она в интервью BBC News в 2017 году.

"Мне нравятся небольшие концерты, где можно напрямую общаться со слушателями", - сказала она.

"Это то, над чем я работаю сейчас: шоу, которое будет не путешествовать по миру, а оставаться на одном месте".

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