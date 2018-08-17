Что известно о главе МИД Австрии, на свадьбу которой едет Путин

Копірайт зображення AFP Image caption Карин Кнайсль пригласила Путину на свадьбу - он неожиданно согласился

На свадьбу 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль вряд ли бы обратили внимание в России, если бы не одно обстоятельство - в числе гостей торжества будет Владимир Путин. ВВС рассказывает, что известно о чиновнице, которую лично приедет поздравлять президент России.

Предстоящий визит Владимира Путина в Австрию - уже второй за это лето - стал неожиданностью. СМИ никогда не писали о том, что президент России близко дружит с Кнайсль или ее избранником, 65-летним бизнесменом Вольфгангом Майлингером.

Подобные приглашения Путин принимает нечасто - например, в 2015 году он не пришел на свадьбу своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, хотя его супруга Татьяна Навка рассказывала, что главу государства звали на праздник.

На свадьбу, которая пройдет на юге федеральной земли Штирия 18 августа, Путин заедет по пути в Берлин - там его ждут переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Карин Кнайсль возглавляет МИД Австрии с зимы прошлого года. Она живет на небольшой ферме к югу от Вены. Министр знает больше семи языков, прекрасно разбирается в Ближнем Востоке и неоднократно призывала к диалогу с Россией на фоне противостояния Москвы и Запада.

Эксперт по Ближнему Востоку

Кнайсль родилась в Вене, но в четырехлетнем возрасте переехала в Амман - столицу Иордании. Ее отец был личным пилотом короля Хусейна и помогал создавать национальную авиакомпанию - Royal Jordanian Airlines. Мать Кнайсль работала стюардессой.

В 1970 году из-за начавшейся в стране гражданской войны семья будущего министра иностранных дел была вынуждена покинуть Иорданию, однако интерес к Ближнему Востоку у Кнайсль сохранился. В старшей школе, например, она активно следила за войной в Ливане и даже посвятила этой теме выпускной диплом.

В середине 80-х Кнайсль изучала право и восточные языки в Университете Вены. Свое образование она продолжила в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании.

Еще в течение года Кнайсль занималась арабистикой в Университете Джорджтауна в США. В 1992 году она защитила в Национальной школе администрации во Франции диссертацию, посвященную границам на Ближнем Востоке.

Полиглот

Родной язык Кнайсль - немецкий, это позволит ей во время свадьбы напрямую общаться с Владимиром Путиным, который владеет этим языком.

Министр иностранных дел Австрии также прекрасно владеет арабским. Кроме того, она говорит на английском, французском, итальянском и испанском, а также знает иврит и венгерский. Недавно Кнайсль начала учить китайский.

"Мне иногда снятся сны на итальянском, а иногда на французском. Дневник я веду именно на французском, потому что какие-то личные вещи мне иногда проще отрефлексировать именно на нем", - рассказывала она Financial Times.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Путин отправился в Австрию в начале июня этого года - через месяц после инаугурации

Преподаватель, журналист, дипломат

Свою дипломатическую карьеру Кнайсль начала в конце 1980-х, когда устроилась на работу в министерство иностранных дел Австрии. За несколько лет она успела поработать в Париже и Мадриде. Во время работы в МИД Кнайсль в основном специализировалась на проблемах Ближнего Востока.

Затем она сфокусировалась на карьере преподавателя. За 10 лет Кнайсль успела поработать в нескольких университетах Вены, нескольких европейских школах, а также учебных заведениях в Ливане и Бейруте.

Ее студенты изучали международное право, историю Ближнего востока и энергетические рынки. Кнайсль - автор нескольких научных работ и нон-фикшн книг, в том числе автобиографии "Мой Ближний Восток".

С 1998 года Кнайсль также работала как журналист-фрилансер - например, в Словении для Die Presse. Ее статьи выходили и в Neue Zürcher Zeitung. Тогда же Кнайсль начала выступать как эксперт по Ближнему Востоку - ее часто можно было увидеть в эфирах на национальном телевидении Австрии.

Хорошие отношения с Россией

Власти Австрии в последние годы придерживались умеренной по сравнению с другими странами ЕС позиции по поводу действий России. После прихода нового кабинета, в который входит и Кнайсль, из Вены стали чаще звучать предложения о налаживании отношений с Москвой.

Австрия - единственная крупная страна ЕС, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "В трудные времена необходимо поддерживать диалог", - сказала тогда Кнайсль.

В марте того же года министр заявила, что Австрия готова стать посредником между Москвой и Лондоном. Призывала Кнайсль и к сотрудничеству с Россией на Ближнем Востоке.

"Нам нужно сотрудничать с Россией в Сирии, Йемене, Иране, в частности по вопросам, касающимся ядерного соглашения с Ираном. Мы надеемся, что Россия сможет повлиять на Иран, особенно в том, что касается присутствия Ирана у границ Израиля в Сирии", - говорила она в интервью австрийскому телевидению.

Кроме того, СМИ называли Вену одной из возможных площадок для саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, но в итоге президенты России и США встретились в Хельсинки.

Именно визит в Австрию стал первой зарубежной поездкой Путина во время нового президентского срока. Там он провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем.

Президент России во время поездки возложил венок к памятнику воинам Советской Армии, павшим за освобождение Австрии от фашизма - тогда его сопровождала Кнайсль. В это же время она и пригласила Путина на свою свадьбу.

Жесткая позиция по мигрантам

Кнайсль - член коалиционного правительства Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы (АПС). АПС одержала на выборах победу после обещаний серьезно усилить контроль за мигрантами.

В разгар кризиса из-за мигрантов в 2015 году Кнайсль заявляла, что беженцы стремятся в ЕС по экономическим причинам, а не из-за войны. Большинство мигрантов - это "молодые люди под тестостероном", которые не могут найти жену из-за отсутствия работы и дома, а значит не могут получить необходимый "статус человека в традиционном обществе", говорила она.

Соглашение Турции и ЕС по нелегальным мигрантам она назвала "чушью". Канцлера ФРГ Ангелу Меркель из-за селфи с беженцами Кнайсль отчитала за "чрезвычайную беспечность".

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