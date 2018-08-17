"Кузьма был больше, чем просто шоумен" - режиссер фильма по повести Скрябина

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17 августа легендарному украинскому музыканту Кузьме из группы "Скрябин" исполнилось бы 50 лет, а уже через месяц в прокат выйдет первая экранизация его повести "Город, в котором не ходят деньги".

Большинство украинцев знают Кузьму Скрябина (настоящее имя Андрей Кузьменко) именно как музыканта, но его литературное наследие тоже весомо.

Первую экранизацию его повести начали еще в 2013 году, однако съемки задержали Евромайдан и война, а затем и трагическая гибель Кузьмы в автокатастрофе в феврале 2015 года.

В фильме будет много самого Кузьмы - там часто звучит его оригинальный закадровый голос.

"Я была в поиске истории для нового фильма и прочитала повесть Кузьмы "Город, в котором не ходят деньги", - начинает разговор с ВВС News Украина режиссер фильма Ганка Третяк.

"Меня глубоко поразил литературный талант Кузьмы и талант рассказчика. Я сразу его набрала и мы начали говорить о повести", - вспоминает режиссер.

BBC News Украина: Как отреагировал на ваше предложение Кузьма?

Ганка Третяк: Он спросил меня, почему я выбрала именно эту повесть. Я ответила, что тема, которая поднимается в этом произведении, мне интересна: человек и свобода как основная ценность. Разница между закрытым и открытым обществом, демократическим и тоталитарным.

Копірайт зображення gankafilm Image caption Режиссер фильма Ганка Третяк

Мне понравилось, как в городе, где все подстраиваются под систему, человек начинает бороться. Это было интересно, и я поняла, что для Кузьмы эта повесть тоже была важна. Потому что он сразу же согласился и передал права на экранизацию.

BBC News Украина:Планировалось ли участие Кузьмы в фильме?

Г.Т.: Мы планировали, что он будет звуковым продюсером фильма. Он начинал работу, подбирал музыку, говорил, что у него есть около 400 песен, которые он написал в стол и их никто не слышал. Думаю, их никто не слышал и до сих пор.

Также Кузьма должен был играть небольшую, но очень важную роль консьержа в отеле. Там он объясняет главной героине Алисе, в какой переплет она попала.

Уже в 2016 году, когда утвердили всех актеров, человека на эту роль долго не могли найти. Роль у меня складывалась именно в исполнении Кузьмы.

Даже поехали на съемки в Дрогобыч без актера на эту роль, надеялись, что актер как-то сам появится.

Так и произошло - в Дрогобычском драматическом театре есть замечательный актер Иван Герасимчук, который прекрасно сыграл роль.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Кузьма был одним из самых известных музыкантов независимой Украины

Сам Кузьма в фильме будет представлен голосом от автора за кадром.

BBC News Украина: Кузьма погиб в 2015 году, когда шла работа над фильмом. Как это повлияло на картину?

Г.Т.: Мы начали работу в 2013 году, съемки сначала отложили из-за Майдана, а потом из-за войны. Силы направили на другие вещи.

Когда подходили к началу съемок, произошла трагедия и Кузьма ушел. Снимать начали только в 2016 году, и его смерть, конечно, на это повлияла. Музыкой должен был заниматься Кузьма, и это была одна история, а потом все пришлось менять.

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BBC News Украина: Какие у вас были отношения с Кузьмой?

Г.Т.: Нас как-то познакомил Фагот (Олег Михайлюта, вокалист группы ТНМК. - Ред.), мы знали друг друга, как все люди в творческой среде - были просто знакомыми. Совместных проектов до этого фильма у нас с ним не было.

BBC News Украина: Есть какие-то яркие воспоминания о Кузьме?

Г.Т.: Вы знаете, у Кузьмы был образ такого яркого и веселого человека. Человека, который расскажет для каждого веселую историю.

Но потом, когда мы начали работать и говорить над смыслами и идеями, он раскрывался совершенно иначе. Он был глубоким и серьезным человеком - это меня поразило. В какой-то момент он раскрывался, и я понимала, что он - глубина.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Кузьма разбился на собственном автомобиле утром 2 февраля 2015 года

Юмор - это неотъемлемая черта его характера, но она не была главной, он был гораздо глубже, интереснее и вдумчивее. Кузьма был гораздо больше, чем шоумен, его песни и творчество это подтверждают.

BBC News Украина: У вас уже есть договоренность о выходе фильма в кинотеатрах?

Г.Т.: Прокат фильма стартует 13 сентября, его будут показывать по всей стране. Мы уже получили прокатное удостоверение. Показывать будут как сетевые кинотеатры, так и муниципальные.

BBC News Украина: Сколько вы потратили на фильм?

Г.Т.: Около 3,2 млн грн, бюджет довольно скромный. Но хочу поблагодарить наших коллег - профессионалов в различных сферах, которые помогали в производстве фильма бесплатно и просто по-дружески.

Снимали за свой счет, поэтому еще не все можем посчитать, сколько именно потратили.

BBC News Украина: Пытались получить государственное финансирование?

Г.Т.: Мы шли своим путем, зарабатывали деньги и вкладывали в кино. Однажды я ходила в Госкино, чтобы узнать, как получить финансирование. Но мы не успевали подать проект на конкурс.

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Был вариант, что можно получить оценку уже сделанного и получить деньги. Я узнала, что так сумел сделать - снимать за свой счет, а затем обращаться за помощью, один режиссер - Олег Сенцов.

Сейчас как раз занимаемся тем, что снимаем ролики в поддержку Олега Сенцова, их у нас уже более 150. Так стараемся помочь.

BBC News Украина: Ваш фильм выйдет через месяц после 50-летия Кузьмы. Это случайность?

Г.Т.: Вы знаете, ему навсегда осталось 47. А выход фильма сейчас - это случайность, просто совпадение.

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