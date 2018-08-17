Копірайт зображення AFP Image caption Согласно материалам дела, в разные годы Манафорт получал деньги от влиятельных чиновников и бизнесменов

Первый суд по делу Пола Манафорта, которого обвиняют в отмывании денег, уходе от уплаты налогов и заговоре против США подходит к концу: жюри присяжных удалилось в совещательную комнату.

Этому предшествовали 13 дней непрерывных судебных баталий, в течении которых 27 свидетелей дали оказания о разных видах сотрудничества с 69-летним политконсультантом,

14 сентября в Вашингтоне начнется новый процесс над Манафортом.

Члены коллегии присяжных согласно закону могут совещаться столько, сколько им потребуется. Впрочем, опытные юристы в своих приблизительных расчётах времени обычно руководствуются правилом "один день судебных слушаний - один час обсуждения в совещательной комнате".

Таким образом, учитывая обязательный обеденный перерыв и регламентированную работу суда, решение о дальнейшей судьбе Пола Манафорта может быть вынесено и к вечеру пятницы, и к утру понедельника, и в любое другое время.

Русская служба Би-би-си побывала практически на всех судебных заседаниях и собрала основные подробности его дела, прогнозы относительно будущего и выяснила, кто неплохо подзаработал на процессе Манафорта.

Старые друзья и неожиданные персонажи

За несколько дней до начала процесса над Манафортом сторона обвинения предоставила суду документы, исходя из которых в последние 10 лет свои основные доходы политтехнолог получал из Украины: тамошние бизнесмены и политики переводили со счетов своих кипрских компаний на счета Манафорта миллионы долларов за политические консультации, ведение кампаний и медиаконсалтинг.

В общей сложности - около 60 миллионов долларов.

Впоследствии выяснилось, что политтехнологу в разное время платили бывший украинский вице-премьер Сергей Тигипко, нынешний народный депутат "Оппозиционного блока" и бывший глава администрации Виктора Януковича Сергей Левочкин, бизнесмен-миллиардер Ринат Ахметов, его правая рука Борис Колесников, бывший депутат Верховной Рады и бизнесмен Андрей Клюев.

В списке людей, с которыми в разные годы сотрудничал политтехнолог на Украине на неясных условиях, оказались также действующий президент Украины Петр Порошенко, нынешний мэр Киева Виталий Кличко и бизнесмен Виктор Пинчук.

Сотрудничество с первым подтвердил в своих свидетельских показаниях бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, но при этом полностью отрицает администрация украинского президента.

В документах, обнародованных обвинением, впрочем, упоминается некий мистер ПП, избирательный слоган кампании которого в 2014 году очень похож на обсуждавшийся в электронной переписке политтехнолога и его коллеги. Виталий Кличко заявил, что получал от Манафорта предложения о сотрудничестве, но так ими и не воспользовался.

Среди людей, перечислявших деньги на счета Манафорта, также оказался российский бизнесмен Олег Дерипаска - от него политтехнолог получил транш в размере 10 миллионов долларов. У обвинения также имеется электронная переписка бизнесмена и политконсультанта - ее текст пока недоступен широкой общественности.

Иностранные счета и "ссуды" как доходы

По данным обвинения, подтвержденным свидетельскими показаниями Рика Гейтса, Манафорт открыл 31 счет в банках Кипра, Великобритании и Гренадин.

Доступ к счетам имели сам Манафорт, Рик Гейтс и руководитель украинского офиса политтехнолога Константин Килимник. Для того чтобы скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов, Манафорт вносил в налоговые декларации доходы в качестве займов, что позволяло ему не платить налоги.

Ни он, ни его жена на протяжении 2011-2014 годов в их общей налоговой декларации не упоминали о наличии у них иностранных счетов и огромных сумм на них - такая практика запрещена американским законодательством.

Копірайт зображення Reuters Image caption Манфорта обвиняют в отмывании денег, уходе от уплаты налогов и заговоре против США

После 2014 года дела у Манафорта резко пошли вниз: Янукович больше не был у власти, а украинский оппозиционный блок, по словам Гейтса, не полностью расплатился за оказанные во время кампании 2014 года услуги, задолжав политтехнологам 2,4 млн долларов.

Манафорт, согласно материалам дела, подделывал документы для приобретения недвижимости и брал многомилионные кредиты - так, он получил ссуду в Federal Savings Bank в размере 16 млн долларов, пообещав одному из руководителей кредитного учреждения высокую должность в администрации Трампа.

Банк потерял 11,8 млн долларов.

Элемент роскоши

На деньги, полученные через иностранные счета, Манафорт приобрел 3 квартиры, одна из которых расположена в Трамп-тауэр, и дом в Нью-Йорке, апартаменты и дом в пригороде Вашингтона, Александрии, дом во Флориде, новые автомобили Range Rover и Mercedes, раритетные восточные ковры.

Около 1 миллиона долларов ушло на куртки из кожи страуса и питона, костюмы, пошитые по индивидуальным лекалам. Еще около 900 тысяч политтехнолог потратил услуги ландфшафтных дизайнеров.

Бывший партнер стал ключевым свидетелем

Рик Гейтс - бывший младший партнер Манафорта сотрудничает со следствием с начала 2018 года. Он - ключевой свидетель обвинения, рассказавший правительству США о клиентах и счетах политтехнолога.

Обвинение небезосновательно обвинило Гейтса во лжи - тот на протяжении нескольких лет изменял жене и неоднократно залезал в карман самого Манафорта, украв с его счетов несколько сот тысяч долларов. Гейтс сознался в краже и адюльтерах и под присягой пообещал говорить только правду, надеясь на смягчение приговора, который так или иначе остается во власти другого судьи.

Если выяснится, что 46-летний Гейтс врал под присягой, ему светит до 200 лет тюрьмы.

Как сам-то?

С самого начала судебных слушаний по существу Пол Манафорт приходит на слушания только в костюмах, галстуках и свежих рубашках.

Заходя в зал суда, он быстро улыбается только одному человеку - Кэйтлин Манафорт. Жена политтехнолога, несмотря на то, что места в зале нельзя занимать или резервировать, стараниями своих помощников всегда сидит на одном и том же месте - справа за спиной мужа. Их браку в этом году исполняется 40 лет.

Общий тюремный срок, который может ожидать 69-летнего Манафорта при самом неблагоприятном решении присяжных в суде Вирджинии - 302 года. Во время дачи Гейтсом свидетельских показаний политтехнолог на протяжении многих часов испепелял бывшего партнера взглядом. Тот ни разу не посмотрел ему в глаза.

Сам же Манафорт не давал свидетельских показаний - по американскому законодательству, он не обязан этого делать. К тому же, на него работает целая армия юристов.

Судья, прокурор и адвокат

Судья Ти Эс Элллис, как и новая звезда команды спецпрокурора Мюллера Узо Асoнье, не дают комментариев прессе, их искрометный юмор известен широкой общественности только в пересказе журналистов: в здании запрещена видеосъемка.

78-летний судья Эллис саркастичен, бодро говорит на испанском, кроме дела Манафорта успевает разбираться еще и с нелегальными иммигрантами, продавцами наркотиков и престарелыми любителями детского порно, многих из которых знает в лицо: их слушания, как правило, назначают впритык к разбирательству по делу политтехнолога.

В рамках процесса над Манафортом Эллис выступает в роли модератора - решение будет принимать жюри присяжных. Он не без сарказма уточнял у представителей обвинения и защиты, зачем им потребовались такие глубокие знания в сфере мужской моды, и требовал от них не закатывать глаза в зале заседаний.

Узо Асонье - 37-летний выпускник Йеля, выходец из семьи нигерийских эмигрантов, присоединившийся к команде Мюллера год назад и работавший над десятками дел по раскрытию коррупции и взяточностичества.

Примечательно, что задолго до работы на украинских политиков, чьи деньги на счетах Манафорта и стали предметом пристального внимания американских следователей, Манафорт в начале 90-х годов работал в качестве консультанта нигерийского генерала Ибрагима Бабангиду, ставшего президентом страны в 1985 году после военного переворота.

Прокурор Грег Андрес - ветеран министерства юстиции и прокуратуры, был помощником прокурора восточного округа Нью-Йорка, его специализация - уход от уплаты налогов и отмывание денег.

Кевин Дауинг и Ричард Вестлинг - главные адвокаты большой юридической команды Манафорта, тоже имеющего юридическое образование. Защита политтехнолога не допустила его к даче показаний и не вызвала ни одного свидетеля - по закону, они не обязаны этого делать. Вестлинг и Дауинг пытались доказать жюри присяжных, что Гейтс, как лгун и вор, не заслуживает доверия, а компаниями Манафорта, кроме него, руководили и другие люди.

Политический туризм

Для того, чтобы попасть в здание Александрийского суда, нужно выстоять немалую очередь снаружи. Затем - очередь в зал внутри.

Из-за большого наплыва общественности администрация открыла еще одно большое помещение с двумя огромными плазменными экранами. В самые горячие дни публике во втором зале разрешают сидеть на местах жюри присяжных - они не видят, но могут слышать трансляцию.

Среди присутствующих на заседаниях людей добрую половину составляют "политические туристы" - американцы, съехавшиеся со всей страны, чтобы поприсутствовать на процессе: учительница из Небраски, табачный плантатор из Джорджии, социальный работник из Мэна аккуратно записывают в тетрадки реплики и свидетельские показания, знакомясь и обмениваясь номерами телефонов.

К слову, ни телефоны, ни компьютеры в здание суда проносить нельзя, и этим активно пользуются хозяева соседнего китайского кафетерия. Они принимают гаджеты на хранение - по 2 доллара за штуку. Если нужно позвонить - приходится платить заново. В день к ним приходит около 200 человек, значительная часть из них сдает телефоны и ноутбуки по нескольку раз.

Еще одна заметная часть аудитории - журналисты, съехавшиеся со всех уголков мира. Их массовый исход из зала суда при появлении очередной новости - главный предмет шуток и нередкого раздражения судьи Эллиса.

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