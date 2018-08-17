Низкоуглеводные диеты сокращают жизнь - ученые

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Диеты с низким содержанием углеводов могут сокращать продолжительность жизни на четыре года, свидетельствует исследование.

Диеты с низким содержанием углеводов, например, диета Аткинса, стали популярными, обещая уменьшение веса и снижение риска возникновения некоторых заболеваний.

Но исследования, проводившиеся в США в течение 25 лет, свидетельствуют о том, что умеренное употребление углеводов или переход от мяса к растительным белкам и жирам - более здоровое.

Исследования проводились среди людей, подсчитывавших количество углеводов, которые они ели.

Непопулярные углеводы

В ходе исследования, опубликованного в The Lancet Public Health, 15,4 тыс. человек из США заполняли опросники о еде и напитках, потребляемых ими, а также указывали размер порций.

Затем ученые оценили долю калорий, которое испытуемые получали из углеводов, жиров и белков.

По результатам исследований группы в течение 25 лет ученые обнаружили, что те, кто получал 50-55% своей энергии из углеводов, имели несколько ниже риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто потреблял слишком много или слишком мало углеводов.

Углеводы содержат овощи, фрукты и сахар, но главный источник - картофель, хлеб, рис, макароны и крупы.

Исследователи подсчитали, что люди в возрасте 50 лет, которые умеренно употребляют углеводы, могут прожить в среднем еще 33 года.

А это значит, что они проживут:

на четыре года больше, чем люди, которые получали менее 30% своей энергии из углеводов

на 2,3 года больше, чем группа, получавшая 30-40% энергии из углеводов

на 1,1 года больше, чем те, кто получал более 65% энергии из углеводов

Выводы подобны предыдущим исследованиям, с которыми авторы сравнивали свою работу. В предыдущих исследованиях участвовали более 400 тыс. человек из более чем 20 стран мира.

После первого этапа ученые сравнили низкоуглеводные диеты, которые включали потребление продуктов, богатых животными белками и жирами, с диетами, в которые входили растительные белки и жиры.

Они обнаружили, что потребление говядины, баранины, свинины, курятины и сыров вместо углеводов несколько повышало риск смерти.

Но замена углеводов растительными белками и жирами, например овощами и орехами, показала снижение риска смертности.

Доктор Сара Седельманн, специалист по сердечно-сосудистой медицине больницы Brigham and Women's Hospital в Бостоне, которая руководила исследованием, отметила, что диеты с низким содержанием углеводов, в которых углеводы замещают белками или жирами, "приобретают широкую популярность как стратегия здоровья и потери веса".

"Впрочем, наши данные свидетельствуют о том, что "животные" диеты с низким содержанием углеводов, которые распространены в Северной Америке и Европе, могут приводить к сокращению общей продолжительности жизни, поэтому их не стоит поощрять, - говорит она. - Вместо этого, если человек решил придерживаться низкоуглеводной диеты, замена углеводов на растительные жиры и белки может способствовать здоровому старению в долгосрочной перспективе".

"Недостаточно сосредоточиться на питательных веществах"

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Авторы предполагают, что популярные на Западе диеты, которые ограничивают углеводы, часто приводят к снижению потребления овощей, фруктов и круп. Из-за этого растет потребление животных белков и жиров, которые связывают со старением в организме.

Профессор Нита Форухи из отдела эпидемиологии Совета медицинских исследований в Кембриджском университете, которая не принимала участия в исследовании, отметила: "На самом деле важный месседж этого исследования в том, что недостаточно сосредоточить внимание на питательных веществах, важно - животного происхождения эти вещества или растительного".

"Когда углеводов становится меньше в рационе, преимущества есть тогда, когда их заменяют жирами и белками растительного происхождения, а не животного, например мясом", - добавляет исследовательница.

Однако по исследованию есть ограничения.

Исследователи признают, что результаты не вполне раскрывают причинно-следственные связи, кроме того, люди сами указывали, что они ели, а это могло повлиять на точность выводов.

Больше клетчатки

Том Сандерс, профессор по вопросам питания и диетологии Королевского колледжа Лондона, также отметил, что использование опросника в исследовании о питании приводит к тому, что люди занижают калории и жиры, которые они съели.

"Одно из объяснений результатов этого и других исследований США заключается в том, что оно может отражать больший риск смерти в случае избыточного веса/ожирения, которое приходится на два популярных диетических лагеря - те, кто придерживается диеты с высоким содержанием мяса и низким содержанием углеводов, и те, кто предпочитает диету с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов", - добавил он.

Доктор Элисон Тедстоун, главный диетолог организации Общественное здоровье Англии, отметила, что исследование дает дополнительные доказательства того, что диеты с низким содержанием углеводов "могут быть чрезвычайно опасными для нашего долгосрочного здоровья".

"Углеводы с высоким содержанием клетчатки должны обеспечивать около половины нашей энергии, в частности, это фрукты и овощи при одновременном уменьшении потребления жирного мяса и молочных продуктов", - говорит она.

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