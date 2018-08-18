В Одессе прошел марш за права ЛГБТ - фото

В Одессе состоялся "Марш равенства". Свыше сотни представителей ЛГБТ-сообщества приняли участие в мероприятии.

Копірайт зображення Олександр Мілюков

Утром 18 августа его участники под 20-метровым радужным флагом прошли по Приморскому бульварому. Мероприятие усиленно охраняли отряды полиции.

Копірайт зображення Олександр Мілюков

Копірайт зображення Олександр Мілюков

Копірайт зображення Олександр Мілюков

Копірайт зображення Олександр Мілюков

Копірайт зображення Олександр Мілюков

Пришли выразить свой протест и противники марша. Акция обошлась без столкновений, однако совсем без инцидентов не обошлось. Полицейские задержали двух мужчин за мелкое хулиганство.

Копірайт зображення Олександр Мілюков

Копірайт зображення Олександр Мілюков

Копірайт зображення Олександр Мілюков

Копірайт зображення Олександр Мілюков

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