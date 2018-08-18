В Одессе прошел марш за права ЛГБТ - фото
- 18 августа 2018
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В Одессе состоялся "Марш равенства". Свыше сотни представителей ЛГБТ-сообщества приняли участие в мероприятии.
Утром 18 августа его участники под 20-метровым радужным флагом прошли по Приморскому бульварому. Мероприятие усиленно охраняли отряды полиции.
Пришли выразить свой протест и противники марша. Акция обошлась без столкновений, однако совсем без инцидентов не обошлось. Полицейские задержали двух мужчин за мелкое хулиганство.
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