Путин станцевал на свадьбе австрийского министра
53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вышла замуж за 65-летнего бизнесмена Вольфганга Майлингера. Свадьба была бы малопримечательна, если бы за неделю до нее внезапно не выяснилось, что на ней будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Как сообщаеют местные масс-медиа, церемонию пришлось задержать на несколько минут, поскольку Путин опаздывал.
Кнайсль занимает пост главы австрийского МИД с зимы. Она не раз высказывалась в пользу диалога между Европой и Россией.
Свадьба прошла в деревне Гамильц на юге Австрии. Среди гостей было много членов австрийского правительства. На фото также попал глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо и члены австрийских правых партий.
Путин поздравил молодоженов и станцевал с невестой.
Как сообщают местные СМИ, торжество вынуждены были начать несколько позже планируемого, поскольку Путин опоздал.
Вместе с Путиным на свадьбу приехал государственный Кубанский казачий хор.
Власти Австрии в последние годы придерживались умеренной по сравнению с другими странами ЕС позиции по поводу действий России. После прихода нового кабинета, в который входит и Кнайсль, из Вены стали чаще звучать предложения о налаживании отношений с Москвой.
Австрия - единственная крупная страна ЕС, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "В трудные времена необходимо поддерживать диалог", - сказала тогда Кнайсль.
В марте того же года министр заявила, что Австрия готова стать посредником между Москвой и Лондоном. Призывала Кнайсль и к сотрудничеству с Россией на Ближнем Востоке.
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