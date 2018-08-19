Путин станцевал на свадьбе австрийского министра

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53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вышла замуж за 65-летнего бизнесмена Вольфганга Майлингера. Свадьба была бы малопримечательна, если бы за неделю до нее внезапно не выяснилось, что на ней будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Как сообщаеют местные масс-медиа, церемонию пришлось задержать на несколько минут, поскольку Путин опаздывал.

Кнайсль занимает пост главы австрийского МИД с зимы. Она не раз высказывалась в пользу диалога между Европой и Россией.

Свадьба прошла в деревне Гамильц на юге Австрии. Среди гостей было много членов австрийского правительства. На фото также попал глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо и члены австрийских правых партий.

Путин поздравил молодоженов и станцевал с невестой.

Как сообщают местные СМИ, торжество вынуждены были начать несколько позже планируемого, поскольку Путин опоздал.

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Вместе с Путиным на свадьбу приехал государственный Кубанский казачий хор.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Карин Кнайсль живет на небольшой ферме к югу от Вены, знает больше семи языков, прекрасно разбирается в Ближнем Востоке и выступает за диалог с Россией

Копірайт зображення AFP Image caption Молодожены с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кнайсль и канцлер Австрии Себастьян Курц

Копірайт зображення EPA Image caption Как сообщают местные СМИ, свадьбу охраняли около трехсот полицейских и 50 спецназовцев. Близлежащие дороги перекрыли.

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Копірайт зображення Getty Images Image caption Молодожены с членом правой австрийской "Партии свободы" Петером Фихтенбауэром. Лидер партии, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, тоже был на свадьбе

Власти Австрии в последние годы придерживались умеренной по сравнению с другими странами ЕС позиции по поводу действий России. После прихода нового кабинета, в который входит и Кнайсль, из Вены стали чаще звучать предложения о налаживании отношений с Москвой.

Австрия - единственная крупная страна ЕС, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "В трудные времена необходимо поддерживать диалог", - сказала тогда Кнайсль.

В марте того же года министр заявила, что Австрия готова стать посредником между Москвой и Лондоном. Призывала Кнайсль и к сотрудничеству с Россией на Ближнем Востоке.

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