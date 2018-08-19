Учителя отдали 100 дней своих больничных больному раком коллеге

Копірайт зображення Robert Goodman Image caption 56-летний Роберт Гудман преподает в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида

Роберт Гудман попал в безвыходное положение.

Когда в мае 2018 года у учителя истории из Флориды обнаружили рак толстой кишки, он воспользовался последним оплачиваемым больничным для борьбы с болезнью.

В июле его отпуск закончился, и Гудман должен был или вернуться в школу в течение двух недель, или взять неоплачиваемый отпуск.

Однако мужчина не мог вернуться на работу во время изнурительного курса химиотерапии, так же как и позволить себе не работать.

"Это действительно испугало меня, - рассказал он BBC. - "Химия" забрала у меня силы, я не знал, как буду вставать в 5 утра каждый день. Как справлюсь с побочными эффектами, когда вокруг будут дети, как буду работать с ними, если они "принесут" в школу грипп или другую простуду?"

Но помогли особенности школьной системы во Флориде: учителя могут обмениваться больничными или, как в данном случае, пожертвовать их.

"Я обратился к коллегам за помощью и даже не ожидал, что получу ее уже через четыре дня", - сказал он.

Роберт Гудман написал о своей проблеме на Facebook, и четыре дня спустя узнал, что его коллеги "подарили" ему около 100 дней больничных. Этого было достаточно, чтобы пройти полный курс химиотерапии.

"Меня удивило, как быстро все происходит, - сказал он. - Но то, что это были учителя - нет. Люди этой профессии всегда отдают. Такая у них работа - давать."

"Просто удивительно, как много людей меня поддержали. Они могли получить денежную компенсацию за неиспользованные больничные при выходе на пенсию. В определенном смысле, коллеги отдали мне свои пенсионные сбережения. Когда сотни людей дарят вам свою любовь и заботу, это меняет жизнь", - добавляет он.

Роберт Гудман может не возвращаться в школу до января 2019 года.

За это время он сможет завершить курс химиотерапии и восстановить силы. Мужчина благодарен всем, кто отдал свои больничные, чтобы помочь ему.

"Среди людей, которые меня поддержали - не только учителя, - пояснил Роберт Гудман. - Это были администраторы, работники столовой, другие коллеги. Я не знаю и половины этих людей, но мы - часть одного коллектива, и готовы протянуть друг другу руку помощи. Мы - семья ».

"С тех пор, как создал Facebook-страницу, я постоянно получаю сообщения от людей, которые преодолели рак. Это был действительно замечательный опыт. Не только учителя помогли мне почувствовать себя частью семьи", - объясняет он.

Система больничных в США

Больничные, как и другие вопросы в системе государственного образования, не регулируются на федеральном уровне в США. Законов, определяющих, как и когда учителя могут брать больничные листы, нет.

Каждый штат имеет свою систему денежной компенсации, льгот и оплаты больничных для работников образования.

В Палм-Бич, штат Флорида, учителя, работающие на полной ставке, в начале года получают право на минимальный больничный сроком в четыре дня, который полностью компенсируется. Далее начинает действовать система накопления - плюс один день в месяц.

Если вдруг болезнь требует более длительного лечения, можно обратиться к так называемому "банку больничных" - системе предоставления дополнительных дней лечения.

Чтобы стать членом банка, работники школы должны "положить на свой счет" один день отпуска. Запрос на больничный подписывают минимум два врача.

Если учитель не имеет права на продленный больничный, придется брать отпуск за свой счет.

Чтобы сохранить страховые выплаты, необходимо предоставить подтверждение болезни от врача.

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