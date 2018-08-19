Image caption Чан Юн-хва

В Южной Корее все больше женщин решают не выходить замуж, не рожать детей, а зачастую и вовсе не вступать в близкие отношения с мужчинами. У этого явления есть даже особое название - "поколение сампо". Слово "сампо" как раз и означает отказ от трех вещей: секса, брака и детей.

Уровень рождаемости в Южной Корее - самый низкий в мире, и если ситуация не изменится, нация может оказаться на пороге исчезновения. По прогнозам, к 2065 году население страны, где сейчас живет более 50 млн человек, может сократиться примерно на 10 млн.

"Я не планирую заводить детей ни сейчас, ни в будущем, - говорит 24-летняя Чан Юн-хва. - Я не хочу испытывать боль, которая сопутствует деторождению, к тому же это навредило бы моей карьере".

С молодой женщиной мы беседуем в хипстерском кафе в центре Сеула. Юн-хва - художник, она рисует комиксы для различных веб-проектов. В Южной Корее очень конкурентный рынок труда, и, как и многие молодые специалисты, девушка приложила много сил, чтобы достичь сегодняшнего положения. Она не готова позволить чему бы то ни было свести ее усилия на нет.

"Я не хочу быть частью семьи, я хочу быть независимой, жить самостоятельно и воплощать свои мечты", - говорит она.

И она далеко не единственная, кто считает карьеру и семью взаимоисключающими вещами. Многие молодые кореянки думают так же.

В Южной Корее существуют трудовые законы, запрещающие дискриминацию в отношении забеременевших женщин или просто молодых девушек, к которым работодатели тоже подчас относятся настороженно - потому что в любой момент они могут уйти в декрет. Однако профсоюзы говорят, что эти законы не соблюдаются.

История Цой Мун-Чон, жительницы одного из пригородов Сеула, наглядно это подтверждает. Она был шокирована тем, как ее босс отреагировал на новости о ее беременности.

"Он сказал: как только твой ребенок родится, он станет главным в твоей жизни, а компания отойдет на второй план. Так сможешь ли ты продолжать работу? - вспоминает Мун-Чон. - Он повторял это вопрос раз за разом".

Image caption Цой Мун-Чон пережила стресс на работе, когда сообщила о своей беременности

В то время женщина работала налоговым бухгалтером. Когда подошло самое напряженное отчетное время года, начальник нагрузил ее дополнительной работой. Она пожаловалась, а руководитель в ответ обвинил ее в недостаточной преданности делу. Постепенно напряжение на работе достигло предела.

"Он кричал на меня. Однажды от стресса у меня прямо на рабочем месте начались конвульсии и я не могла открыть глаза. Мой коллега вызвал скорую помощь и меня увезли в больницу", - рассказывает женщина.

От воспоминаний моя открытая и дружелюбная собеседница нахмурилась и как будто сжалась.

Врачи сказали, что от стресса у нее появились признаки возможного выкидыша. Им удалось спасти беременность, Мун-Чон провела неделю в больнице и вернулась на работу. Тогда, вспоминает она, начальник делал все возможное, что вынудить ее уволиться. И такая реакция начальства, по ее словам, не редкость в Южной Корее.

"Думаю, очень часто забеременевшая женщина начинает беспокоиться о своем будущем и должна все тщательно взвесить, прежде чем объявить о своем положении", - говорит Мун-Чон.

"В моем окружении очень многие не имеют детей и не планируют их заводить", - отмечает она.

Трудолюбие, готовность работать сверхурочно и преданность работодателю - это те качества южнокарейцев, которые, как принято считать, способствовали необычайному экономическому прорыву Южной Кореи. За последние 50 лет страна превратилась из развивающейся в одну из самых крупных и стабильных экономик мира.

Однако, считает Юн-хва, роль женщин в этой трансформации часто недооценивается.

"Экономический успех Южной Кореи во многом произошел благодаря низкой оплате труда фабричных рабочих, а это в основном были женщины", - напоминает девушка.

"Кроме того, все домашние дела лежали на женщинах, что позволяло мужчинам ходить на работу и ни о чем кроме нее не думать".

Сегодня все чаще женщины работают в тех отраслях, которые раньше считались традиционно мужскими: например, идут в менеджмент. Социальные и экономические перемены произошли очень быстро, но гендерные стереотипы в Южной Корее почти не поменялись.

"В этой стране женщин принято воспринимать как чирлидеров для мужчин", - говорит Юн-хва. Она считает, что есть тенденция, когда женщины, выйдя замуж, берут на себя роль обслуживающего персонала семьи мужа.

"Во многих случаях, даже если женщина ходит на работу, забота о детях почти целиком ложится только на нее. Ей также приходится ухаживать за родителями мужа, если они заболевают".

По статистике, средний южнокорейский мужчина уделяет неоплачиваемой работе, к которой относится и забота о детях, 45 минут в день. Женщины уделяют этим занятиям в пять раз больше времени.

"Мой характер не годится для того, чтоб отдавать всю себя другим. Я занимаюсь своей собственной жизнью", - говорит Юн-хва.

Image caption Чан Юн-хва считает, что в южнокорейском обществе к женщинам относятся как к рабам

Но дело не только в том, что молодая женщина не хочет выходить замуж. Она даже не хочет просто встречаться.

Одна из причин - боязнь стать жертвой порномести, когда обиженный партнер выкладывает в интернет откровенные фото и видео своей второй половины. По словам Юн-хва, это очень распространенное явление в Корее. И проблема не только в мести: в целом страна переживает эпидемию "бытового порно", снятого тайно, с помощью скрытой камеры.

Во-вторых, Юн-хва опасается домашнего насилия. Корейский Институт криминологии обнародовал результаты опроса, в котором 80% респондентов-мужчин признались, что проявляли агрессию в отношении своих девушек и жен.

На мой вопрос о том, как в Южной Корее мужчины относятся к женщинам, Юн-хва ответила односложно: "Как к рабам".

Неудивительно, почему в стране такая низкая рождаемость. Процент заключения браков сегодня самый низкий за все время ведения такой статистики: 5,5 браков на 1000 человек. В 1970 году этот оказатель составлял 9,2 брака. Вне брака рождается очень мало детей.

Только в трех странах уровень фертильности (из рассчета по количеству детей на одну женщину) такой же низкий, как в Южной Корее - в Сингапуре, Гонконге и Молдавии.

По данным Всемирного банка, в этих странах показатель составляет 1,2, тогда как для выживания нации средний расчет - 2,1 ребенка на женщину.

Еще один фактор, отбивающий у многих желание рожать детей - стоимость жизни в Южной Корее. Государственное образование - бесплатное, но конкурентная среда в школах заставляет родителей оплачивать репетиторов и другие дополнительные занятия, чтоб их ребенок не отставал.

Юн-хва говорит, что не может в полной мере отнести себя к "поколению сампо", потому что все еще до конца не отказалась от гипотетической возможности когда-нибудь вступить в отношения и завести детей, а всего лишь решила не делать это целью жизни. Она не распространяется о своих намерениях: останется ли она одинокой или, возможно, захочет попробовать отношения с женщиной.

Image caption Люди старшего поколения называют женщин, отказывающихся рожать детей, недальновидными эгоистками

Старшее поколение южнокорейцев смотрит на проблему совершенно иначе. Их очень беспокоит низкая рождаемость, и таких женщин, как Юн-хва, они называют эгоистками.

Я вступил в беседу с двумя женщинами за 60, которе прогуливались в центрельном парке Сеула. У одной женщины три дочери, которым за 40 - и у всех них нет детей.

"Я старалась привить своим детям чувство патриотизма и долга перед страной, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы они передали это дальше. Но они решили этого не делать", - говорит моя собеседница.

"Должно быть чувство долга перед страной. Низкая рождаемость нас очень беспокоит", - признается ее подруга.

Юн-хва и многие люди ее поколения - дети эпохи глобализации - не находят подобные аргументы убедительными.

Когда я говорю ей, что если она и другие девушки ее возраста не будут рожать детей, культура ее страны умрет, она отвечает, что культуре, где доминируют мужчины, давно пора умереть.

"Она просто обязана, обязана умереть!".

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