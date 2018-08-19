"Революция любви" в Армении: оправдались ли надежды демонстрантов?

Копірайт зображення Inpho Image caption Молодежь была движущей силой протестов в Армении, которые назвали "революцией любви"

В пятницу, 17 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян подвел итоги первых ста дней на посту главы правительства. Премьер собрал митинг в столице Армении, на котором отчитался об успехах и неудачах. Что он уже успел сделать и как изменилась Армения за это время?

Митинг состоялся на площади Республики в центре Еревана - на том же месте, где весной этого года десятки тысяч людей требовали изменений в Армении, а 8 мая праздновали избрание Пашиняна новым премьер-министром страны.

После избрания политик сформировал временное правительство - до проведения в стране досрочных парламентских выборов. До тех пор в парламенте самая большая парламентская фракция остается в Республиканской партии, которая руководила страной до "революции любви".

Старые кадры остаются также во многих ведомствах, что, по мнению части аналитиков, помогает бывшим чиновникам сохранять определенное влияние, а новой власти мешает проводить реформы.

Копірайт зображення AFP Image caption Никол Пашинян обещает армянам беспощадную борьбу с коррупцией и форсирование реформ

Неоправданные опасения

Когда оппозиционный депутат Никол Пашинян в конце марта 2018 года с несколькими сторонниками начинал марш из армянского города Гюмри, призывая присоединиться к протесту против избрания тогдашнего президента Сержа Саргсяна премьером, мало кто верил в успех демонстрантов.

Но уже 8 мая на площади Республики в центре Еревана многотысячный митинг радовался - на экранах появились результаты голосования. "Кандидата от народа" Никола Пашиняна избрали премьером Армении.

На фоне народных празднеств в честь его избрания немало было тех, кто сомневался, что оппозиционер и бывший журналист Пашинян справится с управлением страной и оправдает достаточно высокие ожидания, связанные с изменениями в Армении. Эти опасения, по мнению политолога Микаэла Золяна, в основном не оправдались.

"Были опасения, что будет коллапс государственной системы, и Никол Пашинян не справится с внешней политикой, потому что у него мало опыта. Это оказалось не так. Нельзя сказать, что он все делал без ошибок, но ему удалось наладить управление государством в этой очень сложной ситуации", - считает политолог.

Оценивать первые сто дней премьерства Никола Пашиняна нужно с учетом того, что он и его команда пришли к власти благодаря революции, говорит политолог Ованес Игитян. По его словам, самое важное то, что стало очевидным - новая власть не связана с коррупцией.

"Основные тезисы революции, обещания и требования со стороны народа сводились к нескольким вопросам. В первую очередь, это борьба с коррупцией и отмена монополий, вторая - подготовка и проведение честных выборов. И третья была связана с событиями 1 марта 2008 года. С этой точки зрения разочарования нет, новая власть следует тому, что обещала, и не сменила одного коррупционера на другого", - говорит он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за протестов Серж Саргсян, который руководил Арменией с 2008 года, должен был уйти из власти в апреле 2018 года

Разоблачения и аресты против коррупции

Ключевым направлением, в котором за этот период новой власти удалось достичь успехов, политологи называют борьбу с коррупцией, которая сопровождалась громкими разоблачениями и возбуждением уголовных дел.

"В этом направлении правительство за три месяца добилось больших успехов. Оно сломало действующую модель восприятия, что государственные институты существуют для того, чтобы чиновники зарабатывали деньги. Возможно, пока не так много людей отбывают наказание, но было довольно много дел, которые возбудили, и достаточно много людей, потерявших свои должности", - говорит Золян.

Одним из знаковых дел, нанесших удар по коррупции, политолог называет уголовное преследование генерала Манвела Григоряна, которого задержали в июне этого года. По данным Службы национальной безопасности, зона отдыха генерала была "преобразована в склад оружия и автопарк с десятком ретро и современных автомобилей".

Во время обыска обнаружили пищевые продукты, военную форму и медикаменты, которые должны были поступить армянским солдатам в Нагорном Карабахе еще в апреле 2016 года во время обострения противостояния с Азербайджаном.

Волна задержаний и разоблачения не обошли и родственников бывшего президента Сержа Саргсяна, который ушел в отставку на фоне массовых акций протеста через неделю после избрания премьером в апреле этого года.

Самого экс-президента пока не трогают, но в специальной следственной службе Армении уже заявили, что Саргсяна допросят по делу о событиях 1 марта 2008 года. Тогда в ходе столкновений демонстрантов и силовиков погибли десять человек. Пашинян - непосредственный участник тех событий; он называл расследование этого дела одной из важнейших задач еще до избрания главой правительства.

Копірайт зображення AFP Image caption Во время протестов 2008 года пролилась кровь - погибли 8 демонстрантов и 2 полицейских. Оппозиция долгое время требовала расследований тех событий

Второго президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя в рамках этого дела. Он провел около двух недель за решеткой и был освобожден из-под стражи по решению апелляционного суда. Подозревается по делу о беспорядках 2008 года и генсек военного блока Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, а также бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян.

В Армении многие одобряют действия власти в отношении бывших руководителей, но обвинения по этому резонансному делу вызвали раздражение союзника - России.

Руководитель российского МИД Сергей Лавров заявил, что происходящее в Армении идет вразрез с заявлениями новой власти Армении о том, что намерений преследовать своих предшественников по политическим мотивам у правительства Пашиняна нет.

Россия и Армения: охлаждение

Заявление Лаврова вызвало новую волну подозрений насчет того, что в отношениях между Москвой и Ереваном растет недоверие. В российско-армянских отношениях после прихода Пашиняна к власти наступило охлаждение.

Армения - близкий союзник России, член Евразийского экономического союза и ОДКБ. Сам Пашинян еще до избрания подчеркивал, что кардинальных изменений в армяно-российских отношениях не будет, а Путина он в интервью "Эхо Москвы" назвал прямым и искренним. При этом Пашинян отметил - это не значит, что они всегда и во всем будут согласны.

В армяно-российских отношениях сейчас период скорее неопределенности, чем охлаждения, считает Золян.

"Стало понятно, что старая модель отношений не действует, а новая еще не появилась. В этой ситуации каждая сторона пытается занять те позиции, которые ей выгодны", - говорит политолог.

Новая армянская власть, по его словам, не успела создать неформальные каналы коммуникации с Москвой, которые очень важны в отношениях с Россией, а прежние каналы не действуют или даже работают против нового правительства. При этом Золян отмечает, что внешнеполитический курс Армении не изменится, и это независимо от конкретной личности, которая будет находится у власти.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В армянском городе Гюмри находится российская военная база

"В Армении основная проблема - это Карабах и Турция. Ссориться с Россией Армении невыгодно. Кто бы ни был у власти в Армении или России, есть определенные геополитические интересы, которые совпадают", - говорит он.

Отсутствие поддержки со стороны населения делало бывшего президента Сержа Саргсяна зависимым от Запада в вопросах экономики и финансовой помощи, а от России в вопросах безопасности, считает Золян.

"Даже если он и хотел, чтобы Армения оставалась суверенной страной, то на практике он шел на какие-то уступки и компромиссы, иногда слишком дешево продавал то, что можно продать дороже - в прямом и переносном смысле. У Пашиняна нет этой проблемы, у него есть полная поддержка общества", - говорит политолог.

Но, по мнению эксперта по международной политике Ованеса Игитяна, проявление любой самостоятельности со стороны Еревана настораживает Москву. Напряженность в российском аспекте влияет и на ситуацию в Нагорном Карабахе, который для России - одно из средств давления как на Армению, так и на Азербайджан, отмечает эксперт.

Никол Пашинян, говоря ранее о роли России в карабахском конфликте, заявил, что угроза войны в регионе всегда была, и Армения должна быть готова к такому развитию событий. При этом, по его словам, у России есть рычаги для того, чтобы предотвратить войну и удержать Азербайджан от провокации.

"Все мы понимаем, что Россия как сверхдержава имеет возможность не допустить возобновления войны в нашем регионе. Не могу поверить, что стратегический партнер и друг Армении - Россия - не будет использовать свои рычаги, чтобы не допустить возобновления войны", - заявил Пашинян, выступая на пресс-конференции в июле.

Незавершенная революция

Подводя итоги ста дней своего премьерства, Пашинян заявил, что стране удалось сохранить стабильность и перейти к решению важных задач. Теперь Армения вступает в новый этап развития, смысл которого заключается в форсировании реформ, говорит премьер.

"Реформы должны быть быстрыми и эффективными, чтобы предоставить нашей стране и экономике новое дыхание, вторую скорость", - сказал Пашинян.

Но, по словам аналитиков, осуществлять эффективные и системные реформы новой власти в нынешних условиях трудно. Несмотря на то, что сто дней при новой власти принесли серьезные изменения, саму армянскую революцию пока нельзя считать завершенной.

Копірайт зображення Reuters Image caption Уличные протесты привели Никола Пашиняна к власти, но сможет ли он ее удержать после выборов?

"Революция все же не дошла до конца. Изменилось мировоззрение у одной части народа, а что касается смены власти, то можно сказать, что изменилась только верхушка исполнительной власти. Среднее звено, муниципальные власти не изменились, я уже не говорю о законодательной власти. И конечно, самое трудное - это судебная власть", - говорит Игитян.

Одним из требований демонстрантов весной этого года было проведение внеочередных парламентских выборов. Это требование пока не выполнено. Проблемой для проведения выборов называют действующее избирательное законодательство, которое надо менять, а приблизительным временем проведения выборов называют весну 2019 года.

В сентябре пройдут выборы в совет старейшин Еревана - первые выборы при новой власти. Премьер-министр Армении уже заявил, что они должны стать "исключительными" с точки зрения законности, прозрачности и справедливости.

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