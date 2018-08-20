Как экономно собрать ребенка в школу

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С приближением 1 сентября актуальным становится вопрос подготовки школьников к новому учебному году. Как собрать ребенка в школу экономно и качественно?

BBC News Украина попыталась собрать советы от мам, которые согласились рассказать о своем опыте.

1. Покупайте заранее

Александра из Ровно советует готовиться к следующему учебному году еще с февраля. По ее словам, именно тогда начинаются распродажи.

Заранее можно купить тетради, рюкзак, канцелярию и различные школьные мелочи.

Копірайт зображення УНІАН

Одежду и обувь, по словам Александры, лучше покупать уже летом. Ведь ребенок растет, и можно не угадать с размером.

Ирина из Житомира добавляет, что чтобы вышло еще дешевле, можно покупать тетради и канцелярию оптом.

А вот Анна из Киева советует некоторые вещи покупать уже в сентябре, потому что тогда цены на одежду существенно падают.

2. Через интернет

Татьяна, мама двоих детей из Киева, советует заказывать одежду через интернет. "Школьную одежду покупаю на иностранных сайтах - так дешевле и качество лучше", - объясняет она.

Например, две белые рубашки для мальчика обошлись в 468 гривен, брюки - 438 гривен, брюки для девочки - 400 гривен, а юбка - 200 гривен.

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Есть мамы, которые советуют покупать онлайн одежду из США и ЕС, которая может быть дешевле.

Несколько советов касаются покупки школьных вещей на оптовых сайтах, что значительно дешевле, чем в магазинах. Такой путь экономит время.

Ирина советует обращать внимание на аукционы и различные акции в интернет-магазинах.

При этом она обращает внимание на тот факт, что если покупать сразу нескольким детям, то получается выгоднее.

Однако есть риск, что в результате вам принесут вещь, которая будет выглядеть хуже, чем на картинке.

3. Рынки, ярмарки и оптовые магазины

Другие советуют ехать на большие рынки для покупки всего необходимого.

Копірайт зображення УНІАН

Александра говорит, что едет за такими покупками в Хмельницкий, а Инна советует ехать на 7-й километр в Одессе. А там заодно и понежиться на Черноморском побережье.

Есть мамы, которые рекомендуют крупные магазины в ТРЦ, где проводятся традиционные школьные ярмарки. Но помните, что походы по магазинам отнимают время и силы.

4. Секонд-хенд

Советуют и не гнушаться секонд-хендом, где иногда можно отыскать не только дешевые, но и качественные вещи.

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Елена из Николаева говорит, что покупает ребенку "секонд", и это очень удобно, учитывая, как быстро дети растут и одежда на них горить из-за их энергичности и непоседливости.

"Когда я собирала малого в первый класс, то одела "с иголочки", во все новенькое. А потом с тихим ужасом наблюдала, как стильные чиносы вытираются на коленях, рубашки одна за другой покрываются пятнами, не отстирываются, а носы модных туфель безжалостно счесываются", - говорит женщина.

Теперь она заказывает подержаные вещи по интернету, говорит, что это достаточно экономно.

"Конечно, тебе могут прислать вещи в худшем состоянии, чем ожидаешь, да и в "секонде" не всегда бывает то, что нужно прямо сейчас. Но со временем я научилась отказываться, если есть подозрения, и покупать только то, что действительно классное и будет носиться", - говорит Елена.

5. Секрет вышиванки

Ольга из Киева говорит, что при строгих правилах в школе к форме может спасти наличие вышиванки.

"Еще во время подготовки к первому классу знакомая посоветовала не покупать сыну школьный пиджак. Мол, ребенку неудобно - он сковывает движения, парит. На мой недоуменный вопрос: "А как же первый и последний звонки, праздники?"- ответила: "Купи вышиванку", - говорит женщина.

Копірайт зображення УНІАН

По ее словам, совет не только оказался очень удобным для сына, но и сэкономил немало денег.

"Хорошую фабричную вышиванку можно купить за 150-200 гривен, пиджак стоит более 500. Ежедневно сын носит рубашки, а когда холодно - трикотажный жилет, который также стоит недорого", - добавляет она.

В этой ситуации ни одного замечания от учителя или руководства школы быть просто не может. Ведь кто будет против красивой украинской вышиванки?

Советы от Супрун

Руководительница МОЗ Ульяна Супрун тоже дает советы родителям, которые покупают форму детям.

Она их обнародовала на своей странице в Facebook.

"Для многих форма была важным атрибутом, когда мы ходили в школу. Впрочем, сейчас родители все больше дискутируют, как ребенок будет учиться в школе успешнее - в школьной форме или в одежде, которую выберет сам?" - говорит Супрун.

Копірайт зображення УНІАН

По ее словам, носить или не носить форму - решает руководство школы вместе с родителями.

Если вы сейчас как раз выбираете школьную форму, МОЗ советует обратить внимание на следующее:

1. Состав ткани

Отдавайте предпочтение детской одежде с максимальным содержанием натуральных волокон. Они обеспечивают воздухопроницаемость и тепловой комфорт.

Для детей младших и средних классов школьная форма, блузки и рубашки, нательное белье, носки и колготы должны быть полностью натуральными или изготовленные из смешанных тканей. Минимальное содержание натуральных волокон в одежде должно составлять 50%.

Нательное белье первоклассников должна быть изготовлено ​​исключительно из натуральных тканей.

Ученики старших классов могут носить одежду, пошитую как из натуральных, так и из смешанных или искусственных тканей. Это касается школьной формы или любой одежды второго слоя.

2. Качество пошива

Обратите внимание на крой, качество фурнитуры, а также, ровные ли строчки швов. Важно, чтобы ярлык в виде ленты с информацией по уходу был вшит в шов - это свидетельствует о добросовестности производителя.

Не стоит покупать одежду, если маркировочный ярлык отсутствует или, например, закреплен булавкой.

3. Удобство

Школьная форма не должна ограничивать движения ребенка. Модные, но очень узкие вещи - плохой вариант для школьной одежды. Не следует выбирать для девочек младшего школьного возраста строгие юбки-карандаши, а для мальчиков - узкие брюки без резинки на поясе.

4. Безопасность

Вся продукция для детей должна иметь заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, удостоверяющие безопасность этого товара для здоровья вашего ребенка.

Обычно номер и дата заключения указаны на этикетке. У продавца должен быть копия этого заключения.

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