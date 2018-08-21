Сто дней Сенцова: "Я не болею, а голодаю и останавливаться не собираюсь"

Image caption Фото Олега Сенцова из колонии на 88-й день голодовки, опубликованное Людмилой Денисовой

20 августа исполнилось ровно 100 дней с тех пор, как Олег Сенцов, осужденный в России к 20 годам тюрьмы за терроризм, объявил голодовку.

В течение этого времени те, кто обеспокоен судьбой режиссера, узнают о нем из единичных свидетельств адвоката, сестры и правозащитников, которым удается повидаться с режиссером.

Украинских чиновников к нему не пускают. Дело Сенцова в Киеве и мире считают политически мотивированным.

Режиссер держит голодовку с требованием освободить всех украинских узников Кремля, удерживаемых в тюрьмах по политическим мотивам. В течение ста последних дней его состояние постоянно ухудшалось. Российские власти отказали его родным в помиловании. Украинская власть не смогла договориться об обмене осужденного режиссера на россиян, отбывающих наказание в Украине. BBC News Украина вспоминает хронологию событий.

14 мая: 1-й день

Олег Сенцов объявил в колонии бессрочную голодовку. В Украине об этом узнают на два дня позже из сообщения его двоюродной сестры Натальи Каплан в соцсети Facebook.

Сенцов назвал единственным условием прекращения голодовки "освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ". За сто дней голодовки он ни разу не изменил свое требование.

Около 40 граждан Украины незаконно удерживаются по политическим мотивам в аннексированном Крыму.

По меньшей мере 24 украинца, находящихся в российских тюрьмах, считаются на родине политическими заключенными.

4 июня: 22-й день

Находясь в колонии, Олег Сенцов написал книгу рассказов и роман. Он также работает над сценариями, много читает и выписывает "Новую газету", номера которой получает с задержкой в несколько недель.

Обо всем этом рассказал российский кинорежиссер, автор документального фильма об Олеге Сенцове Аскольд Куров. Он посетил своего коллегу в колонии "Белый медведь".

28 июня: 46-й день

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Уполномоченную Верховной Рады Украины Людмилу Денисову не пустили к Олегу Сенцову. Ее заблокировали у входа в колонию. Как раз в это время заключенного посетила российская омбудсмен Татьяна Москалькова. Денисова пыталась остановить ее кортеж на выезде.

Представитель российской уполномоченной Алексей Зловедов заявил, что украинская уполномоченная не согласовывала с российской стороной посещение Олега Сенцова.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Плакат в поддержку Олега Сенцова, выставленный во время акции в его поддержку, Киев, 1 июля

13 июля: 60-й день

Мать режиссера Людмила Сенцова написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании ее сына. Оно датировалось 22 июня. 26 июня, по информации родных, это обращение передали Путину.

Две недели спустя никакой реакции на него не было. Послего этого это обращение передали для публикации в СМИ

"Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой.

Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него", - говорилось в ходатайстве Людмилы Сенцовой.

19 июля: 66-й день

Олег Сенцов начал принимать по две ложки питательной смеси в день. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, за неделю до того у Сенцова был второй кризис, и врачи уговорили его принимать смесь.

7 августа: 86-й день

У Олега Сенцова сильно упал уровень гемоглобина в крови, что привело к анемии. Его пульс снизился до около 40 ударов в минуту. У него также возникли проблемы с сердцем, из-за чего его дважды пытались уговорить ехать в гражданскую больницу.

Впрочем, как рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, украинский пленник отказался от этого, поскольку в Лабытнанги "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, скорее всего, может только навредить". Осужденный в России украинский режиссер также высказался против перевода его в больницу куда-либо вообще, "поскольку он просто не выдержит этапирования и может умереть".

В коротком письме, обнародованном адвокатом, Сенцов написал: "Я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо. Всем большой привет. Слава Украине!".

8 августа: 87-й день

В письме к двоюродной сестре Наталье Каплан Олег Сенцов написал, что "конец близок", и что он уже неделю не получал никаких писем.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо... Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голоданием, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала его сестра.

9 августа: 88-й день

Впервые за почти три месяца голодовки были опубликованы достоверные фото Олега Сенцова. Их обнародовала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Адвокат Дмитрий Динзе признал, что на самом деле осужденный выглядит хуже. Тюремная роба скрывает его исхудалую и впалую фигуру.

"Эта роба или полнит человека, или висит на нем, как на вешалке. На фото видно, что он достаточно сильно похудел. Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот - это, конечно, произвело бы большее впечатление. А так - его попросили встать, он встал. И его сфотографировали", - пояснил адвокат, как это происходило.

10 августа 89-й день

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным французский президент Эммануэль Макрон призвал "найти гуманное решение в ситуации с Олегом Сенцовым", поскольку его состояние "опасно ухудшается".

Пресс-служба Путина не вспомнила об украинском режиссере в своем сообщении по результатам этого общения.

Сам Олег Сенцов узнал о том, что за него вступился французский лидер из новостей на телеканале Россия 24, которые разрешают просматривать заключенным "Белого медведя".

12 августа: 91-й день

Ночью российская журналистка Виктория Ивлева сообщила о том, что Олега Сенцова, вероятно, отправили самолетом в Киев. Большинство украинских СМИ мобилизировались и пытались до утра проверить эту информацию. Она не подтвердилась.

"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

13 августа 92-й день

Более ста европейских деятелей культуры подписали обращение в поддержку украинского режиссера под названием "Нужно быстро действовать, чтобы не позволить Олегу Сенцов умереть". Его опубликовала французская газета Le Monde.

Среди подписантов - министр культуры Франции Франсуа Ниссен, режиссер Жан-Люк Годар и Кен Лоуч.

По словам авторов обращения, приговор Сенцову является "нарушением международного права и основных правил правосудия", а его гибель от голода в колонии "противоречила бы ценностям и принципам", которые защищают свободу искусства и свободу слова.

14 августа 93-й день

Кремль ответил на просьбу матери Сенцова помиловать сына. Украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно попросить президента России Владимира Путина о помиловании для начала соответствующей процедуры, говорилось в письме.

Сестра Наталья Каплан заявила, что таким образом ее брату фактически отказали в помиловании.

В этот же день российская правозащитница Зоя Светова посетила украинского режиссера. Она подтвердила, что "его не мучают".

В больничной комнате Светова видела еду на тумбочке: суп, тушеную капусту, компот - ее осужденному приносят регулярно с надеждой, что он может в любой момент отказаться от голодовки.

Правозащитнице удалось выяснить, что узника поддерживают капельницами. Они включают глюкозу, хлорид калия, рибоксин, реамбирин, раствор Зингера, витамины группы В и витамин С. Олег получает также лекарства для сердца.

15 августа: 94-й день

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе не приняла к рассмотрению два ходатайства о помиловании Олега Сенцова.

Обращения от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента сначала были написаны на имя президента России. Из администрации президента они были направлены в комиссию по вопросам помилования в соответствующий округ.

С формальной точки зрения после этого вопрос помилования украинца можно считать закрытым.

Впрочем, помилования без обращения самого осужденного случались раньше. Так, в частности, освободили заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза благодаря заступничеству Турции.

Но, с юридической точки зрения, родные Сенцова получили окончательный отказ.

21 августа: 100-й день

Олег Сенцов продолжает голодовку.

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