Пропавший под Иловайском: мать четыре года ищет сына

Копірайт зображення Facebook Ядвиги Лозинской Image caption Андрей Лозинский - пропавший без вести солдат 93-й бригады

Ядвига Лозинская в последний раз слышала голос своего сына Андрея, бойца 93-й бригады, 5 сентября 2014 года.

Тогда он сообщил, что попал в плен во время выхода сил АТО из Иловайска.

С тех пор мужчина считается пропавшим без вести.

Есть люди, которые показали, что Андрея Лозинского расстреляли в плену. Об этом же говорят и результаты предыдущих анализов ДНК одного из тел, которое вывезли из Донбасса.

Но Ядвига Лозинская нашла и других свидетелей. Они утверждают, что ее сын выжил и находится в плену у сепаратистов.

О поисках сына и о том, почему не доверяет результатам ДНК-экспертизы, Ядвига Лозинская рассказала в интервью BBC News Украина.

Какпропал?

Копірайт зображення Facebook Ядвиги Лозинской

BBC News Украина: Когда сын ушел служить?

Ядвига Лозинская: 3 апреля его мобилизовали на десять суток. Он только из армии пришел, его взяли на переобучение.

16 мая их вывезли в зону АТО, хотя официально они числились на учениях. Вернулся оттуда 11 августа и должен был получить отпуск. Но вместо этого их отправили ремонтировать технику.

С этой недоремонтированной техникой их бросили на Саур-Могилу. Туда они не дошли и попали в Иловайск.

Оттуда выходили с колонной войск. А дальше - ничего конкретного нет, одни слухи ...

BBC News Украина: Когда в последний раз говорили с ним?

Я.Л.: 28 августа еще поговорили нормально, а 5 сентября он позвонил с неизвестного номера и рассказал, что в плену.

Официально до сих пор никто не "пробил" номер. Неофициально - его проверили. Звонили из района Снежного (Город под контролем самопровозглашенной "ДНР", где в начале сентября 2014 года был один из лагерей пленных украинских военных, которые выходили из Иловайска. - Ред.)

Затем его друг рассказал, что знает человека, который был с ним в плену и утверждает, что Андрея расстреляли.

Копірайт зображення Facebook Ядвиги Лозинской Image caption Ядвига Лозинская утверждает, что бывшие пленные под Иловайском расходятся в показаниях

BBC News Украина: По официальной версии, что с ним случилось?

Я.Л.: Говорят, что его якобы расстреляли за то, что он попросил телефон позвонить матери.

Но людей, которые об этом рассказывают, я давно уже разоблачила во лжи ... Они сначала говорили, что все произошло на их глазах.

А теперь говорят, что, мол, Андрей начал возмущаться, его отвели в сторону, дальше был выстрел, и офицер вернулся без него. Теперь уже говорят, что не видели, был ли выстрел в воздух или по-другому.

Военная прокуратура установила, что люди, которые якобы были расстреляны с моим сыном, на самом деле погибли от фугаса.

И то тело, которое мне пытаются передать, - это также погибший от фугаса.

Но это никого не волнует, никто не хочет расследовать.

BBC News Украина: Вам показывали фото тела, и вы сказали, что это не ваш сын?

Я.Л.:Конечно. Мать, наверняка, своего сына узнает в любом состоянии.

Мне через три с половиной года "нарисовали" совпадение ДНК (по сравнению с ДНК родственников идентифицируют личности погибших бойцов. - Ред.). При этом я его тогда уже не сдавала (женщина сдавала образец ДНК в сентябре 2014 года. - Ред.).

Поиски

BBC News Украина: А какой официальный статус у Андрея?

Я.Л.: Пропавший без вести.

Я неоднократно обращалась через народных депутатов, чтобы его внесли в список пленных - на основе свидетельств ребят, с которыми он был в плену.

Копірайт зображення Facebook Ядвиги Лозинской Image caption Женщина собрала нотариально заверенные рассказы других пленных. Один из них рассказал: "Во время пребывания в ИВС №10 в г. Снежное Донецкой области я встречал во время работ и проверок пленного военнослужащего ВСУ Лозинского Андрея Владимировича, 24.04.1992 года рождения. В последний раз я его видел... 29.09.2014 года".

Однако никто этого не делает.

Говорила с ребятами, которых обменяли 17 ноября 2014 года - он тогда оставался.

Затем была информация, что их перевели в Луганскую область. Через знакомых мы узнавали - по фотографии опознали, что он был на заводе между Брянкой и Свердловском.

Затем их перевели в другое место. Есть предположение, что это тридцать восьмая колония под Луганском (Свердловскаяисправительная колония. - Ред.).

BBC News Украина: Он вообще никогда не значился в официальных списках пленных?

Я.Л.: Был в официальных списках на обмен на 26 декабря 2014 года. Мне и еще трем людям их показывал заместитель министра обороны - есть свидетели.

Почему он оттуда исчез - я не знаю, мне никто ничего не рассказывал.

"Нет доверия"

Копірайт зображення Катерина Стрельченко Image caption Ядвига Лозинская объединила усилия с семьями других пропавших без вести на Донбассе

BBC News Украина: В чем проблема с анализом ДНК?

Я.Л.: У нас нет доверия их результатам. (Ядвига Лозинская - руководитель "Всеукраинского объединения родных пропавших без вести и погибших защитников Украины", куда входят 39 семей. - Ред.)

По моему ребенку в заключении эксперта вначале стоит номер 3207, а внутри - 3212. Это, как нерадивый студент, - взял чужую работу и сверху прицепил свой листок.

А 3212 - это парень, который был опознан и похоронен еще 2 сентября.

Я с сентября 2014 года занималась этими вопросами и находила информацию, что совпадение по ДНК в разных случаях - ложь. В апреле 2015 года мы это передали Авакову

Копірайт зображення Facebook Ядвиги Лозинской Image caption Родные нескольких пропавших без вести в Иловайске продолжают их поиски

Затем в мае мне пришло письмо, что у меня есть частичное совпадение по ДНК - "делайте расширенный анализ".

Чтобы не тратить средства, сначала делают экспресс анализ, а потом, если есть частичное совпадение, то надо делать расширенный.

BBC News Украина: Вы делали?

Я.Л. : Нет, конечно.

После того, как фальсифицировали все показания, хотят, чтобы я что-то признала?

BBC News Украина: Если были подделки, то зачем, почему вы так считаете?

Я.Л. : Потому что было указание не заниматься этим делом и раздать трупы.

Вот расследованием занимается полиция на местах, но все понимают, что она не может что-то расследовать на оккупированной территории.

Копірайт зображення Facebook Ядвиги Лозинской

Что-то делать могут только международные организации: ОБСЕ, ООН, Красный крест.

По законам военного времени эту работу должен вести Красный крест, но он этого не делает, потому что официально войны у нас нет.

BBC News Украина: Вы к кому-то из них обращались?

Я.Л.: В ОБСЕ - раз десять. 15 мая встречалась с заместителем главы миссии Александром Хугом. Проговорили 6 часов, всю информацию им передали - списки и фотографии пропавших без вести ребят, которые мы собирали сами.

Он пообещал их передать в Минск (Где проходят переговоры трехсторонней группы, в частности по освобождению и обмену пленных на Донбассе. - Ред.).

К сожалению, пока ответа нет.

На "той стороне"

BBC News Украина: Был ли он в списках "с той стороны"?

Я.Л.: В тех, которые предоставила Надежда Савченко.

(10 января 2010 года Надежда Савченко заявляла о своих переговорах с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" по обмену пленными, опубликовала списки. В одном из них - "Список, который запрашивает украинская сторона" - есть имя Андрея Лозинского".- Ред.)

У нас в стране это тайна - никаких списков никому не показывают.

Вот недавно родители пленных, официально признанных таковыми, просили у ОБСЕ показать списки - им ничего не показали.

Там был брат парня, который попал в плен в мае этого года. Его заверили, что брат в этих списках пленных есть, но как он мог там оказаться, если известно, что их составляли в апреле?

Копірайт зображення УНИАН Image caption По официальным данным, в Иловайске погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 300 попали в плен, еще около 150 считаются пропавшими без вести

BBC News Украина: Обращались ли вы к Ирине Геращенко, которая занимается переговорами об обмене пленными?

Я.Л.: Она с нами не общается, у нее есть своя группа, с которой она постоянно встречается.

Это матери, у которых пленные с неизвестным местом пребывания. Они ДНК не сдавали, и никаких совпадений по погибшим у них нет.

Я написала Ирине Геращенко одну SMS, и она мне ответила: к сожалению, на той территории мы искать людей не можем.

И таких ответов я получила очень много.

Мне говорят: та сторона не подтверждает, что он у них. Я спрашиваю: как же они могут подтвердить, если вы его не ставите в свои списки? На это отвечают: а как мы его будем туда ставить, если он без вести пропавший.

BBC News Украина: В других интервью вы рассказывали, что ездили "на ту сторону" и общались с людьми, которые говорили, что видели Андрея живым.

Я.Л.: Конечно. Они знают, что Андрей жив.

Для этого не надо никуда ездить. Есть два десятка ребят (Освобожденных из плена. - Ред.), которые это подтверждают.

Но этого никто не хочет воспринимать. Только рассказы о расстрелах.

Копірайт зображення Facebook Ядвиги Лозинской Image caption "Я тебя ищу, сынок", - пишет Ядвига Лозинская в Facebook

Я их (Тех, кто рассказывает о расстрелах. - Ред.) предупредила - дай Бог мне вернуть сына, и я им выставлю иск на миллионы гривен ущерба.

BBC News Украина: Есть точка зрения, что человек, который столько лет провел в плену, мог бы найти возможность позвонить. Вам, очевидно, также об этом говорят люди, которые не верят в поиски.

Я.Л.: Почему тридцать восьмую колонию охраняют русские, "ДНРовцев" нет - даже среди уборщиков. Почему так?

BBC News Украина:Это вам рассказывали "с той стороны"?

Я.Л.: Конечно. Я общаюсь. Мы ищем все пути, пытаемся найти тех, кто нам поможет.

Сами - на государство не надееммся.

BBC News Украина: Как вы себе объясняете, почему вашего сына так долго удерживают без каких-либо вестей?

Я.Л.: Я считаю, что их удерживают в качестве заложников, чтобы использовать в какой-то нужный момент.

Но я полностью уверена, что мы их найдем. Рано или поздно.

ВВС News Украина отправила запрос в Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе АТО для уточнению официального статуса бойца Андрея Лозинского. На момент публикации ответа еще не было.

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