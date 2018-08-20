Как выжить в море, если вы выпали за борт
46-летняя британка выжила после 10-часового пребывания в открытом море, где оказалась в результате падения за борт круизного лайнера.
Когда ее нашли спасатели, британка была в 97 км от побережья Хорватии. Еще не все детали ее спасения известны, но мы делимся советами, как можно выжить в аналогичной ситуации.
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Температура воды
Инструктор по морскому выживанию Саймон Джинкс отмечает, что женщина могла после падения погрузиться на глубину 3-4 метра. Ей повезло, что ее не затянуло под судно.
Кроме того, женщину могли накрыть большие волны, вызванные большими судами, хотя это зависит от скорости круизного лайнера - но и здесь г-же Лонгстафф повезло!
Вторым важным фактором была температура воды.
Профессор Майк Типтон, эксперт по выживанию в экстремальных условиях, объясняет, что британке повезло из-за ряда совпадений.
"Ключевой в ее выживании была температура воды и то, что море было спокойным. Температура была примерно 28-29 градусов, что даже немного теплее, чем в бассейне для плавания", - отмечает он.
Типтон отмечает, что человек может выжить в течение около одного часа в воде с температурой 5 градусов по Цельсию, 2 часа - при температуре 10 градусов, 6 часов - при температуре 15 градусов. Но если температура достигает почти 30 градусов, то человек может продержаться и 25 часов.
В холодной воде при низкой температуре человек может пережить шок, потерять способность контролировать свое дыхание и утонуть.
А когда температура тела падает, некоторые могут быстро устать и потерять ориентацию в пространстве.
Если бы г-жа Лонгстафф упала в море где-то вблизи Великобритании, температура воды была бы где-то 12-15 градусов. А это достаточно холодная вода, которая могла бы вызвать шок у пострадавшей.
Попробуйте просто держаться на воде
Согласно пособию по технике выживания, которое используют ирландские рыболовецкие суда, лучший способ замедлить темп охлаждения вашего тела - это не плыть, а находиться в воде, прижав колени к груди.
Профессор Типтон отмечает, что спокойное море помогло женщине - в случае высоких волн она могла бы утонуть.
Одежда и обувь улучшают плавучесть человека в течение первых моментов в воде, поскольку они ловят и удерживают воздух, сообщает британская спасательная организация RNLI. Спокойно находиться в воде - лучше, чем много двигаться - это поможет сохранить больше воздуха.
Спастись как можно быстрее
Это, безусловно, важнее всего.
В случае г-жи Лонгстафф люди на борту, похоже, заметили, что женщина пропала, и использовали камеры видеонаблюдения, чтобы определить время ее падения и, следовательно, ее возможное местонахождение.
Но, как говорит профессор Типтон, очень трудно найти кого-то, кто плавает в одиночестве в море - особенно ночью.
"Это просто очень трудное дело - увидеть голову в воде", - объясняет он.
Быть женщиной
То, что у женщин более высокая доля жира в организме - обычно на 10%, - может сработать в их пользу.
"У них больше подкожного жира, что означает, что они более плавучие, потому что плавучесть организма зависит, прежде всего, от воздуха и жира в организме", - сказал профессор Типтон BBC 5 Live.
Дополнительный жир также помогает сохранить тепло, что немаловажно в условиях, когда организм устает в воде.
Сохранять спокойствие
Чтобы пережить такое испытание, вам надо быть психологически устойчивым, отмечает специалист по психологии выживания Джон Лич.
Во время катастрофических ситуаций большинство людей будут парализованы и не сделают ничего, чтобы помочь себе. Другие паникуют, но некоторые прилагают все усилия, чтобы выжить.
"Я думаю, здесь присутствует большой психологический аспект", - говорит профессор Типтон.
Г-жа Лонгстафф рассказала спасателям, что ночью пела песни, чтобы согреться.
Г-н Джинкс, чье предприятие Sea Regs готовит командиров кораблей и экипажа, говорит, что "желание выжить" имеет решающее значение. "Если вы попадете в такую ситуацию и подумаете - "я умру", - ваша психология изменится", - сказал он.
И наоборот, если вы скажете себе: "Я сегодня не умру", это может увеличить ваши шансы на выживание.
Роль употребления алкоголя
Как сообщает британская спасательная организация Royal National Lifeboat Institution, одна из восьми смертей на побережье Британии связана с употреблением алкоголя. В организации призывают не употреблять алкоголь перед плаванием.
Однако в одном из недавних исследований профессора Типтона добровольцы потребляли шесть алкогольных напитков, и это не повлияло на их возможность погружения.
Но алкоголь, по мнению Типтона, может затруднять принятие решений. "Люди принимают негативные и неправильные решения, когда они употребляют алкоголь на борту", - говорит ученый.
Однако нет никаких признаков того, что алкоголь имел какое-то отношение к случаю с г-жой Лонгстафф.
Кто дольше всех находился в море и выжил?
- В 2006 году мексиканский охотник за акулами Хесус Видана и его команда провели 270 дней в Тихом океане, пока их не спасло рыболовецкое судно из Тайваня.
- Хосе Сальвадор Оренга из Сальвадора дрейфовал в Тихом океане 440 дней, пока его не нашли на Маршалловых островах в 2013 году.
- Пон Лим, китайский моряк во время Второй мировой войны, установил рекорд самого длительного выживания на спасательном плоту. Он прожил 133 дня наедине с Атлантическим океаном.
- В декабре 1974 года гражданин СССР Станислав Курилов бежал с туристского лайнера "Советский Союз" вблизи Филиппин и почти без ничего - еды, питья, морского снаряжения - проплыл до филиппинского берега около 100 км, проведя в океанских водах почти трое суток. Когда его ослабевшее тело волны вынесли на филиппинский берег, местные рыбаки увидели его потому, что его кожа фосфоресцировала в темноте.