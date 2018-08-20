Как выжить в море, если вы выпали за борт

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46-летняя британка выжила после 10-часового пребывания в открытом море, где оказалась в результате падения за борт круизного лайнера.

Когда ее нашли спасатели, британка была в 97 км от побережья Хорватии. Еще не все детали ее спасения известны, но мы делимся советами, как можно выжить в аналогичной ситуации.

Температура воды

Инструктор по морскому выживанию Саймон Джинкс отмечает, что женщина могла после падения погрузиться на глубину 3-4 метра. Ей повезло, что ее не затянуло под судно.

Кроме того, женщину могли накрыть большие волны, вызванные большими судами, хотя это зависит от скорости круизного лайнера - но и здесь г-же Лонгстафф повезло!

Вторым важным фактором была температура воды.

Профессор Майк Типтон, эксперт по выживанию в экстремальных условиях, объясняет, что британке повезло из-за ряда совпадений.

"Ключевой в ее выживании была температура воды и то, что море было спокойным. Температура была примерно 28-29 градусов, что даже немного теплее, чем в бассейне для плавания", - отмечает он.

Типтон отмечает, что человек может выжить в течение около одного часа в воде с температурой 5 градусов по Цельсию, 2 часа - при температуре 10 градусов, 6 часов - при температуре 15 градусов. Но если температура достигает почти 30 градусов, то человек может продержаться и 25 часов.

В холодной воде при низкой температуре человек может пережить шок, потерять способность контролировать свое дыхание и утонуть.

А когда температура тела падает, некоторые могут быстро устать и потерять ориентацию в пространстве.

Если бы г-жа Лонгстафф упала в море где-то вблизи Великобритании, температура воды была бы где-то 12-15 градусов. А это достаточно холодная вода, которая могла бы вызвать шок у пострадавшей.

Попробуйте просто держаться на воде

Согласно пособию по технике выживания, которое используют ирландские рыболовецкие суда, лучший способ замедлить темп охлаждения вашего тела - это не плыть, а находиться в воде, прижав колени к груди.

Профессор Типтон отмечает, что спокойное море помогло женщине - в случае высоких волн она могла бы утонуть.

Одежда и обувь улучшают плавучесть человека в течение первых моментов в воде, поскольку они ловят и удерживают воздух, сообщает британская спасательная организация RNLI. Спокойно находиться в воде - лучше, чем много двигаться - это поможет сохранить больше воздуха.

Спастись как можно быстрее

Это, безусловно, важнее всего.

В случае г-жи Лонгстафф люди на борту, похоже, заметили, что женщина пропала, и использовали камеры видеонаблюдения, чтобы определить время ее падения и, следовательно, ее возможное местонахождение.

Но, как говорит профессор Типтон, очень трудно найти кого-то, кто плавает в одиночестве в море - особенно ночью.

"Это просто очень трудное дело - увидеть голову в воде", - объясняет он.

Быть женщиной

То, что у женщин более высокая доля жира в организме - обычно на 10%, - может сработать в их пользу.

"У них больше подкожного жира, что означает, что они более плавучие, потому что плавучесть организма зависит, прежде всего, от воздуха и жира в организме", - сказал профессор Типтон BBC 5 Live.

Дополнительный жир также помогает сохранить тепло, что немаловажно в условиях, когда организм устает в воде.

Копірайт зображення Norwegian Cruise Line Image caption Женщину, выпавшую за борт круизного судна, нашли в одной миле от места падения

Сохранять спокойствие

Чтобы пережить такое испытание, вам надо быть психологически устойчивым, отмечает специалист по психологии выживания Джон Лич.

Во время катастрофических ситуаций большинство людей будут парализованы и не сделают ничего, чтобы помочь себе. Другие паникуют, но некоторые прилагают все усилия, чтобы выжить.

"Я думаю, здесь присутствует большой психологический аспект", - говорит профессор Типтон.

Г-жа Лонгстафф рассказала спасателям, что ночью пела песни, чтобы согреться.

Г-н Джинкс, чье предприятие Sea Regs готовит командиров кораблей и экипажа, говорит, что "желание выжить" имеет решающее значение. "Если вы попадете в такую ​​ситуацию и подумаете - "я умру", - ваша психология изменится", - сказал он.

И наоборот, если вы скажете себе: "Я сегодня не умру", это может увеличить ваши шансы на выживание.

Роль употребления алкоголя

Как сообщает британская спасательная организация Royal National Lifeboat Institution, одна из восьми смертей на побережье Британии связана с употреблением алкоголя. В организации призывают не употреблять алкоголь перед плаванием.

Однако в одном из недавних исследований профессора Типтона добровольцы потребляли шесть алкогольных напитков, и это не повлияло на их возможность погружения.

Но алкоголь, по мнению Типтона, может затруднять принятие решений. "Люди принимают негативные и неправильные решения, когда они употребляют алкоголь на борту", - говорит ученый.

Однако нет никаких признаков того, что алкоголь имел какое-то отношение к случаю с г-жой Лонгстафф.

Кто дольше всех находился в море и выжил?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хесус Видана и его экипаж находились в океане 270 дней

В 2006 году мексиканский охотник за акулами Хесус Видана и его команда провели 270 дней в Тихом океане, пока их не спасло рыболовецкое судно из Тайваня.

Хосе Сальвадор Оренга из Сальвадора дрейфовал в Тихом океане 440 дней, пока его не нашли на Маршалловых островах в 2013 году.

Пон Лим, китайский моряк во время Второй мировой войны, установил рекорд самого длительного выживания на спасательном плоту. Он прожил 133 дня наедине с Атлантическим океаном.

В декабре 1974 года гражданин СССР Станислав Курилов бежал с туристского лайнера "Советский Союз" вблизи Филиппин и почти без ничего - еды, питья, морского снаряжения - проплыл до филиппинского берега около 100 км, проведя в океанских водах почти трое суток. Когда его ослабевшее тело волны вынесли на филиппинский берег, местные рыбаки увидели его потому, что его кожа фосфоресцировала в темноте.

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