3 млн за кило моркови: что можно купить за деньги в Венесуэле?

После серьезного экономического спада в Венесуэле совсем обесценилась валюта. По прогнозам МВФ, инфляция венесуэльского боливара достигнет 1 млн процентов в этом году.

Чтобы показать, как гиперинфляция повлияла на жизнь в стране, фотограф Reuters Карлос Гарсия Роулинс сфотографировал обычные продукты и товары для дома. Рядом он положил сумму денег, необходимую для их приобретения.

2,4 кг курятины в столице Каракасе стоили 14,6 млн боливаров (2,22 долл. США).

Копірайт зображення Reuters

В минувший четверг рулон туалетной бумаги стоил 2,6 млн боливаров.

Копірайт зображення Reuters

3 млн за вот эту морковь.

Копірайт зображення Reuters

1 кг риса стоил 2,5 млн боливаров.

Копірайт зображення Reuters

Политический и экономический кризисы в Венесуэле и, как следствие, высокая инфляция привели к постоянному дефициту продовольствия и медикаментов. В июле этого года уровень инфляции составил 82 700%.

Бизнес-администратор Алисия Рамирез пообщалась с журналистом Reuters в западном городе Маракайбо: "Я пришла купить овощей, но я ухожу, потому что не буду стоять в этой длиннющей очереди. Люди сходят с ума".

За упаковку прокладок надо отдать 3,5 млн боливаров.

Копірайт зображення Reuters

С понедельника в Венесуэле вводят новую валюту, которая должна заменить обесцененный в результате гиперинфляции боливар. С банкнот исчезнут сразу пять нулей.

Сколько за килограмм помидоров? 5 млн боливаров.

Копірайт зображення Reuters

Понедельник в Венесуэле объявили государственным праздником. Операции по интернет-банкингу приостановили на несколько часов. В этот день должны появиться новые банкноты с низким номиналом.

Килограмм сыра и 7,5 млн боливаров.

Копірайт зображення Reuters

Упаковку подгузников можно купить за 8 млн боливаров.

Копірайт зображення Reuters

Килограмм мяса стоит 9,5 млн боливаров.

Копірайт зображення Reuters

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