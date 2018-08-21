Дыхание автокефалии: архимандрит РПЦ рассказал, когда появится Томос

Копірайт зображення UNIAN Image caption Архимандрит Кирилл в настоящее время занимается преимущественно преподавательской деятельностью

Скорее всего, Томос об автокефалии Украинской православной церкви может быть предоставлен Вселенским патриархом уже 10 сентября. Об этом в Киеве рассказал архимандрит РПЦ Кирилл Говорун.

Архимандрит Кирилл руководил отделом внешних связей УПЦ МП, а с 2009 года на некоторое время "поступил в распоряжение" патриарха РПЦ в Москве, занимал высокие посты. В 2014 году он покинул Россию и больше туда не возвращался. В последние годы известный богослов преподает в США.

В Киеве Говорун презентовал собственную книгу и выступил с публичной лекцией "После Томоса", в которой рассказал последние подробности процесса предоставления украинской церкви автокефалии.

О возможности быстрого создания канонической и независимой от Русской православной церкви поместной украинской церкви в апреле 2018 года заявил президент Петр Порошенко.

Об этом он сообщил после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем, который и должен предоставитьТомос об автокефалии.

Впоследствии украинский парламент, а также архиереи пока неканонических УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ также обратились с просьбой об автокефалии в Константинополь.

Под обращением стоит несколько подписей представителей УПЦ Московского патриархата, которая официально осудила возможность предоставления автокефалии непризнанным украинским церквям.

В конце апреля 2018 года стал известно, что Вселенский патриарх запустил процедуру предоставления автокефалии.

Решенный вопрос?

"Главная хорошая новость - вопрос об автокефалии той части украинской церкви, которая захочет этого, уже решен", - рассказал архимандрит Кирилл.

По его словам, предоставление автокефалии и Томоса - уже на финальной стадии.

Согласно его информации, в последними важными в этом процессе станут события конца августа-начала сентября.

В частности, это будет визит к Вселенскому патриарху Варфоломею главы РПЦ Кирилла 31 августа. Затем украинский вопрос должны обсудить на синакси Константинопольского патриархата 1-3 сентября, а подписать Томос должны на заседании священного синода 10 сентября.

Синакс - это сбор всех иерархов Константинопольского патриархата для решения важнейших и наиболее актуальных вопросов церкви. Последний раз он собирался в 2015 году.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Архимандрит Кирилл ранее утверждал, что Томос о предоставлении автокефалии уже написан и ждет одобрения Вселенским патриархом

После синакса, по словам Говоруна, с 10 сентября начнется заседание священного синода Константинопольского патриархата.

И на нем можно ожидать трех вариантов развития событий.

"Наиболее вероятный сценарий - Томос будет подписан на заседании священного синода 10 сентября. Он уже написан, а будет подписан", - указывает Говорун.

Второй сценарий - Томос сразу не подпишут, а восстановят киевскую митрополию, а уже потом ее трансформируют в автокефальную церковь.

Третий сценарий - на синоде примут решение об отсрочке украинского вопроса на некоторое время.

"Сейчас все зависит от результатов визита патриарха РПЦ Кирилла к Вселенскому патриарху 31 августа", - акцентировал архимандрит Кирилл, который считает, что именно этот визит еще как-то может повлиять на решение Константинополя по Украине.

Во время своего выступления Говорун рассказал, что РПЦ приложила огромные усилия, чтобы остановить процесс предоставления украинскому православию поместного статуса.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Томос о предоставлении автокефалии могут привезти в Софийский собор

Но, по его словам, этот вопрос уже практически решен.

"Раньше все попытки предоставления Томоса останавливались к точке невозврата. На этот раз точка невозврата пройдена, решение о предоставлении Томоса об автокефалии принято", - считает Говорун.

Во время своего выступления на территории Софийского собора в Киеве, Говорун намекнул, что подписанный Томос привезут сюда.

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