Как на Крещатике репетировали парад: фото

Вечером в понедельник многие киевляне в центре города слышали мощные залпы и видели в небе самолеты.

Это на Крещатике репетировали парад ко Дню независимости. А мы собрали для вас лучшие фото.

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"Подготовка к параду - это тяжелая работа, которая не имеет прямого отношения к умению военных стрелять, наступать и побеждать", - писал в 2014 году о парадах бывший военный и наш корреспондент Альбий Шудря.

"После каждой репетиции под палящим солнцем чувствуешь себя усталым".

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В понедельник в Киеве было около +30. Вот как охлаждали военных.

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24 августа на параде должно быть около 200 единиц техники. Во время предыдущей репетиции произошел инцидент: "Бук" въехал в здание бизнес-центра.

• Репетиция парада: Бук въехал в здание бизнес-центра

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Также будет представлена авиация.

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В этом году впервые на параде пройдут женщины-военные.

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Следующая репетиция запланирована на среду, 22 августа.

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Из-за репетиции в центре перекрыли ряд улиц и изменили ряд маршрутов общественного транспорта.

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Ознакомиться с ограничениями на среду, чтобы спланировать свои поездки, можно здесь:

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Подробнее о будущем параде можно прочесть в материале Что будет на параде: "Слава Украине!", тысячи бойцов и новая техника.

Например, там сказано, что открывать парад будут ветераны и участники конфликта на Донбассе.

Военные будут использовать приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!" вместо поздравлений советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем (желаю)!"

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