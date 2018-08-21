Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1968 году молодые чехи пытались убедить советских солдат покинуть страну, но тщетно

Девушка на фото заложила руки за голову, словно сдается врагу. На ее лице можно увидеть морщины, под ее глазами - темные круги от усталости.

"Простите, это все, что я смогла найти", - говорит Ивана Долежалова, разглаживая большой черно-белый снимок на столе.

Фото 19-летней Иваны подписано 1968 годом, когда советские танки ворвались в Прагу. Мне захотелось узнать, когда оно было сделано.

"О, нет, оно не относится к вторжению, - говорит она, читая мои мысли. - Я сделала какие-то фото в августе 1968 года, но кто-то взял их и не вернул".

Image caption Ивана Долежалова в 1968 году и сейчас

Мы находимся на небольшой площади Юнгмана в центре Праги, названной в честь чешского лингвиста XIX века, которого считают одним из создателей современного чешского языка.

Ивана - переводчик, ученый и журналист. У нее живые воспоминания об этом месте.

"Первые три дня я и мои одноклассники из средней школы и наши учителя ходили к танкам, и мы говорили с солдатами, сидели на танках", - вспоминает она.

"У нас было такое ощущение, что произошла ошибка, и мы хотели объяснить это им. Это, конечно, очень наивно, но понимаете, мне было 19 лет, и это было состояние полного шока", - говорит Ивана.

Советские солдаты, сидевшие на танках, были частью 250-тысячной армады из пяти стран Организации Варшавского договора.

50 лет назад их послала в Чехословакию Москва, чтобы разгромить так называемую Пражскую весну - попытку либерализации, которую пытался провести чехословацкий коммунистический лидер Александр Дубчек.

"Мы пришли на эту же площадь и говорили им: "Идите домой, нет контрреволюции, мы мирные, никто не хочет делать никакого вреда", - рассказывает Ивана, напоминая об образах, запечатленных в экранизации бестселлера Милана Кундеры "Невыносимая легкость бытия".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские танки ворвались в Прагу 21 августа 1968 года

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"Это были своего рода обсуждения в те первые дни. Не зря - у нас были голые руки, никакого оружия", - говорит женщина.

Дискуссии с советскими солдатами закончились внезапно, когда один из них принял камеру за оружие и начал стрелять в воздух.

Закрытые границы

Историки говорят, что за первые четыре месяца после вторжения 108 гражданских чехов и словаков были убиты. Многих из них переехали советские танки и грузовики.

К 1969 году, когда границы были закрыты, около 100 тысяч человек бежали из страны, и еще многие эмигрировали до падения коммунизма в 1989 году.

Копірайт зображення AFP Image caption Некоторые чехи и словаки бросали в советские танки коктейли Молотова

Те, кто остался, предстали перед неприятным выбором: отказаться от оппозиции к советской оккупации и принять "нормализацию" общества, или потерять работу, карьеру, возможность отправить своих детей в университет.

Тысячи судеб были разрушены, поскольку люди принимали сложные моральные решения. Многие выбирали своего рода внутреннее ссылки, занимались походами в горы пытались проводить выходные в сельской местности, где они могли уйти от гнетущей реальности чехословацкого общества 1970-х годов.

Александр Дубчек, которого доставили в Москву в наручниках, вернулся разбитым человеком. На короткий срок его отправили послом в Турцию, а затем исключили из партии и отправили работать мелким чиновником в лесном хозяйстве в Словакии.

Image caption Чешского режиссера Филиппа Ремунду удивили взгляды некоторых россиян на события 1968 года

Чешский кинорежиссер Филипп Ремунда пересмотрел события того лета в новом документальном фильме "Оккупация 1968", в котором представлены фильмы пяти режиссеров из пяти стран бывшего Варшавского договора, принимавших участие в "Операции Дунай".

"Это первый раз, когда мы смогли показать эту оккупацию с точки зрения оккупантов", - сказал он.

"Меня удивило то, что один из российских солдат (участвовавший в оккупации. - Ред.), который сейчас уже генерал, сказал мне, что он все еще считает, что это была самая успешная военная операция в истории", - говорит г-н Ремунда ВВС.

"Он также считает, что был здесь за контрреволюцию, что у нас были наполнены оружием подвалы, что американская дивизия проникла в Чехословакию, а российская дивизия выгнала их. Они считали, что это был момент, когда предотвратили начало Третьей мировой войны. Это точка зрения генералов российской армии. Пятьдесят лет, а они все еще думают согласно этому старому советскому мировоззрению", - продолжал он.

Историческая амнезия

Доктор Йозеф Скала, один из ведущих деятелей современной Коммунистической партии Чехии и Моравии, считает, что вторжение следует рассматривать в более широком геополитическом контексте.

"В этот период мир был биполярным, когда оба полюса, как супердержавы, продвигали свои интересы путем военной силы", - сказал он BBC.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чехословацкий лидер Александр Дубчек хотел построить "социализм с человеческим лицом". После Бархатной революции 1989 года он вернулся в политику, чтобы поддержать преобразования

"Когда ворвались советские силы, напалма не было, а также не было "агента Оранж". Женщин не заставляли становиться проститутками для советских войск", - продолжает он, сравнивая ситуацию с войной США во Вьетнаме.

"Понятно, что никто не может быть счастлив тем, что кризис был разрешен таким образом. Но если вы спросите о геополитическом контексте - он был таковым".

Такое отношение блекнет по сравнению с версией событий, представленных россиянами. Снятый недавно для российского телевидения документальный фильм представил реформы Дубчека как фашистский переворот и утверждал, что вторжение со стороны НАТО было неизбежным.

Ивана Долежалова обеспокоена российской дезинформацией меньше, чем чешской исторической амнезией. Недавнее исследование показало, что половина молодых чехов не знает, что произошло в 1968 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 20 августа некоторые чехи напомнили под российским посольством о своем отношении к событиям 1968 года. Но в Чехии многие молодые люди не знают, что тогда произошло

Копірайт зображення Getty Images Image caption Демонстранты требовали освобождения Олега Сенцова

Она также видит тревожные параллели между коммунистической "нормализацией" и современной чешской политикой, возникшей с момента миграционного кризиса.

"Конечно, она имеет другую форму, но это может стать своего рода авторитарным режимом. Проблема с моими соотечественниками заключается в том, что многие из них не против этого", - говорит она мне.

"Многие люди, особенно в сельской местности, скажут вам, что если бы Путин руководил страной, был бы порядок. Границы будут закрыты. А худшая вещь - они не против, чтобы их самих закрыли в рамках этих границ", - считает Ивана.

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