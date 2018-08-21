Советское вторжение в Чехословакию в фото

  • 21 августа 2018
Демонстранты Копірайт зображення Getty Images

50 лет назад, 21 августа 1968 года, войска Советского Союза и нескольких его союзников - Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии - начали вторжение в Чехословакию, чтобы остановить преобразования в стране, известные как Пражская весна.

Страна была оккупирована за несколько часов. В Праге и других городах начались протесты, переросшие в беспорядки.

Кое-где советские солдаты применили оружие против демонстрантов, но большинство из 108 жертв вторжения погибли под колесами советских танков и грузовиков, которые они пытались остановить.

Советский Союз заставил руководство Чехословакии пойти на уступки, и по договору, подписанному в октябре 1968 года, оккупационный контингент остался в стране. Только в 1991 году, уже после победы Бархатной революции, советские войска покинули страну.

Тревога и амнезия: как в Чехии вспоминают советское вторжение

Дубчек Копірайт зображення Getty Images
Image caption На начале 1968 года Компартию Чехословакии возглавил Александр Дубчек, который при поддержке президента Людвика Свободы предложил либерализацию режима под лозунгом строительства "социализма с человеческим лицом"
Прага Копірайт зображення Huw Evans picture agency
Image caption Первомайская демонстрация в Праге за несколько месяцев до советского вторжения. На акции появились такие необычные лозунги, как "Хотим оппозиционную партию" и "Выше зарплаты интеллектуалам"
Косыгин и Брежнев Копірайт зображення Getty Images
Image caption В Советском Союзе крайне негативно восприняли реформы Дубчека
Танки Копірайт зображення Getty Images
Image caption В ночь с 20 на 21 августа началась интервенция в Чехословакию войск СССР, Восточной Германии, Польши, Венгрии и Болгарии
Оккупированная Прага Копірайт зображення Getty Images
Image caption 21 августа улицы Праги также были переполнены советской военной техникой
Военные ОВД Копірайт зображення Getty Images
Image caption По улицам Праги шли военные стран-интервентов
Вторжение Копірайт зображення Getty Images
Image caption Жители Праги встретили интервентов враждебно
Студенты Копірайт зображення Getty Images
Image caption Начались протесты. Чешские студенты прошлись по улицам Праги с баннером "Никогда снова с СССР", перефразируя лозунг коммунистов "Всегда с СССР"
Танк Копірайт зображення Getty Images
Image caption На один з радянських танків молоді чехи залізли з табличкою "Стороннім особам вхід заборонено"
советские бойцы Копірайт зображення Getty Images
Image caption Попытки убедить советских солдат ехать домой были тщетными
Демонстранты Копірайт зображення Getty Images
Жители Праги назвали советских военных фашистами Копірайт зображення Getty Images
Image caption Жители Праги назвали советских военных фашистами
танки Копірайт зображення Getty Images
Студенты Копірайт зображення Getty Images
Image caption Чешские студенты захватывали грузовики чехословацкой армии, которую советские военные фактически взяли в осаду в казармах
Подебрады Копірайт зображення Getty Images
Image caption В городке Подебрады демонстранты вывесили баннеры с надписями "Мы не хотим вас. Возвращайтесь домой. Мы с Дубчеком"
Чехи Копірайт зображення Getty Images
Image caption После разговоров некоторые чехи перешли к радикальным действиям и применили коктейли Молотова
танки Копірайт зображення Getty Images
Image caption Несмотря на беспорядки, оккупационный контингент не покинул страну. Позже Чехословакию заставили согласиться с его сохранением
Эмигранты Копірайт зображення Getty Images
Image caption После поражения Пражской весны тысячи чехов отправились в эмиграцию - некоторые перешли границу с ФРГ 25 августа 1968 года
побег Копірайт зображення Getty Images
Image caption Побег из страны продолжался до 1969 года, когда границу с Западной Германией закрыли
Палах Копірайт зображення Getty Images
Image caption В январе 1969 года 20-летний студент Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации страны
Похороны Копірайт зображення Getty Images
Image caption Похороны Яна Палаха превратились в акцию протеста
Прага Копірайт зображення Getty Images
Image caption В августе 1969 года в Праге провели акцию протеста против оккупации, которую силовики разогнали слезоточивым газом и водометами. На многие годы в стране воцарился репрессивный режим
Бархатная революция Копірайт зображення Getty Images
Image caption Советский режим рухнул только в ноябре 1989 года в результате Бархатной революции

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