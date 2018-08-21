Советское вторжение в Чехословакию в фото

Копірайт зображення Getty Images

50 лет назад, 21 августа 1968 года, войска Советского Союза и нескольких его союзников - Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии - начали вторжение в Чехословакию, чтобы остановить преобразования в стране, известные как Пражская весна.

Страна была оккупирована за несколько часов. В Праге и других городах начались протесты, переросшие в беспорядки.

Кое-где советские солдаты применили оружие против демонстрантов, но большинство из 108 жертв вторжения погибли под колесами советских танков и грузовиков, которые они пытались остановить.

Советский Союз заставил руководство Чехословакии пойти на уступки, и по договору, подписанному в октябре 1968 года, оккупационный контингент остался в стране. Только в 1991 году, уже после победы Бархатной революции, советские войска покинули страну.

• Тревога и амнезия: как в Чехии вспоминают советское вторжение

Копірайт зображення Getty Images Image caption На начале 1968 года Компартию Чехословакии возглавил Александр Дубчек, который при поддержке президента Людвика Свободы предложил либерализацию режима под лозунгом строительства "социализма с человеческим лицом"

Копірайт зображення Huw Evans picture agency Image caption Первомайская демонстрация в Праге за несколько месяцев до советского вторжения. На акции появились такие необычные лозунги, как "Хотим оппозиционную партию" и "Выше зарплаты интеллектуалам"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Советском Союзе крайне негативно восприняли реформы Дубчека

Копірайт зображення Getty Images Image caption В ночь с 20 на 21 августа началась интервенция в Чехословакию войск СССР, Восточной Германии, Польши, Венгрии и Болгарии

Копірайт зображення Getty Images Image caption 21 августа улицы Праги также были переполнены советской военной техникой

Копірайт зображення Getty Images Image caption По улицам Праги шли военные стран-интервентов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жители Праги встретили интервентов враждебно

Копірайт зображення Getty Images Image caption Начались протесты. Чешские студенты прошлись по улицам Праги с баннером "Никогда снова с СССР", перефразируя лозунг коммунистов "Всегда с СССР"

Копірайт зображення Getty Images Image caption На один з радянських танків молоді чехи залізли з табличкою "Стороннім особам вхід заборонено"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Попытки убедить советских солдат ехать домой были тщетными

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жители Праги назвали советских военных фашистами

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чешские студенты захватывали грузовики чехословацкой армии, которую советские военные фактически взяли в осаду в казармах

Копірайт зображення Getty Images Image caption В городке Подебрады демонстранты вывесили баннеры с надписями "Мы не хотим вас. Возвращайтесь домой. Мы с Дубчеком"

Копірайт зображення Getty Images Image caption После разговоров некоторые чехи перешли к радикальным действиям и применили коктейли Молотова

Копірайт зображення Getty Images Image caption Несмотря на беспорядки, оккупационный контингент не покинул страну. Позже Чехословакию заставили согласиться с его сохранением

Копірайт зображення Getty Images Image caption После поражения Пражской весны тысячи чехов отправились в эмиграцию - некоторые перешли границу с ФРГ 25 августа 1968 года

Копірайт зображення Getty Images Image caption Побег из страны продолжался до 1969 года, когда границу с Западной Германией закрыли

Копірайт зображення Getty Images Image caption В январе 1969 года 20-летний студент Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации страны

Копірайт зображення Getty Images Image caption Похороны Яна Палаха превратились в акцию протеста

Копірайт зображення Getty Images Image caption В августе 1969 года в Праге провели акцию протеста против оккупации, которую силовики разогнали слезоточивым газом и водометами. На многие годы в стране воцарился репрессивный режим

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советский режим рухнул только в ноябре 1989 года в результате Бархатной революции

...