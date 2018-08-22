Стал ли День независимости любимым праздником украинцев

Копірайт зображення UNIAN Image caption Среди молодежи популярность Дня независимости существенно больше, чем среди пожилых людей

За годы независимости 24 августа стало одним из самых важных праздничных дней, однако все же эта дата существенно уступает по популярности традиционным религиозным праздникам и даже 9 мая.

Социологи пытаются узнать об отношении украинцев к праздникам с разных ракурсов и отследить, как меняются их предпочтения.

Большинство граждан Украины называют День независимости праздником, однако к пятерке самых любимых этот день пока только приближается.

Показательно, что чем человек моложе и образованнее, тем День независимости для него важнее.

Накануне 27-й годовщины провозглашения независимости ВВС News Украина с помощью цифр попыталась разобраться, насколько близким и важным для украинцев стал этот праздник.

Праздник или нет?

Как свидетельствуют социологические опросы, большинство населения Украины утвердительно отвечает на вопрос, является ли для них День независимости праздником.

В 2015 году центр Разумкова поинтересовался отношением украинцев к независимости в целом и к 24 августа в частности.

Большинство опрошенных - 72% - назвали этот день праздником.

Таковым он является для большинства людей во всех регионах. Меньше всего на востоке - 53%, а больше всего на западе - 87%.

Но "праздничность" в этот день еще, в основном, определяется официозом, а не чем-то близким для людей.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Исследования показывают, что важность Дня независимости возросла после начала войны на Донбассе

Только 29% считают День независимости "действительно большим праздником", зато гораздо больше - до 43% - "обычным, как и все другие официальные".

Почти четверть населения вообще День независимости праздником для себя не считает - для 20% он является "обычным выходным", а еще 4% вообще хотят, чтобы этот день был рабочим.

Похожие данные представила компания Research & Branding Group.

Их цифры еще интереснее, ведь социологи проследили динамику с 2013 по 2017 год, которая показывает, что за четыре года праздник стал существенно ближе гражданам страны.

После Евромайдана и на фоне войны на Донбассе, как свидетельствуют данные Research & Branding Group, доля украинцев, для которых 24 августа - "действительно большой праздник", выросла с 16 до 25%.

А с 41 до 38% уменьшилось количество людей, которые называют его "одним из официальных".

Если в 2013-м 32% опрошенных называли День независимости "простым выходным днем", то сейчас таких стало 26%.

Для 7% жителей Украины 24 августа "вообще не праздник", а до войны таких было 11%.

Важнее 8 марта

В 2017 году социологическая группа "Рейтинг" сделала исследования по заказу польской академии наук об отношении украинцев к совместным историческим событиям.

Польским ученым было интересно узнать, какие государственные даты Украины - важнейшие для населения.

В исследование специально не включили религиозные праздники, чтобы проследить формирование исторического сознания. Новый год также оказался вне опроса.

Респондентам предложили расставить по важности для себя восемь дат - День соборности - 22 января, Международный женский день - 8 марта, Международный день труда - 1 мая, День памяти и примирения - 8 мая, День победы - 9 мая, День Конституции - 28 июня, День независимости - 24 августа и День защитника Украины - 14 октября.

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Важнейшим из этого списка оказался День победы. Его на первое место поставили 39% опрошенных.

Но не очень от него отстал и День независимости - 30%. С большим отрывом на третьем месте оказалось 8 марта - 11%.

Молодежь и высшее образование

Киевский международный институт социологии с 2013 года отслеживает праздничные предпочтения украинцев.

Однако там используют специфическую методологию. В отличие от коллег из "Рейтинга", которые просили четко назвать один самый важный праздник, в КМИС предложили выбрать сразу пять самых любимых. И добавили к списку религиозные даты и Новый год.

В 2013 году 12% опрошенных включали День независимости в пятерку важнейших и самых любимых. К 2016 году произошел значительный скачок, и на фоне войны на Донбассе этот показатель вырос до 20%, но к 2018 году снова упал до 16%.

По методике опроса КМИС, День независимости по важности оказался только на 7-м месте.

Первым идет Пасха - 82%, далее Рождество - 81%, Новый год - 79%, Международный женский день - 45%, День победы - 31% и Троица - 35%.

При различных методиках "Рейтинга" и КМИС существенно отличается позиция 8 марта. Когда есть возможность выбрать сразу пять дат, респонденты в список охотнее включают женский день, чем когда должны выбрать только один праздник.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Традиционные религиозные праздники в Украине намного популярнее государственных

В исследовании КМИС также очень показательно отличие отношения ко Дню независимости у молодежи и пожилых людей - почти в 2 раза.

Если в возрастной группе старше 60 лет этот день важен для 11%, то у молодых людей, 18-39 лет, выросших уже в независимой Украине, этот показатель возрастает до 20%.

Еще отношение разнится в зависимости от уровня образования.

Среди респондентов со средним образованием День независимости является важным для 10%. Но для людей с дипломом института или университета важность возрастает почти в 3 раза - до 26%.

У более образованных украинцев День независимости практически попадает в пятерку любимых праздников, догоняя Троицу и День победы.

Важность Дня независимости включили в 5 самых любимых праздников 26% люди с высшим образованием 13% люди со специальным образованием 10% люди со средним образованием

В целом, социологические опросы свидетельствуют, что хотя и медленно, но все же День независимости, а особенно для молодежи, превращается из государственного официоза или простого выходного в важный праздник.

Так же все больше жителей Украины поддерживают саму независимость. Последний опрос "Рейтинга" показал, что 79% респондентов поддержали бы сейчас ее провозглашение. В 2012 году таких было только 62%.

Социолог Ирина Бекешкина в разговоре с ВВС News Украина признает, что за годы независимости именно религиозные праздники стали лидерами и потеснили советские. Они являются более личностными и определенной данью моде.

"Но цифры свидетельствуют, что День независимости тоже является важным для людей. К государству, как к органу управления, отношение негативное. А к государству, как к стране, - позитивное", - отмечает социолог. Потому и такая - "срединная" - оценка праздника независимости.

Ирина Бекешкина называет логичным то, что для молодого поколения этот праздник важнее, чем для старшего, которое иногда ностальгирует по СССР.

Социолог добавляет, что сейчас среди молодежи гораздо больше людей с высшим образованием (безотносительно к его качеству), чем у старшего поколения, отсюда и эта впечатляющая разница в отношении по уровню образования.

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