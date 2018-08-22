Черный вторник Трампа: потянут ли его на дно Манафорт и Коэн?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн фактически назвал президента США соучастником преступления

Во вторник в залах судов, где рассматривались дела Пола Манафорта и Майкла Коэна, произошли события, которые могли нанести мощный удар, если вообще не потопить любого из президентов. Обе главные новости за день предсказывают очень мрачное будущее для Дональда Трампа.

Повлияет ли результат судебных заседаний на будущее США?

Президент - по крайней мере среди его сторонников - кажется пуленепробиваемым.

Однако совсем необязательно, что эта пуленепробиваемая способность - навсегда. В какой-то момент снаряды могут достичь цели - возможно, после промежуточных выборов в ноябре, когда республиканский контроль над Конгрессом и возможности влиять на политическую повестку дня вообще могут ослабнуть.

Взгляните, насколько этот день был плох для президента США.

Коэн обвинил Трампа в преступном поведении

Бывший личный адвокат Дональда Трампа не просто публично, а в зале суда обвинил президента США во лжи.

Утверждая, что Дональд Трамп - "лицо №1" в сделке Коэна со следствием - поручил ему провести и проконтролировать осуществление платежей за молчание женщинам, готовым обвинить президента в супружеской измене, он фактически обвинил его в соучастии в совершении преступления.

Копірайт зображення Reuters Image caption Майкл Коэн признал, что нарушил закон о финансировании предвыборной кампании. И сделал это по указанию кандидата

Коэн признал, что эти платежи поступили по взносам в предвыборной кампании, которые поступали из нелегального корпоративного источника или превышали разрешенные суммы для взносов со стороны одного лица. Эти оба нарушения караются пятью годами в тюрьме.

Дональд Трамп ранее отрицал, что знал о выплате этих денег.

Затем юристы президента отказались от такой позиции и отметили, что Трамп имел лишь общее представление об этом случае, после того как выплата состоялась.

Теперь Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп знал о выплате денег порнозвезде с самого начала.

И это не просто слово Коэна против слова президента. В случае с выплатой денег звезде Playboy Карен Макдугал - в соглашении Коэна со следствием ее называют "женщиной №1" - уже распространена аудиозапись, в которой Майкл Коэн и на тот момент еще кандидат в президенты Дональд Трамп обсуждают этот вопрос.

Добавьте к этому тот факт, что "женщина №2" в деле - порнозвезда Сторми Дэниелс - теперь готова возобновить свой иск против Трампа и выйти из сделки о неразглашении информации об отношениях с ним, посредником в заключении которой был Майкл Коэн.

Судья отложил рассмотрение этого иска, ожидая результатов уголовного производства в отношении Майкла Коэна.

Теперь, когда он признал себя виновным, этот иск может стать еще одним доказательством соучастия Дональда Трампа в осуществлении незаконного платежа в 130 тысяч долларов порнозвезде, который Коэн совершил накануне президентских выборов 2016 года.

В любом случае, президент США попал в мощный шторм.

Успех команды Мюллера

Команда специального прокурора Роберта Мюллера работала в условиях давления, от нее требовали предъявления обвинений в отношении бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Несмотря на то, что выдвинутые обвинения не касаются главного участка его работы - возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, - впервые сотрудники Мюллера встретились с жюри присяжных.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Признание присяжными вины Пола Манафорта стало не всеобъемлющей, но значительной победой спецпрокурора Роберта Мюллера

Если бы они ушли из зала суда без признания вины Манафорта или вследствие его оправдания, нарекания со стороны сторонников Трампа, что расследование Мюллера - напрасная трата ресурсов и времени, могли достичь апогея.

Победа Роберта Мюллера не была всеобъемлющей, поскольку жюри присяжных еще не пришло к согласию по 10 из 18 пунктам обвинений против Манафорта. В то же время известного политтехнолога обвинили в уклонении от налогов, сокрытии счетов в иностранных банках и банковском мошенничестве.

Добавьте к этому многочисленные обвинения в адрес российских граждан и компаний и сделки со следствием, на которые с командой Роберта Мюллера уже пошли бывшие сотрудники предвыборной кампании Трампа Джордж Пападопулос, Год Гейтс, экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн, лондонский юрист Алекс ван дер Цван, программист Ричард Пинедо.

Можно сказать, что достижения г-на Мюллера впечатляют.

Давление на Манафорта растет

После того, как жюри объявило решение по Манафорту, его адвокат сообщил прессе, что клиент "разочарован". На самом деле это может быть преуменьшением. Даже после признания вины по 8 из 18 пунктам обвинения, Манафорту грозит до 80 лет за решеткой.

А экс-руководителю предвыборного штаба Трампа еще предстоит в сентябре второе заседание суда по обвинениям в отмывании денег, работе незарегистрированным иностранным агентом, заговоре против США, предоставлении ложных показаний и оказании давления на свидетелей. И это - основная часть обвинений против всемирно известного лоббиста.

Копірайт зображення Reuters Image caption Манафорта уже признали виновным в уклонении от налогов, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных банковских счетов. Но в будущем его ждут новые судебные заседания

Адвокаты Манафорта сами настаивали на двух отдельных судебных процессах, возможно, потому что считали, что больше шансов добиться оправдания со стороны жюри в городе Александрия, либо более дружественных федеральных судей в северной Вирджинии. Если это так, то этот план сыграл с ними злую шутку.

Да, Манафорт может рассчитывать на помилование со стороны президента, учитывая, что Дональд Трамп назвал процесс против него "политически ангажированным", а самого политтехнолога "хорошим человеком".

Однако президент может помиловать человека только за преступления на федеральном уровне, а признание вины Манафорта в уклонении от налогов делает возможным его уголовное преследование в отдельных штатах. За преступления на уровне штатов Дональд Трамп помиловать не может.

Сейчас 69-летний Пол Манафорт оказался перед угрозой длительного тюремного заключения и многочисленных судебных процессов. И хотя он до сих пор не выразил желания сотрудничать с командой Роберта Мюллера, ситуация может измениться.

В июне 2016 года Манафорт участвовал во встрече Дональда Трампа-младшего с россиянами, целью которой был сбор вредоносной для Хиллари Клинтон информации. Политтехнолог сделал серию таинственных записей на эту тему, которые он, возможно, захочет объяснить Роберту Мюллеру в обмен на облегчение приговора.

Вообще пребывание бывшего руководителя предвыборного штаба за решеткой - это плохая новость. Если Манафорт начнет говорить с Мюллером, впоследствии черный день для Трампа может стать катастрофой.

Флинн продолжает рассказывать интересные вещи Мюллеру

Копірайт зображення Getty Images Image caption Информацию от экс-советника Трампа Майкла Флинна в команде Мюллера, похоже, приберегли для наиболее удачного момента

За новостями с судебных процессов против Манафорта и Коэна не заметили сообщение еще об одной козырной карте команды Мюллера. Она снова попросила отложить вынесение приговора бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну.

"Из-за состояния расследования Офис специального прокурора не считает, что этот вопрос готов для слушаний по вынесению приговора в настоящее время", - сообщили сотрудники г-на Мюллера суду, осуществляющему надзор по соглашению Майкла Флинна со следствием.

Это означает, что Флинн, который признал вину во лжи ФБР о контактах с российскими чиновниками в ноябре 2016 - январе 2017 года и продолжает сотрудничать с командой Мюллера, до сих пор полезен следствию.

Это также может означать, что официальные судебные слушания по делу Флинна могут обнародовать информацию, которую Мюллер предпочитает пока держать в секрете.

В любом случае это означает, что команда Мюллера продолжает шлифовать аргументы для своего расследования.

Обвинение еще одного сторонника Трампа

Две недели назад Крису Коллинзу, первому члену Палаты представителей Конгресса, который поддержал кандидатуру Трампа на пост президента, выдвинули обвинения по делу об инсайдерской торговле.

А во вторник Дункану Хантеру, втором конгрессмену, поддержавшему Трампа во время кампании, и его жене были предъявлены обвинения в использовании средств предвыборной кампании в личных нуждах, в частности, для путешествий семьи на Гавайи и в Италию.

В тот же день сенатор-демократ Элизабет Уоррен представила обширную программу мероприятий по политической реформе, которые, по ее словам, были необходимы для преодоления масштабной политической коррупции в Вашингтоне.

Они включают запрет на предоставление лоббистских услуг бывшими высокопоставленными госслужащими, запрет всем конгрессменам и сотрудникам Белого дома иметь индивидуальные корпоративные акции и требование обнародования кандидатами на должности президента и вице-президента налоговых деклараций за восемь предыдущих лет.

Подобные призывы модернизировать политическую систему помогли демократам установить контроль над Конгрессом после промежуточных выборов в 2006 году. То же самое удалось республиканцам в 1994 году. Риторика Трампа об "осушении болота" была постоянным лозунгом его сторонников в 2016 году.

После обвинений в адрес нескольких сторонников Трампа и их сделок со следствием предложение г-жи Уоррен может оказаться мощным среднесрочным оружием демократов на выборах в ноябре.

Если они знают, как его использовать.

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