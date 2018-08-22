Пропасть между бедными и богатыми в фото
Снимки аэрофотографа Джонни Миллера показывают драматическую социальную пропасть между богатыми и бедными в городах Южной Африки, Мексики и Индии.
Фото являются частью проекта Миллера "Сцены неравенства". Он начал его в апреле 2016 года, чтобы привлечь внимание к принятию неравенства людей.
Южноафриканский фотограф говорит: "В тот момент, как вы приземлились в Кейптауне, все, что бросается в глаза - это лачуги.
В прямом смысле - жестяные лачуги, которые окружают аэропорт. Вам придется ехать мимо них примерно 10 минут, чтобы добраться до более благополучного пригорода, где живут люди другого материального достатка (в частности я).
Миллер продолжает: "Это есть в Кейптауне, Южной Африке и во многих других частях мира.
Перефразируя Барака Обаму, я считаю, что неравенство является определяющей проблемой нынешнего поколения".
Съемка демонстрирует границы между богатыми и бедными, которые создали заборы, дороги или болота. С одной стороны - нищета, с другой - благополучие.
Поиск удачных мест для беспилотных фото требует значительной предварительной работы от Джонни Миллера. "Здесь работает ряд инструментов: данные переписи населения, карты, новости, беседы с людьми.
После определения зоны для аэрофотосъемки, я визуализирую ее на Google Earth и очерчиваю план полета. Необходимо учесть множество факторов: воздушное право, авиационную безопасность, личную безопасность, заряд батареи, погоду, угол обзора для съемки, время суток и т.д. ".
Все фото Джонни Миллера.