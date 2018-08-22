Пропасть между бедными и богатыми в фото

  • 22 августа 2018

Снимки аэрофотографа Джонни Миллера показывают драматическую социальную пропасть между богатыми и бедными в городах Южной Африки, Мексики и Индии.

Санта-Фе, Мехико Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Санта-Фе, Мехико

Фото являются частью проекта Миллера "Сцены неравенства". Он начал его в апреле 2016 года, чтобы привлечь внимание к принятию неравенства людей.

Южноафриканский фотограф говорит: "В тот момент, как вы приземлились в Кейптауне, все, что бросается в глаза - это лачуги.

В прямом смысле - жестяные лачуги, которые окружают аэропорт. Вам придется ехать мимо них примерно 10 минут, чтобы добраться до более благополучного пригорода, где живут люди другого материального достатка (в частности я).

Вукузенцеле, Кейптаун, ЮАР Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Вукузенцеле, Кейптаун, ЮАР

Миллер продолжает: "Это есть в Кейптауне, Южной Африке и во многих других частях мира.

Перефразируя Барака Обаму, я считаю, что неравенство является определяющей проблемой нынешнего поколения".

Санта-Фе, Мехико Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Санта-Фе, Мехико
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Кейси Парк, Йоханнесбург, ЮАР Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Кейси Парк, Йоханнесбург, ЮАР

Съемка демонстрирует границы между богатыми и бедными, которые создали заборы, дороги или болота. С одной стороны - нищета, с другой - благополучие.

Мумбаи, Индия Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Мумбаи, Индия
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Мумбаи, Индия Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Мумбаи, Индия
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Поле для гольфа и трущобы в Дурбане, ЮАР Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Поле для гольфа и трущобы в Дурбане, ЮАР
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Ихтапалука, Мехико Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Ихтапалука, Мехико
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Тембиса, Йоханнесбург, ЮАР Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Тембиса, Йоханнесбург, ЮАР

Поиск удачных мест для беспилотных фото требует значительной предварительной работы от Джонни Миллера. "Здесь работает ряд инструментов: данные переписи населения, карты, новости, беседы с людьми.

После определения зоны для аэрофотосъемки, я визуализирую ее на Google Earth и очерчиваю план полета. Необходимо учесть множество факторов: воздушное право, авиационную безопасность, личную безопасность, заряд батареи, погоду, угол обзора для съемки, время суток и т.д. ".

Озеро Мишель, Масифемлеле, Кейптаун, ЮАР Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Озеро Мишель, Масифемлеле, Кейптаун, ЮАР
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Питермарицбург, ЮАР Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Питермарицбург, ЮАР
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Йоханнесбург, ЮАР Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Йоханнесбург, ЮАР

Все фото Джонни Миллера.

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