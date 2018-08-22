Пропасть между бедными и богатыми в фото

Снимки аэрофотографа Джонни Миллера показывают драматическую социальную пропасть между богатыми и бедными в городах Южной Африки, Мексики и Индии.

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Санта-Фе, Мехико

Фото являются частью проекта Миллера "Сцены неравенства". Он начал его в апреле 2016 года, чтобы привлечь внимание к принятию неравенства людей.

Южноафриканский фотограф говорит: "В тот момент, как вы приземлились в Кейптауне, все, что бросается в глаза - это лачуги.

В прямом смысле - жестяные лачуги, которые окружают аэропорт. Вам придется ехать мимо них примерно 10 минут, чтобы добраться до более благополучного пригорода, где живут люди другого материального достатка (в частности я).

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Вукузенцеле, Кейптаун, ЮАР

Миллер продолжает: "Это есть в Кейптауне, Южной Африке и во многих других частях мира.

Перефразируя Барака Обаму, я считаю, что неравенство является определяющей проблемой нынешнего поколения".

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Санта-Фе, Мехико

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Кейси Парк, Йоханнесбург, ЮАР

Съемка демонстрирует границы между богатыми и бедными, которые создали заборы, дороги или болота. С одной стороны - нищета, с другой - благополучие.

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Мумбаи, Индия

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Мумбаи, Индия

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Поле для гольфа и трущобы в Дурбане, ЮАР

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Ихтапалука, Мехико

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Тембиса, Йоханнесбург, ЮАР

Поиск удачных мест для беспилотных фото требует значительной предварительной работы от Джонни Миллера. "Здесь работает ряд инструментов: данные переписи населения, карты, новости, беседы с людьми.

После определения зоны для аэрофотосъемки, я визуализирую ее на Google Earth и очерчиваю план полета. Необходимо учесть множество факторов: воздушное право, авиационную безопасность, личную безопасность, заряд батареи, погоду, угол обзора для съемки, время суток и т.д. ".

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Озеро Мишель, Масифемлеле, Кейптаун, ЮАР

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Питермарицбург, ЮАР

Копірайт зображення Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Йоханнесбург, ЮАР

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