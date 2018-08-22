Импичмент президента в США. Как это?
Предположения, что Дональд Трамп может лишиться власти через процедуру импичмента, только усилились после того, как его бывший адвокат обвинил президента США в соучастии в преступлении.
Майкл Коэн сообщил, что платил за молчание женщинам, заявившим о сексуальных отношениях с Трампом. И делал он это по личному указанию клиента.
Юристы объясняют, что Трампа нельзя привлечь к уголовной ответственности во время его пребывания на посту президента США. Единственный способ освободить от должности - импичмент.
Но как это можно реализовать на практике, и кто еще был подвергнут процедуре импичмента?
Ответ может вас удивить ...
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Что такое импичмент
Импичмент - это процедура отстранения от должности и привлечения к ответственности высших должностных лиц.
Согласно американской Конституции, импичмент применим "за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения".
Предложение об импичменте может внести любой конгрессмен или комитет палаты представителей. Эту инициативу должен рассмотреть юридический комитет палаты представителей. Затем выводы комитета должна поддержать сама палата представителей - если простое большинство голосов поддерживает хотя бы одно из обвинений, президент официально подвергается импичменту.
Судебные заседания проходят в Сенате. Лишить президента власти конгресс может только двумя третями голосов в обеих палатах, однако таких прецедентов в истории США не было.
Кто был подвергнут импичменту?
Несмотря на то, что угроза импичмента возникала достаточно часто, эту процедуру запускали в отношении только двух президентов.
Последний раз импичменту был подвергнут 42-й президент США Билл Клинтон.
Политический скандал разгорелся после появления в СМИ информации о связи президента с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Клинтон обвинялся в ложных показаниях суду и в создании препятствий правосудию.
В итоге он был оправдан сенатом, где обвинения против него не набрали необходимых двух третей голосов.
Стоит также отметить, что на момент голосования в декабре 1998 года уровень поддержки Клинтона как президента составлял 72%.
Кто же второй? Нет, это не Ричард Никсон.
Еще одним президентом, которого конгресс представил к импичменту, был Эндрю Джонсон. Он занимал высший пост четыре года с 1865-го и был 17-м президентом США.
Джонсона обвиняли в том, что он нарушил американское законодательство, уволив военного секретаря, когда это не входило в его полномочия.
Решение об импичменте поддержала палата представителей, но затем его отклонил сенат.
Грозит ли импичмент Трампу
Теоретически - да. Технически, по мнению авторов Lawfare Blog, его можно обвинить в нарушении президентской присяги охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
На практике, однако, это маловероятно.
Корреспондент BBC в Северной Америке Энтони Зуркер отметил, что если бы демократы контролировали палату представителей, импичмент "уже находился бы в разработке".
Однако в палате представителей большинством обладает Республиканская партия, как и в сенате. Трамп выдвигался на выборы от республиканцев.
Подавляющее большинство из них остаются лояльными президенту Трампу, а его рейтинги очень стабильны.
Конечно, есть и исключения - например, сенатор Джон Маккейн, который сравнивает происходящее вокруг администрации Трампа с Уотергейтским скандалом.
И наконец, как Ричарду Никсону удалось избежать импичмента?
Он сделал то, что делает каждый разумный человек, понимающий, что ситуация обернулась против него. Он подал в отставку.