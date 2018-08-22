Импичмент президента в США. Как это?

Копірайт зображення EPA Image caption Дональд Трамп оказался в центре нескольких скандалов

Предположения, что Дональд Трамп может лишиться власти через процедуру импичмента, только усилились после того, как его бывший адвокат обвинил президента США в соучастии в преступлении.

Майкл Коэн сообщил, что платил за молчание женщинам, заявившим о сексуальных отношениях с Трампом. И делал он это по личному указанию клиента.

Юристы объясняют, что Трампа нельзя привлечь к уголовной ответственности во время его пребывания на посту президента США. Единственный способ освободить от должности - импичмент.

Но как это можно реализовать на практике, и кто еще был подвергнут процедуре импичмента?

Ответ может вас удивить ...

Что такое импичмент

Импичмент - это процедура отстранения от должности и привлечения к ответственности высших должностных лиц.

Согласно американской Конституции, импичмент применим "за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения".

Предложение об импичменте может внести любой конгрессмен или комитет палаты представителей. Эту инициативу должен рассмотреть юридический комитет палаты представителей. Затем выводы комитета должна поддержать сама палата представителей - если простое большинство голосов поддерживает хотя бы одно из обвинений, президент официально подвергается импичменту.

Копірайт зображення AFP Image caption В 1998 году палата представителей США инициировала процедуру импичмента против Билла Клинтона. Однако он был оправдан сенатом, 55 членов которого признали его невиновным, а 45 - виновным

Судебные заседания проходят в Сенате. Лишить президента власти конгресс может только двумя третями голосов в обеих палатах, однако таких прецедентов в истории США не было.

Кто был подвергнут импичменту?

Несмотря на то, что угроза импичмента возникала достаточно часто, эту процедуру запускали в отношении только двух президентов.

Последний раз импичменту был подвергнут 42-й президент США Билл Клинтон.

Политический скандал разгорелся после появления в СМИ информации о связи президента с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Клинтон обвинялся в ложных показаниях суду и в создании препятствий правосудию.

В итоге он был оправдан сенатом, где обвинения против него не набрали необходимых двух третей голосов.

Стоит также отметить, что на момент голосования в декабре 1998 года уровень поддержки Клинтона как президента составлял 72%.

Кто же второй? Нет, это не Ричард Никсон.

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Еще одним президентом, которого конгресс представил к импичменту, был Эндрю Джонсон. Он занимал высший пост четыре года с 1865-го и был 17-м президентом США.

Джонсона обвиняли в том, что он нарушил американское законодательство, уволив военного секретаря, когда это не входило в его полномочия.

Решение об импичменте поддержала палата представителей, но затем его отклонил сенат.

Грозит ли импичмент Трампу

Теоретически - да. Технически, по мнению авторов Lawfare Blog, его можно обвинить в нарушении президентской присяги охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.

На практике, однако, это маловероятно.

Корреспондент BBC в Северной Америке Энтони Зуркер отметил, что если бы демократы контролировали палату представителей, импичмент "уже находился бы в разработке".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дело об импичменте президента Эндрю Джонсона

Однако в палате представителей большинством обладает Республиканская партия, как и в сенате. Трамп выдвигался на выборы от республиканцев.

Подавляющее большинство из них остаются лояльными президенту Трампу, а его рейтинги очень стабильны.

Конечно, есть и исключения - например, сенатор Джон Маккейн, который сравнивает происходящее вокруг администрации Трампа с Уотергейтским скандалом.

И наконец, как Ричарду Никсону удалось избежать импичмента?

Он сделал то, что делает каждый разумный человек, понимающий, что ситуация обернулась против него. Он подал в отставку.

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