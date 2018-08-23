Джевелины, Буки, Ятаганы: какая еще техника будет на параде ко Дню независимости

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Новинки украинской оборонной промышленности, американские "Джевелины" и проверенная старая бронетехника, артиллерия и авиация - BBC News Украина представляет полный список техники, которую увидят зрители на параде ко Дню независимости в Киеве.

Нынешний парад, который пройдет 24 августа в украинской столице, посвящен не только 27-й годовщине независимости, но также и 100-летию возрождения украинской государственности.

В нем примут участие 250 единиц техники и 4,5 тыс. силовиков. Кроме того, будет 18 иностранных делегаций. В целом 300 военнослужащих вооруженных сил других стран, в том числе НАТО.

Кроме образцов техники, разработанных еще в советские времена, Украина представит свои новейшие разработки:

"Ятаган" - первый украинский танк, соответствующий стандартам НАТО

"Богдана" - самоходная гаубица "натовского" калибра

"Оболонь-А", "Положение-2" и "Зоопарк-3" - комплексы для выявления вражеской техники и артиллерии, способные корректировать огонь своей артиллерии

"Ивушка" ​​и "Ольха" - украинские системы залпового огня нового поколения. "Ивушка" - аналог советских "Градов", а "Ольха" - система залпового огня, которая должна заменить советский "Смерч"

"Гром-2" или "Сапсан" - оперативно-тактический ракетный комплекс чрезвычайной точности и мощности

Покажут на параде также украинские беспилотники и противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Его называют аналогом американских "Джевелинов".

"Джевелины" также будут на параде - "верхушки" на украинских бронеавтомобилях "Варта". А комплексами "Стугна-П" оснастят бронеавтомобили "Казак-2".

Минобороны и "Укроборонпром" предоставили BBC News Украина полный список техники, которая будет участвовать в параде.

"Броня"

Танки Т64 и Т-64БВ

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Танки Т-64 и их модификации более полувека составляют основу бронированной боевой техники на постсоветском пространстве.

С начала конфликта на Донбассе Украина активно применяет эти машины на передовой.

Новые вызовы усилили потребность в модернизации старых моделей. В частности, танки Т-64БВ оборудованы новыми прицелами ночного видения, радиостанциями с радиусом действия до 70 км и GPS-навигацией.

Танк оснащен комплексом вооружения, позволяющим вести огонь управляемыми ракетами дальностью до 4000 м.

Танки Т-84 и Т-84-120 "Ятаган"

Копірайт зображення ukroboronprom.com.ua Image caption Танк "Ятаган" - переход на калибр НАТО украинской армии

Танк Т-84 и его модификации, в том числе знаменитый Т-84У "Оплот", рождены в независимой Украине.

Т-84 оснащен 125-мм пушкой с автоматическим заряжанием, которая способна вести огонь управляемыми высокоточными противотанковыми ракетами с дальностью поражения целей около 5 км.

Благодаря мощному двигателю почти 50-тонный танк может развивать скорость до 70 км/ч.

Гордость украинских инженеров - модификация Т-84-120 "Ятаган". Ведь оснащение модели соответствует стандартам НАТО.

У "Ятагана" 120-мм пушка, а механизм заряжания работает по конвейерному принципу. Сам механизм размещен в специальном отсеке, отделенном от экипажа. Поэтому машина более безопасна для танкистов.

Этот танк значительно мощнее, чем Т-64, Т-72 или российский Т-90, утверждают в "Укроборонпроме".

Боевая машина пехоты БМП-2

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Эта модель досталась в наследство от СССР и применяется в зоне боевых действий на Донбассе.

Модели, участвующие в параде, прошли ремонт и модернизацию на украинских предприятиях.

Вооружение БМП-2 позволяет вести огонь по различным целях, включая танки и боевые вертолеты.

Бронетранспортер БТР-3ДА

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Модификация украинского бронетранспортера БТР-3. Конструкторы учли опыт боевых действий на Донбассе и сделали эту модель более быстрой и маневренной.

Бронетранспортер оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту.

Наведение осуществляется с помощью цифрового комплекса с лазерным дальномером. Пушка имеет стабилизатор, позволяющий достичь точности огня.

Кроме того, "Штурм-М" включает пулемет, автоматический гранатомет и комплекс управляемого вооружения "Барьер". Это позволяет БТР-3ДА уничтожать бронетехнику на расстоянии до 5 км.

Бронетранспортер БТР-70Ди

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Продукт предприятия "Николаевский бронетанковый завод". Это легкий, маневренный бронетранспортер, оснащенный 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами.

Он способен быстро преодолевать траншеи и водные преграды. Развивает скорость до 90 км/ч и предназначен для ведения разведки, сопровождения конвоев, а также для размещения специального вооружения.

Тактические бронированные колесные машины "Дозор-Б"

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Это легкий украинский бронеавтомобиль для защиты экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, шрапнели и мин.

Он вмещает до 11 человек. Оборудован системой кондиционирования и очистки воздуха, системой вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха, которая удаляет пороховые газы при ведении стрельбы десантом из стрелкового оружия.

Кроме того, у машины централизованная система подкачки колес, спутниковая навигационная система и система защиты от дыма.

Специализированные бронированные автомобили "Казак-2"

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Легкий бронеавтомобиль разработали и поставили на вооружение уже во время операции на Донбассе.

"Казак-2" вмещает до 15 человек, предназначен для перевозки личного состава, вооружения и военных грузов по всем типам дорог и местности.

Бронеавтомобиль пригоден для патрулирования, сопровождения транспортных средств при выполнении специальных задач, огневой поддержки в бою, а также для защиты экипажа и груза от огня стрелкового оружия, осколков боеприпасов и мин.

Специализированные бронированные автомобили "Варта"

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Легкий бронеавтомобиль, вмещающий до 11 человек. Его используют для дозорных, разведывательных целей, огневой поддержки и эвакуации раненых.

Есть возможность установки боевого модуля с пулеметом.

"Варту" активно используют на востоке как военные, так и Нацгвардия.

Против танков

Противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Бронеавтомобиль "Казак", оснащенный ПТРК "Стугна-П", на репетиции парада

Разработанный в Украине переносной комплекс соответствует стандартам НАТО. Дальность стрельбы до 5000 метров - это вдвое больше, чем у американских "Джевелинов". Есть лазерная система наведения.

Предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танков в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения огнем.

На параде "Стугна-П" поедет на украинских бронеавтомобилях "Казак-2".

Противотанковый ракетный комплекс "Джевелин"

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption Бронеавтомобили "Варта", оснащенные американскими "Джевелинами", на репетиции парада

После четырех лет переговоров, в январе этого года Соединенные Штаты согласились предоставить американские "Джевелины" (Javelin) Украине. Причем за свой счет.

Украинские дипломаты назвали это решение историческим, поскольку оно демонстрирует особую поддержку Вашингтона.

"Джевелины" - серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл". То есть, оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.

На нынешнем параде американские комплексы будут красоваться на украинских бронеавтомобилях "Варта".

Огонь и оборона

Противотанковая ракетная пушка "Рапира"

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100-миллиметровая советская противотанковая пушка, предназначенная для поражения танков и другого бронированного транспорта, разрушения огневых точек и других сооружений.

Максимальная дальность поражения - более 8 км.

Артиллерийская система "Гиацинт-Б"

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152-мм советская буксируемая пушка для подавления и уничтожения огневых средств и боевой техники противника.

Пушка пригодна к использованию в различных погодно-климатических условиях.

Максимальная дальность поражения - 40 км.

Артиллерийская система "МСТА-Б"

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Еще одна гаубица советского происхождения, находящаяся на вооружении украинской армии.

Максимальная дальность поражения - почти 30 км.

Комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

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Покажут на параде и украинскую новинку - бронированную машину управления огнем артиллерии разработки и производства Львовского завода "ЛОРТА".

"Оболонь-А" позволяет обрабатывать информацию сразу по десяткам целей, получая данные от наземных и воздушных средств разведки, а также вести планирование огня и передавать цели для уничтожения. При этом операторы видят данные по каждому артиллерийскому стволу в дивизионе.

Разведывательный автоматизированный звукометрический акустический комплекс "Положение-2"

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Еще одна новинка парада - комплекс артиллерийской разведки "Положение-2".

Это автоматизированный комплекс, оснащенный высокочувствительными акустическими сенсорами, которые позволяют определить позицию вражеской артиллерии и места разрывов снарядов на расстоянии в несколько десятков километров.

Учитывая, что "Положение-2" работает в пассивном режиме, противник не может зафиксировать работу комплекса. Кроме того, "Положение-2" предоставляет данные для корректировки стрельбы собственной артиллерии.

Контрбатарейный радар 1Л220УК "Зоопарк-3"

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Радар позволяет получать координаты для удара и корректировать огонь артиллерии.

Главная особенность радара - его мощная радиолокационная станция с цифровой антенной решеткой, которая позволяет за десятки километров "видеть" не только снаряды и ракеты, а и минометные мины.

Батарея самоходных гаубиц "Гвоздика"

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122-мм советская самоходная гаубица предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям.

Максимальная дальность поражения - более 15 км.

Самоходная гаубица "Пион"

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Советская самоходная пушка - одна из самых мощных артиллерийских установок в мире.

Режимная скорострельность достигает 50 выстрелов в час.

Благодаря огромной мощности 203-мм пушки ее боеприпасы могут применяться для поражения почти всех типов объектов, за исключением сильно защищенных позиций и укреплений.

Максимальная дальность поражения - 50 км.

Самоходная гаубица "Акация"

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152-мм советская самоходная гаубица предназначена для уничтожения бронетанковой техники, артиллерии и минометов, а также живой силы противника, разрушения его полевых сооружений и заграждений, борьбы с танками и другой "броней".

Максимальная дальность поражения - 20 км.

Самоходная гаубица "Богдана"

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На параде представят новую украинскую гаубицу "Богдана". Ее особенность в том, что это первая артиллерийская установка, которая будет иметь "натовский калибр" 155-мм вместо советского 152-мм, который сейчас применяют в украинской армии.

"Богдана" имеет автоматизированную систему наведения и систему заряжания боеприпасов. Гаубица колесная, а не гусеничная, что увеличивает ее скорость и маневренность.

Максимальная дальность поражения - 50 км.

Реактивная система залпового огня "Ивушка"

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Еще одна украинская находка - новое поколение унаследованных с советских времен "Градов".

Модернизированная система залпового огня размещена на шасси КРАЗ и оснащена кабиной на 5 мест.

Управление огнем, прицеливание и даже перезарядка осуществляется в автоматическом режиме из кабины, без непосредственного вмешательства солдат в ее работу.

Реактивная система залпового огня "Смерч"

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300-мм советское изобретение - одна из самых дальнобойных огневых систем в мире. Ее снаряды поражают вражеские цели на максимальном расстоянии 70-90 км.

Время полного залпа - 38 секунд, а площадь поражения достигает 70 га.

Реактивная система залпового огня "Ольха"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Испытания "Ольхи" в Херсонской области, апрель 2018 года

Разработка проекта "Ольха" стартовала уже во время вооруженного конфликта на Донбассе. 300-мм комплекс разработан на основе советской системы "Смерч".

Но украинская система "в 10 раз точнее и в 10 раз эффективнее" старых советских аналогов, убеждал в апреле президент Петр Порошенко.

Реактивная система залпового огня "Ураган"

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220-мм комплекс разработан в СССР в 70-х годах прошлого века.

Дальность стрельбы "Ураганов" - более 35 км.

Украина модернизировала "Ураганы". В частности, комплексы укомплектованы современным оборудованием связи фирмы "Motorola".

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" ("Сапсан")

Копірайт зображення КБ ЮЖНОЕ/"УКРАИНСКИЙ МИЛИТАРНЫЙ ПОРТАЛ"

"Гром-2" - это мобильный комплекс с высокоточными ракетами, которые способны поражать наземные цели на расстоянии до 280 км.

"Гром-2" - продолжение приостановленного ранее проекта "Сапсан", который разрабатывают для иностранного заказчика - Саудовской Аравии.

После всех испытаний для экспорта его, очевидно, возьмут на вооружение и в Украине, однако с определенными доработками и, вероятно, под названием "Сапсан". В таком случае дальность поражения могут увеличить до 500 км.

Оборона "земля-воздух"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска"

Копірайт зображення UNIAN

Эта советская разработка - высокомобильная техника с эффективным ракетным и артиллерийским вооружением.

Имеет возможность ведения стрельбы без снижения скорости.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1"

Копірайт зображення UNIAN

Комплекс предназначен для борьбы с маневренными аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты), летящими со скоростью до 830 м/с, на средних и малых высотах, на расстоянии до 30 км.

Зенитно-ракетный комплекс С-300В

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Украина использует эту модель с советских времен. Комплекс предназначен для обороны важных военных объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор"

Копірайт зображення UNIAN

Еще одна советская система предназначена для прикрытия важных объектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и сделанных по технологии "стелс".

Может работать как с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Беспилотная авиация

Беспилотно-авиационные комплексы "Фурия", "Аист" и PD-1

Копірайт зображення UNIAN Image caption Новые беспилотники "Фурия" от компании НПП "Атлон Авиа" для украинской армии

Беспилотная авиация - новейшие разработки последних четырех лет. Украинские "беспилотники" выполняют аэросъемки и аэрофотосъемку местности, осуществляют патрулирование и разведку, агитационные работы и коррекцию артиллерийского огня.

Причем у некоторых моделей слежение и съемка возможны и днем, и ночью.

Санитарные автомобили

"Хаммер"

Копірайт зображення UNIAN

Американский бронированный санитарный автомобиль, который уже не раз поставляли украинским военным Соединенные Штаты. Их используют, в том числе, в операциях на востоке.

Эти автомобили зарекомендовали себя как быстрые, маневренные и безопасные для пассажиров.

"Богдан"

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Украинский санитарный автомобиль, разработанный корпорацией "Богдан" в 2016 году.

Он предназначен для вывоза раненых в лечебные учреждения и для предоставления в случае необходимости медицинской помощи раненым в процессе эвакуации.

Полет нормальный

Вертолет Ми-8

Копірайт зображення UNIAN

Советский многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Это один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.

В Украине МИ-8 не только эксплуатируют, но и модернизируют до МИ-8МСБ.

Так, для двигателей модернизированной версии увеличили допустимые показатели температуры наружного воздуха с +35 до +60.

Максимальная статическая высота полета увеличилась с 1800 м до 2400 м, а динамическая - с 4500 м до 7300 м. Соответственно, возросла и практическая дальность полета с одним дополнительным баком - с 780 км до 920 км.

Вертолет Ми-14

Копірайт зображення Wiki

Морской многоцелевой вертолет берегового базирования. Это полноценные вертолеты-амфибии, которые могут садиться, рулить и взлетать с водной поверхности.

В зависимости от модификации вертолет может выполнять спасательные работы, транспортировать грузы и личный состав, а также выполнять операции по удалению морских мин.

Вертолет Ми-24

Копірайт зображення UNIAN

Советский ударный вертолет. Его назначение - осуществлять огневую поддержку сухопутных войск и транспортировать грузы и личный состав.

Украинская модернизация Ми-24ПУ1 имеет более мощную защиту благодаря комплексу АДРОС, который сбивает с курса ракеты с тепловым наведением.

Кроме того, эта модель оснащена сверхмощной 30-мм автоматической пушкой и разнообразным ракетным вооружением, включая высокоточные противотанковые управляемые ракеты. А также современные прицельные и навигационные комплексы, которые позволяют эффективно решать задачи даже в полной темноте.

Самолет Су-24

Копірайт зображення UNIAN

Су-24М - основной самолет бомбардировочной авиации ВВС Украины.

Также в Украине разрабатывается его модификация - сверхзвуковой самолет-разведчик Су-24МР, который может проводить глубокую разведку на расстоянии до 400 км от линии фронта.

Для этого он оснащен радарами бокового обзора, которые позволяют фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, и чувствительными камерами с высоким разрешением.

Самолет Су-25

Копірайт зображення UNIAN

Су-25 - одноместный бронированный штурмовик, предназначенный для предоставления авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами.

Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также медленные цели в воздухе - вертолеты и транспортные самолеты.

Самолет Су-27

Копірайт зображення UNIAN

Советский тяжелый многоцелевой истребитель четвертого поколения.

СУ-27 может вести борьбу с авиацией противника в воздухе, наносить удары по наземным объектам противника и вести воздушную разведку.

В Украине Су-27 и его модификации модернизируют, в том числе приводят в соответствие со стандартами НАТО.

Самолет МиГ-29

Копірайт зображення UNIAN

Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения, предназначенный для борьбы с авиацией противника в воздухе, а также для нанесения ударов по наземным целям и для ведения воздушной разведки.

Самолет Ил-76

Копірайт зображення UNIAN

Советский тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения.

Он способен перевозить более 120 десантников и грузы весом 28-60 тонн на расстояние 3600-4200 км.

Самолет Ан-178

Копірайт зображення UNIAN

Украинский ближнемагистральный транспортный турбореактивный самолет, разработанный государственным предприятием "Антонов" на базе пассажирского Ан-158.

Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет может перевозить до 18 тонн груза, садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

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