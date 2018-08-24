Сказочные виадуки и зебры: неизвестная Украина в фото

Маяки и зебры, узкоколейки, почти исчезнувшая традиция сбора дикого меда и заброшенная радиолокационная станция. Это - Украина, какой ее увидели волонтеры проекта Ukraїner.

Они проехали около 80 тыс. километров, посетили сотни украинских городов и сел, чтобы показать неизвестную Украины, ее самые отдаленные уголки.

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Паром в Мезинском природном парке. Здесь в заводях Десны обитает 2200 видов животных, а рядом расположены городища времен Киевской Руси. Фото: Павел Пашко

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Вид сверху на заброшенную советскую радиолокационную станцию "Памир". Станция расположена на вершине горы Томнатик в Карпатах. Фото: Павел Пашко

Сиверский край и Подолье, Приазовье и Бессарабия, Полесье, Буковина и Закарпатье - всего порядка 16 экспедиций по регионам Украины.

"Наша цель - открыть неизвестные места и людей, рассказать как можно больше инсайдерских историй. И, наконец, самое важное - популяризировать Украину в мире", - говорит основатель Ukraїner Богдан Логвиненко.

Волонтеры хотят создать современные путеводители Украины на нескольких языках.

Представляем вашему вниманию подборку невероятных фото малоизвестных уголков Украины волонтеров Ukraїner - в галерее BBC News Украина.

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Лошади Пржевальского, зебры и антилопы обитают в одном из старейших степных биосферных заповедников планеты. Это Аскания-Нова - настоящее чудо не только Приазовья, но и всей Украины. Фото проекта Ukraїner

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Чайная "Сурия" на горе Гемба. Здесь, на высоте 1 км 164 м 50 см 5 мм над уровнем моря, готовят кофе и чай из местных трав. Пилипец, Закарпатье. Фото проекта Ukraїner

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption На краю Бердянского залива, вдали от людей, там, где соединяются суша и Азовское море, стоит маяк. Он указывает путь кораблям, вошедшим в залив. Фото проекта Ukraїner

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption В селе Селезовка Житомирской области сохранилось бортничество - старинная традиция сбора дикого меда. Фото проекта Ukraїner

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Виадук над рекой Прут в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Длина - около 200 метров, был построен в конце XIX века. Фото: Алина Кондратенко

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Волынь. Домик рыбака в селе Старый Солотвин. Фото проекта Ukraїner

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Поля селекционно-опытной станции возле села Дубиевка, Приднепровье. Здесь проводят селекцию травяных культур, рапса, кукурузы и злаков. Фото проекта Ukraїner

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Поезд пересекает деревянный мост через реку Стырь на Полесье. Это одна из трех действующих в Украине узкоколейных железных дорог. Фото: Сергей Коровайный

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Кинбурнская коса, разделяющая море и лиман. Это излюбленное место гнездования птиц и остановки во время перелета

Копірайт зображення ukrainer.net Image caption Лесковский дворец или усадьба Даховских, была построена в 50-е годы XIX века. Сооружение поражает своими масштабами и размахом. Во времена СССР в здании дворца располагался пионерский лагерь, военный госпиталь и склад медикаментов. Деревня Лесково, Приднепровье. Фото проекта Ukraїner

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