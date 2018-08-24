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Независимой Украине - 27 лет, это достаточный срок для того, чтобы язык государства претерпел значительные изменения.

Кравчучка, титушки, атовец - появились сотни новых слов. Другие - как например, майдан или вата, обрели совершенно новый смысл.

Мы попросили семь украинских писателей, переводчиков и публицистов вспомнить такие слова и немного о них рассказать.

Материала набралось на две статьию Итак, представляем вашему вниманию часть первую.

Оксана Забужко

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"Куратор"

Изменение значения этого слова я впервые зафиксировала еще в 2009 году, в "Музее заброшенных секретов", - вот этот фрагмент, из разговора Дарьи с матерью:

"- Так звали нашего куратора. А ты откуда его знаешь?

- Какого куратора? - Дарье кажется, что она ослышалась: разве в мамино время существовала такая профессия - куратор? Когда ни независимых художественных выставок не было, ни галерейного движения, ровным счетом ничего? ...

- От КГБ, откуда же еще. У каждого советского учреждения был в КГБ свой куратор, такая специальная должность.

- Аа.

Что ж, в чем-то времена все-таки изменились - раз изменилось значение слов".

Примечательно, однако, что за четыре года российско-украинской войны то, казалось, уже забытое "советское" - полицейское - значение слова начало постепенно возвращаться в наш лексикон - и уже в сети все чаще мелькают "московские кураторы" в контекстах отнюдь не музейно-выставочных, а абсолютно спецслужебных, "гибридно-военных" ...

Поэтому для меня Украина воюет, среди прочего, и за то, чтобы эти зловещие оруэлловские смыслы, которыми обременено это слово, навсегда ушли в прошлое, - за то, чтобы после победы в украинском языке "куратор" уже окончательно обрел значение не "смотрящего за людьми" а, как во всех европейских, - хранителя культурных ценностей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Куратор" - хранитель культурных ценностей

"Прописка" - "вписка"

До сих пор, встречая объявления наподобие "требуется вписка в таком-то городе" - от молодежи, которая во время путешествия за неимением лишних денег на гостиницу просит остановиться "у людей", - порой ошибочно читаю "прописка" и пугаюсь: что, опять?!

Только в такие моменты и понимаешь, какое это большое счастье - что прошли времена, когда после 23.00 ваш дом могло запросто посетить государство в лице участкового милиционера, чтобы проверить, не живет ли у вас кто-то "без прописки" (заинтересованных отсылаю за подробностями к повести Григора Тютюнника "День мой субботний"), - и вообще поколению независимости, с детства привыкшему к свободе передвижения, уже не представить, сколько трагедий и сломанных судеб стояло за этой формой советского крепостничества. И слава Богу, что не представить ...

"Хорошего дня!"

Впервые эта форма прощания вошла в обиход в конце 1990-х. Сначала она еще резала ухо, казалась "чужой": СССР, не забывайте, был страной мрачных, неулыбчивых людей, в которой хорошее пожелание незнакомцу было практически нарушением приватности (вызвало подозрение: что это он цепляется?)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские магазины не были тем местом, где желали хорошего дня

Сразу после Оранжевой революции пожелание "хорошего дня" - собственно, тот самый старый украинский "добрый день", только "демонтированный" и поставленный в конец разговора (по аналогии с древней народной формулой вежливости, где "доброго здоровья" - приветствие, а "до свидания" - прощание) - прижилось и стало повседневным, так что сегодня в ресторанах и супермаркетах уже и на русском принято бросают нам вслед: "Хорошего вам дня!"

Когда украинцы научатся еще и приветливо извиняться (до сих пор, нечаянно толкнув незнакомца, наши люди "по-совковому" говорят "ой", вместо "извините, пожалуйста", словно стесняются и собственного языка, и прямого обращения) - тогда можно будет считать, что наш макросоциальный "уличный словарь" наконец окончательно стал словарем людей свободной страны.

Ярослав Грицак

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"Интеллектуал"

Слово, которое я употребил в начале 1990-х в публичной дискуссии. Помню реакцию моих старших знакомых: кому нужно это слово, если есть "интеллигент"?

Пришлось объяснять разницу: интеллигент "служит" государству, народу, обществу, а потому будет говорить и писать то, что по ее или его мнению приносит пользу государству, народу и обществу; интеллектуал является независимым и высказывает свою правду - и думает, что приносит пользу обществу, говоря правду (разумеется, не всегда приятную).

Короче говоря: интеллигент всегда гладит по шерсти, а интеллектуал - против шерсти. Теперь же мало кто называет себя "интеллигентом" - теперь мы все "интеллектуалы", часто даже "публичные интеллектуалы".

"Галичина"

Удивительно, но в начале 1990-х годов мало кто говорил о Галичине, а еще реже называл себя галичанином. Это название крупнейшей австрийской провинции было вымарано из словарей всеми политическими режимами, управлявшими Галицией после падения австрийской империи в 1918 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Галичина - Запад для Востока и Восток для Запада

Впервые оно появилось в диссидентском самиздате в конце 1980-х. Черновол, когда стал председателем Львовского облсовета в 1990 году, даже пробовал основать Галицкую ассамблею.

К началу 2000-х о Галичине и галичанах говорили, как о крае узколобых националистов. Сейчас же Галичина является знаком другого, часто лучшего качества.

Я считаю себя галичанином. Моя Галичина - это тот мост, соединяющий Запад с Востоком. Она является Западом для Востока и Востоком для Запада. В этом смысле она начинается во Вроцлаве и кончается (пока) в Днепре.

"Голодомор"

Слово, которое впервые появилось в конце 1980-х, но сделало головокружительную карьеру в последние 10 лет, в основном благодаря Виктору Ющенко. Ющенко был безнадежным президентом ... Единственное, что ему удалось, - это продвижение памяти о Голодоморе.

Сейчас во всех регионах Украины пришли к консенсусу, что а) голодомор был, б) был оркестрован из Москвы, в) носил характер геноцида. Память о Голодоморе сыграла большую роль во время российской агрессии и русской весны 2014 года.

Путин считал, что главным гнездом украинского национализма является Галичина. А на самом деле у национализма есть своя база и в Центре, и на Востоке, и на Юге, семейная память о том, что Сталин сделал с Украиной жива везде.

Юрий Прохасько

Копірайт зображення Ростислав Шпук

"На самом деле"

В последнее время оно стало своего рода вступительным словом, которым начинают фразу, и которое почти ничего уже не означает. Но именно такие слова на самом деле значат очень много. И это касается всех трех-четырех моих сегодняшних слов.

Когда-то оно означало: "на самом деле", "действительно", "в действительности": "он на самом деле хотел ей помочь"; или противоположность предполагаемого, притворного, мнимого или обманчивого: "в действительности он хотел большего".

Сегодня же оно является признаком подлинности, призывом поверить в искренность разговора и искренность намерений говорящего.

Когда ложным или ненастоящим может быть все, оно является сигналом, что передо мной собираются открыться, вести доверительную, "аутентичную" беседу.

"Правильно?"

Его теперь используют вместо старых: "не так ли?", "разве нет?", "вы согласны?"

Но, произносимое с экспансивно-назойливой интонацией, оно (на самом деле) сигнализирует: я заставлю тебя считаться с тем, что я находчив, мне палец в рот не клади; и я сумею настоять на своем.

"Смотрите"

Оно вроде бы из того же семантического ряда, что и ранее используемые: "понимаете", "видите".

Теперь же, слыша его, я понимаю: смотреть не на что, но сейчас примутся настойчиво формировать мое мнение. Из способа сосредоточить внимание собеседника это слово превратилось в активного агента влияния.

"Об"

Сегодня все говорят: "это о халатности", "это об ответственности", "это о чувстве", имея в виду: здесь речь идет о ..., здесь дело в ..., здесь расходится на ...

Так вот: все мои сегодняшние слова - об изменении статуса действительности, когда "нет ничего определенного, и все возможно".

Копірайт зображення Робота студентів школи каліграфії "Арт і Я"

Продолжение материала читайте на сайте bbc.ua 25 августа.

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