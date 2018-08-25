"Улучшение" и "волнение": писатели о словах независимости
Независимой Украине - 27 лет, это достаточный срок для того, чтобы язык государства претерпел значительные изменения.
Кравчучка, титушки, атовец - появились сотни новых слов. Другие - как например, майдан или вата, обрели совершенно новый смысл.
Мы попросили семь украинских писателей, переводчиков и публицистов вспомнить такие слова и немного о них рассказать.
Материала набралось на две статьи. Перву часть вы можете прочесть здесь.
Остап Сливинский
"Пространство"
Элементарное условие свободы. Это уже не участок, не жилплощадь, но и не широта, как в "широка страна моя родная", над которой горько посмеивались. Потому что эта "широта" - как "широта русской души": столь гостеприимна, что через мгновение может тебя убить. Свобода тундры: иди, куда хочешь, посмотрим, как далеко уйдешь по морозу.
Сегодня мы живем во множественных пространствах. Даже "широкая страна" из четырех букв превратилась в "постсоветское пространство". На руинах большого барака воцарилась хаотичная свобода.
Там, где были однотипные передовицы и репортажи о социалистическом производстве - информационное пространство. Хаотичное и часто агрессивное, с рецидивами несвободы, и все-таки.
Там, где была упоминавшаяся уже жилая площадь, - жилое пространство.
Городское пространство, общественное пространство ... Это все только начинается, рождается там, где люди всегда проезжали/пробегали из дома на работу и обратно.
"Эксперт"
Эксперт - это некий мелкий мифологический персонаж, который, как и миф в целом, возник из человеческой потребности объяснить окружающий мир. Но его особенность в том, что он сам все объясняет - достаточно его придумать.
Касательно любой темы - от расширения НАТО до дождевой канализации - у него есть свое экспертное мнение. Кто такой эксперт? Это тот, кто сам себя таковым считает.
Недавно появилась инициатива: любой на специальном сайте может предложить журналистам свое "экспертное мнение" о чем-либо. Главное, эту инициативу довести до конца и ничего оттуда не использовать.
Нам всем давно нужна своего рода канализация "экспертных мнений". И овцы целы, и волки сыты.
"Переговорить"
Это слово похоже на "переговоры", но не имеет с ними ничего общего. Поскольку процесс "переговоров" - это не диалог, а простое использование другого человека в своих прагматических интересах. В этом смысле "переговоры" - это абсолютный практический синоним коррупции.
Нужно "переговорить", чтобы тайно, вне закона и чужими ушами решить какой-то вопрос.
Важно, что "переговоры" - как и бытовая коррупция в нашем обществе в целом - маскируют свою антигуманную природу под искренний человеческий контакт: все эти рукопожатия, похлопывания по плечу, выпивание рюмки нужны для того, чтобы ненадолго (ровно до тех пор, пока решится дело) снискать расположение другое.
Андрей Бондар
"Семья"
В новейшей украинской истории, говоря об определенных политических или бизнес-группах, употребляют слово "семья".
Оно было абсолютно нейтральным, а теперь обозначает некое клановое образование и имеет негативный оттенок.
Это группа людей, мешающих жить и развиваться. Это образ негатива, который тянет в Азию, в ненормальные гипертрофированные отношения кланового типа.
Слово "семья" превратилось из обозначения социальной группы в нечто совершенно враждебное. И ассоциируется с феодализмом и даже более первобытными системами существования человека.
"Улучшение"
Под улучшением во времена Януковича, а затем и во времена новой власти, стали понимать нечто совершенно противоположное, когда что-то, что было вполне себе нормальным, ухудшилось.
Это также радикальное изменение значения слова, которое ранее имело положительный смысл. Теперь, говоря "улучшение", люди имеют в виду ухудшение.
"Вазелин"
Это слово, которое в моем советском детстве не означало ничего, кроме названия мази. Оно не имело никаких гомоэротических или негативных коннотаций.
Сегодня вазелином в качестве мази мало кто пользуется, а слово не используют в других значениях, кроме как для унижения человека. Например, говорят: "покупай или готовь вазелин", то есть жди чего-то плохого, негативного.
Это слово стало чем-то большим, чем прежде. Простую мазь теперь сопровождает негатив и унижения.
Андрей Любка
"Совок"
Пожалуй, это первое и самое главное слово, которое обогатило наш словарь после получения независимости.
Конечно, оно было и при совке, но в очень ограниченных кругах. Зато после 91-го оно стало маркером, рубежом, отделявшим нас от колониального прошлого.
На момент обретения независимости мне было неполных четыре года; для меня и моего поколения совок - это воплощение чего-то худшего, технологически отсталого и морально деградировавшего. Совок - это как плевок.
"Мажор"
К сожалению, это слово является одним из символов независимости.
Смена элит за три последних десятилетия взрастила прослойку людей, которым законы не писаны, а мораль или этика вызывают у них лишь презрительную улыбку. Но если эти люди хотя бы чего-то достигли в жизни, то их дети, избалованные роскошью, стали синонимом вырождения.
Самые дорогие авто + кокаин или алкоголь + ощущение безнаказанности = мажоры стали настоящей опасностью на дорогах.
Сынки и дочки прокуроров, политиков и других коррупционеров не просто поражают своей важностью и примитивным вкусом, но и угрожают жизни простых людей. Danger!
"Непроходящее волнение"
Этот переводческий мем является для меня символом живучести украинского языка.
За годы независимости усилиями языковедов и писателей удалось вернуть в речевой оборот немало ранее запрещенных или редко употребляемых слов.
Но не менее важным является также словообразование. В том числе создание мемов, которые подхватывает молодежь, потому что они стильные, прикольные, интересные.
Современность, стильность украинского языка - это лучшая агитация русскоязычным переходить на украинский.
Анатолий Днистровский
Я подобрал самопроизвольно слова, которые переродились под влиянием инновационно-технического развития, с появлением новых товаров и политических процессов
"Мыло" - это уже классическое разговорное название email. В эпоху ПК мы не задумываемся, а "подвисаем", как "убитая" винда, и "перезагружаемся", когда нам физически становится легче. У неизвестной поэтессы я нашел такую строку: "дефрагментируй меня, любимый".
Оригинальные слова-понятия возникли под влиянием общественных и политических процессов. Ну куда же мы денемся от наркопедной лексики?
Например - "ширка": наркотик кустарного типа, производимый из опийного мака. Что мы целые десятилетия имели в Верховной Раде? - правильно! - "ширку" (широкую коалицию депутатских фракций): с точки зрения нормальной политико-идеологической культуры - некачественное и сомнительное политическое образование кустарного типа, которое постоянно отравляло страну и от чего у нее была постоянная ломка.
Появилось достаточно много уже устоявшихся понятий под влиянием медийного сленга: "волна" (пустить информационную волну), "качать", "расшатывать" (нагнетать-усиливать политическую ситуацию и соответствующую информационную тему).
Или возьмем рыбацкое слово "троллинг" (вид ловли хищной рыбы на ходу лодки, которую провоцируют на атаку искусственной приманки) - сегодня это базовое понятие медийной и сетевой провокации, которую применяют к оппоненту, которого хотят спровоцировать на новые глупости или высмеять: тот редкий случай, когда хищник может превратиться в жертву.
Это все следствие новой социокультурной реальности, новых явлений, новых вызовов, новых ответов. И приятно, что современный украинский язык их неплохо понятийно "разруливает", а значит активно развивается.
Изменения в социуме немыслимы без изменения языка и значения слов.
Первую часть проекта читайте тут:
Над материалом работали Ольга Радомская, Галина Корба и Олег Карпьяк.