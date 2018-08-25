"Улучшение" и "волнение": писатели о словах независимости

Копірайт зображення UNIAN Image caption В период правления Виктора Януковича и Николая Азарова язык очень обогатился, появились даже новые лингвистические формы

Независимой Украине - 27 лет, это достаточный срок для того, чтобы язык государства претерпел значительные изменения.

Кравчучка, титушки, атовец - появились сотни новых слов. Другие - как например, майдан или вата, обрели совершенно новый смысл.

Мы попросили семь украинских писателей, переводчиков и публицистов вспомнить такие слова и немного о них рассказать.

Материала набралось на две статьи. Перву часть вы можете прочесть здесь.

Остап Сливинский

Копірайт зображення Юстина Добуш

"Пространство"

Элементарное условие свободы. Это уже не участок, не жилплощадь, но и не широта, как в "широка страна моя родная", над которой горько посмеивались. Потому что эта "широта" - как "широта русской души": столь гостеприимна, что через мгновение может тебя убить. Свобода тундры: иди, куда хочешь, посмотрим, как далеко уйдешь по морозу.

Сегодня мы живем во множественных пространствах. Даже "широкая страна" из четырех букв превратилась в "постсоветское пространство". На руинах большого барака воцарилась хаотичная свобода.

Там, где были однотипные передовицы и репортажи о социалистическом производстве - информационное пространство. Хаотичное и часто агрессивное, с рецидивами несвободы, и все-таки.

Там, где была упоминавшаяся уже жилая площадь, - жилое пространство.

Городское пространство, общественное пространство ... Это все только начинается, рождается там, где люди всегда проезжали/пробегали из дома на работу и обратно.

Копірайт зображення BULENT KILIC Image caption Городское пространство. Киев, март 2014-го

"Эксперт"

Эксперт - это некий мелкий мифологический персонаж, который, как и миф в целом, возник из человеческой потребности объяснить окружающий мир. Но его особенность в том, что он сам все объясняет - достаточно его придумать.

Касательно любой темы - от расширения НАТО до дождевой канализации - у него есть свое экспертное мнение. Кто такой эксперт? Это тот, кто сам себя таковым считает.

Недавно появилась инициатива: любой на специальном сайте может предложить журналистам свое "экспертное мнение" о чем-либо. Главное, эту инициативу довести до конца и ничего оттуда не использовать.

Нам всем давно нужна своего рода канализация "экспертных мнений". И овцы целы, и волки сыты.

"Переговорить"

Это слово похоже на "переговоры", но не имеет с ними ничего общего. Поскольку процесс "переговоров" - это не диалог, а простое использование другого человека в своих прагматических интересах. В этом смысле "переговоры" - это абсолютный практический синоним коррупции.

Нужно "переговорить", чтобы тайно, вне закона и чужими ушами решить какой-то вопрос.

Важно, что "переговоры" - как и бытовая коррупция в нашем обществе в целом - маскируют свою антигуманную природу под искренний человеческий контакт: все эти рукопожатия, похлопывания по плечу, выпивание рюмки нужны для того, чтобы ненадолго (ровно до тех пор, пока решится дело) снискать расположение другое.

Андрей Бондар

Копірайт зображення Ростислав Шпук

"Семья"

В новейшей украинской истории, говоря об определенных политических или бизнес-группах, употребляют слово "семья".

Оно было абсолютно нейтральным, а теперь обозначает некое клановое образование и имеет негативный оттенок.

Это группа людей, мешающих жить и развиваться. Это образ негатива, который тянет в Азию, в ненормальные гипертрофированные отношения кланового типа.

Слово "семья" превратилось из обозначения социальной группы в нечто совершенно враждебное. И ассоциируется с феодализмом и даже более первобытными системами существования человека.

"Улучшение"

Под улучшением во времена Януковича, а затем и во времена новой власти, стали понимать нечто совершенно противоположное, когда что-то, что было вполне себе нормальным, ухудшилось.

Копірайт зображення ROMAN YANKIVSKIY Image caption Типичный пример улучшения

Это также радикальное изменение значения слова, которое ранее имело положительный смысл. Теперь, говоря "улучшение", люди имеют в виду ухудшение.

"Вазелин"

Это слово, которое в моем советском детстве не означало ничего, кроме названия мази. Оно не имело никаких гомоэротических или негативных коннотаций.

Сегодня вазелином в качестве мази мало кто пользуется, а слово не используют в других значениях, кроме как для унижения человека. Например, говорят: "покупай или готовь вазелин", то есть жди чего-то плохого, негативного.

Это слово стало чем-то большим, чем прежде. Простую мазь теперь сопровождает негатив и унижения.

Андрей Любка

Копірайт зображення Андрей Любка

"Совок"

Пожалуй, это первое и самое главное слово, которое обогатило наш словарь после получения независимости.

Конечно, оно было и при совке, но в очень ограниченных кругах. Зато после 91-го оно стало маркером, рубежом, отделявшим нас от колониального прошлого.

На момент обретения независимости мне было неполных четыре года; для меня и моего поколения совок - это воплощение чего-то худшего, технологически отсталого и морально деградировавшего. Совок - это как плевок.

"Мажор"

К сожалению, это слово является одним из символов независимости.

Смена элит за три последних десятилетия взрастила прослойку людей, которым законы не писаны, а мораль или этика вызывают у них лишь презрительную улыбку. Но если эти люди хотя бы чего-то достигли в жизни, то их дети, избалованные роскошью, стали синонимом вырождения.

Самые дорогие авто + кокаин или алкоголь + ощущение безнаказанности = мажоры стали настоящей опасностью на дорогах.

Сынки и дочки прокуроров, политиков и других коррупционеров не просто поражают своей важностью и примитивным вкусом, но и угрожают жизни простых людей. Danger!

"Непроходящее волнение"

Этот переводческий мем является для меня символом живучести украинского языка.

За годы независимости усилиями языковедов и писателей удалось вернуть в речевой оборот немало ранее запрещенных или редко употребляемых слов.

Но не менее важным является также словообразование. В том числе создание мемов, которые подхватывает молодежь, потому что они стильные, прикольные, интересные.

Копірайт зображення "Хорошие мемы об украинской литературе" Image caption Facebook-сообщество "Хорошие мемы об украинской литературе" создает ... собственно, мемы об украинской литературе

Современность, стильность украинского языка - это лучшая агитация русскоязычным переходить на украинский.

Анатолий Днистровский

Я подобрал самопроизвольно слова, которые переродились под влиянием инновационно-технического развития, с появлением новых товаров и политических процессов

"Мыло" - это уже классическое разговорное название email. В эпоху ПК мы не задумываемся, а "подвисаем", как "убитая" винда, и "перезагружаемся", когда нам физически становится легче. У неизвестной поэтессы я нашел такую строку: "дефрагментируй меня, любимый".

Копірайт зображення Анатолій Дністровий

Оригинальные слова-понятия возникли под влиянием общественных и политических процессов. Ну куда же мы денемся от наркопедной лексики?

Например - "ширка": наркотик кустарного типа, производимый из опийного мака. Что мы целые десятилетия имели в Верховной Раде? - правильно! - "ширку" (широкую коалицию депутатских фракций): с точки зрения нормальной политико-идеологической культуры - некачественное и сомнительное политическое образование кустарного типа, которое постоянно отравляло страну и от чего у нее была постоянная ломка.

Появилось достаточно много уже устоявшихся понятий под влиянием медийного сленга: "волна" (пустить информационную волну), "качать", "расшатывать" (нагнетать-усиливать политическую ситуацию и соответствующую информационную тему).

Или возьмем рыбацкое слово "троллинг" (вид ловли хищной рыбы на ходу лодки, которую провоцируют на атаку искусственной приманки) - сегодня это базовое понятие медийной и сетевой провокации, которую применяют к оппоненту, которого хотят спровоцировать на новые глупости или высмеять: тот редкий случай, когда хищник может превратиться в жертву.

Это все следствие новой социокультурной реальности, новых явлений, новых вызовов, новых ответов. И приятно, что современный украинский язык их неплохо понятийно "разруливает", а значит активно развивается.

Изменения в социуме немыслимы без изменения языка и значения слов.

Копірайт зображення Getty Images

Первую часть проекта читайте тут:

Над материалом работали Ольга Радомская, Галина Корба и Олег Карпьяк.

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