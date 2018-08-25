Скажи мне "да" над пропастью: какие экстремальные свадьбы придумывают влюбленные

Копірайт зображення Instagram/Kimberly Weglin

Как сделать так, чтобы свадьба запомнилась на всю жизнь? Некоторые пары выбирают экстремальные локации, где можно испугаться до смерти.

Например, одна пара в США организовала бракосочетание на сетке, подвешенной над глубоким каньоном в городе Моаб, штат Юта.

Если честно, то от одного взгляда на их фотографии кружится голова. Это же ... чертовски страшно ... пропасть.

Сама церемония состоялась в ноябре прошлого года. Но так как сейчас в разгаре сезон свадеб, их видео снова стало вирусным, потому что его распространили несколько сайтов.

Жених и невеста - профессиональные слеклайнеры. Поэтому, вероятно, они знали, что делают. Предполагаем, что именно по этой причине они не испачкали свадебный наряд (если бы на их месте были мы, вряд ли бы он остался чистым).

Слеклайн похож на хождение по канату, только веревка (или в данном случае - сетка) натянута не слишком туго.

Вот это место ...

Копірайт зображення Facebook/Kimberly Weglin Image caption Именно на этой сетке, натянутой над каньоном, состоялась свадьба Кимберли Веглин и Райана Дженкса

Копірайт зображення Facebook/Kimberly Weglin Image caption Пара позаботилась, чтобы их родственники и друзья, которые не занимаются слеклайном, чувствовали себя максимально комфортно

Как позже рассказала на своей странице в Facebook невеста Кимберли Веглин, на свадьбе "воздушные гимнасты исполнили акробатические трюки на шелке и лайкре, девушки с букетами прыгали с парашютами со скал и разбрасывали лепестки роз, наши друзья ходили по канатам вокруг нас, а роскошный банкет устроили прямо в пустыне".

К счастью, добавляет Кимберли, они с женихом Райаном Дженксом заранее позаботились о том, чтобы друзья и родные, не занимающиеся слеклайном, не упали и не разбились насмерть.

"Как правило люди на сетку попадают, доходя по однодюймовой веревке до середины [сетки], но мы специально спроектировали этот проход так, чтобы наши близкие (не слеклайнеры) могли присоединиться к нам в этот особый день", - написала она.

Копірайт зображення Facebook/Kimberly Weglin Image caption Для Кимберли Веглин и Райана Дженкса ходить над пропастью - любимое занятие

Кимберли и Райан - не единственные любители экстремальных свадеб.

Еще одна церемония в стиле "давай поженимся в таком месте, где можно умереть" состоялась под водой в окружении китовых акул, в городе Атланта, штат Джорджия.

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Да, мы в курсе, на самом деле акулы не нападают на людей, и плохую славу им принес фильм "Челюсти". Китовые акулы имеют грозный вид, но на самом деле питаются только планктоном. Фух, какое облегчение! Но все равно мы не уверены, что нам было бы приятно чувствовать себя кормом для рыб в момент, когда нужно давать брачные обеты.

А еще была свадьба в условиях невесомости в 2009 году, первая в своем роде.

Эрин Финнеган и Ноа Фулмор из Нью-Йорка обменялись обетами в салоне специально оборудованного воздушного судна Boeing 727-200, G-Force One.

Впрочем, в космос они не выходили, а просто пролетели над Мексиканским заливом.

Идея действительно крутая. Стоит отметить, что Ноа чуть не разбил невесте нос во время первого поцелуя, просто потому, что трудно правильно двигаться в таких условиях.

Однако, несмотря на повышенный травматизм, мы восхищаемся парами, решившимися оживить "праздничные будни" с помощью смертельно опасных моментов.

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