Джон Маккейн: кандидат в президенты США, который переживал об Украине

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Американский сенатор Джон Маккейн умер в 81 год, сообщила его семья. В 2017-м у него обнаружили опухоль головного мозга, и в декабре политик покинул Вашингтон. В эту пятницу стало известно, что он решил прекратить лечение.

Герой войны, политический нонконформист, пылкий критик президентов Трампа и Путина и многолетний друг Украины - такими словами характеризовали легендарного политика.

Он родился 29 августа 1936 года на американской военной базе "Коко-Соло". Его дед и отец были адмиралами военно-морских сил США, и он сам пошел по их стопам. В силу специфики службы семья часто переезжала, поэтому парень сменил около 20 школ, и в конце концов оказался в армии.

Последние годы политик, который воевал во Вьетнаме и провел пять лет в плену, вел финальную битву своей жизни - с раком мозга.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2018 г.

В Вашингтоне он был хорошо известен стойкостью и принципиальным консерватизмом. Вершиной его политической карьеры было баллотирование от Республиканской партии в президенты США в 2008 году.

Плен во Вьетнаме

В 1967 году на службе военным пилотом во Вьетнаме Маккейн несколько раз едва избежал смерти.

Впервые - когда его самолет стоял на авианосце, а боевая ракета случайно взорвалась около бака с горючим самолета.

В пожаре на корабле тогда погибли 134 американских военных. Сам он получил ранение груди и ног.

Копірайт зображення Getty Images/AFP Image caption Раненого американского пилота Джона Маккейна, сбитого над Ханоем, в плену осматривает врач

Через три месяца его самолет был сбит над Вьетнамом из советской зенитной установки С-75. Раненым он попал в плен, в котором провел пять лет.

Он был сыном адмирала ВМС США и командующего Тихоокеанским флотом, поэтому вьетнамцы предложили ему скорое освобождение.

Однако Маккейн отказался уходить раньше других пленных и пережил тяжелые времена пыток и два года в одиночной камере.

Через много лет, в 2009-м, во время визита в Азию Маккейн посетил камеру, в которой провел годы плена.

Из-за переломов рук и ног он потом долго передвигался на костылях и не мог поднимать руки выше головы. Именно в плену Маккейн поседел.

После освобождения ему удалось пройти сложный курс физической терапии и вернуть квалификацию пилота.

Впоследствии он попал в учебную эскадрилью, которую через несколько лет возглавил.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джон Маккейн служил пилотом

До отставки из армии в 1981 году Джон Маккейн работал морским офицером связи при Сенате США.

Плен стал для Маккейна переломным моментом и в личной жизни. Он все начал с чистого листа - разошелся с первой женой и женился на преподавательнице из Феникса и дочери известного бизнесмена.

Его сын Джеймс пошел по стопам отца - тоже стал военным и в 2007 году служил в Ираке.

Джон Маккейн был одним из крупнейших сторонников операции США в этой стране, поэтому не мог позволить себе, чтобы сын избежал службы в этой горячей точке.

Политическая карьера

Политическую карьеру Маккейн начал в Аризоне. В 1982 году он стал конгрессменом от Республиканской партии, а в 1986 году впервые был избран сенатором.

На эту должность в будущем он избирался еще пять раз подряд - последний раз в 2016 году.

Уже как опытный сенатор и влиятельный республиканец Джон Маккейн впервые попытался побороться за президентское кресло в 2000 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президентская гонка 2008 года - вершина политической карьеры Джона Маккейна

Однако тогда он проиграл внутрипартийные праймериз будущему президенту Джорджу Бушу.

Один из самых авторитетных и опытных республиканцев, как называли Джона Маккейна, он все же стал кандидатом на выборах 2008 года.

Однако после двух сроков республиканца Буша во главе государства позиции партии пошатнулись. Консерватор Маккейн проиграл молодому и популярному демократу Бараку Обаме 7% голосов.

Как кандидат в президенты, критик Владимира Путина и России, особенно на фоне российско-грузинской войны летом 2008 года, Джон Маккейн был любимцем украинской власти.

Президенты Украины Виктор Ющенко и Грузии Михеил Саакашвили видели в нем надежного союзника в противостоянии с Россией в регионе.

Во время избирательной кампании в США Ющенко посещал Штаты и откровенно сделал ставку именно на Маккейна. По мнению экспертов, это не способствовало налаживанию отношений с новой администрацией Обамы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В сентябре 2008 года лидеры Украины и Грузии встретились в США с кандидатом в президенты Джоном Маккейном и в вице-президентом Сарой Пэйлин

Многие украинские эксперты называли эти выборы в США очень важными для региона Восточной Европы. Ведь Барак Обама не проводил жесткой политики в отношении России по результатам российско-грузинской войны, а наоборот - начал "политику перезагрузки".

Последняя битва

Опытный политик на 80-м году жизни начал свою смертельную битву против болезни.

В июле 2017 года ему делали операцию, чтобы убрать сгусток крови около левого глаза.

Однако врачи нашли гораздо более страшную вещь - неизлечимую опухоль мозга, известную как глиобластома.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джону Маккейну в 2017 году делали операцию около глаза и нашли опухоль мозга

Несмотря на сложные отношения со многими политиками и бывшими президентами, все они сразу поддержали Маккейна.

Дональд Трамп, которого Джон Маккейн беспощадно критиковал до и после избрания президентом, заявил, что молится за здоровье сенатора.

А Барак Обама, победивший Маккейна на президентских выборах 2008 года, назвал его "американским героем".

"Рак не знает, против кого он пошел", - написал тогда Обама.

Обеспокоенный Трампом

Джон Маккейн никогда не боялся занимать принципиальную позицию, особенно после избрания президентом его однопартийца Дональда Трампа.

Известный сенатор был одним из самых активных критиков Трампа за его политику в отношении России.

Особенно ему доставалось за возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году и очень мягкую позицию Трампа по этому поводу.

"Сегодняшняя пресс-конференция была одним из самых позорных выступлений американского президента", - оценил он совместное выступление Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки после саммита.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В последние годы Джон Маккейн сильнее всего критиковал Дональда Трампа и Владимира Путина

Трамп фактически поддержал позицию Путина в критике разведывательных органов США.

Джон Маккейн тогда добавил, что вред, который наносит Трамп своей наивностью, эгоизмом и симпатией к автократам, даже трудно оценить.

Маккейн часто шел на сотрудничество с демократами, когда это согласовывалось с его взглядами.

В то же время он резко критиковал инициативы Дональда Трампа во внутренней политике.

Так было в случае с запретом на въезд беженцам, который Маккейн назвал предательством американских ценностей и помощью пропаганде "Исламского государства".

Друг Украины

На посту главы комитета Сената по вооруженным силам он был сторонником активной внешней политики США.

После агрессии России в отношении Украины Маккейн открыто и настойчиво выступал за предоставление Украине летального оружия, в том числе противотанковых комплексов "Джевелин", которые Киев в конце концов получил.

В конце 2017 года, когда информацию о ракетах сообщали со ссылкой на источники, Маккейн на своей странице подтвердил это как председатель профильного комитета.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Джон Маккейнна на сцене евромайдан 15 декабря 2013 года

С конца 2000-х годов он держал руку на пульсе событий в Восточной Европе. Он часто посещал Грузию и Украину.

В середине 2013 года Джон Маккейн резко критиковал Владимира Путина за его поддержку режима президента Сирии Башара Асада. В сентябре 2013 года Маккейн даже написал специальную статью, в которой назвал Путина "другом тиранов".

Через четыре года он вообще охарактеризовал Путина "главной и самой большой угрозой" для мира.

Во время антиправительственных акций в Киеве зимой 2013-2014 годов Джон Маккейн приезжал и выходил к протестующим. Сенатор тогда был частым гостем в Украине.

Он решительно поддерживал новую украинскую власть и Украину в целом во время противостояния с Россией.

В новогоднюю ночь 31 декабря 2016 года Маккейн с президентом Петром Порошенко приехал в прифронтовой город Мариуполь к украинским военным.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Джон Маккейн много работал для того, чтобы США помогали оружием Украине

"Мы поддерживаем их в борьбе с путинской агрессией", - написал Маккейн у себя в Twitter.

Такая позиция и постоянная работа Джона Маккейна не оставалась незамеченной в Украине.

В рейтингах украинского Института мировой политики Джона Маккейна неоднократно признавали одним из самых активных лоббистов Украины в мире.

Не сдавался

Когда появилась новость о его болезни, офис сенатора заявил, что Маккейн "в хорошем настроении и продолжает восстанавливаться дома со своей семьей".

Его семья была шокирована известием о раке.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2016 году Петр Порошенко наградил Джона Маккейна орденом Свободы

Однако, как рассказала его дочь Меган, именно Джон Маккейн был в семье самым уверенным в себе и самым спокойным.

"Рак мог повлиять на него разными способами, но он не заставит его сдаться. Никогда ничего не заставляло", - уверяла дочь.

Несмотря на болезнь, Маккейн пытался не останавливаться ни на день и был активным политиком и председателем сенатского комитета. И почти каждый шаг Дональда Трампа не оставался без его внимания и оценки.

Авторитет сенатора в США был настолько большим, что оборонный бюджет США на 2019 год по взаимному согласию Конгресса и Сената еще при жизни назвали именем Джона Маккейна.

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