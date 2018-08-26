На коляске через всю планету: путешествие Николая Подрезана

В 38 лет киевлянин Николай Подрезан попал в аварию и травмировал позвоночник. Сейчас ему 65, он побывал в 55 странах мира, проехал пять континентов, преодолев в путешествиях самолетами, поездами и машинами более 230 тыс. километров.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана Image caption "Я счастливый человек, я открываю планету, несмотря на свои 65 лет"

Все это украинец проделал на инвалидной коляске.

О победе над собой, пандусах перед памятниками ЮНЕСКО, рассвете над Гималаями Николай Подрезан рассказал ВВС News Украина.

Открываю планету несмотря на свои 65

В 2004 году я принял участие в первой всемирной эстафете олимпийского огня, нес факел на отрезке в Киеве. И это событие меня очень вдохновило.

Я решил, что украинец даже на коляске может сделать что-то подобное и начал ездить по миру с олимпийским факелом и нашим флагом. Решил посетить все страны, где побывал олимпийский огонь.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана

Так начался проект "Планета Земля. Взгляд из инвалидной коляски".

В 2011 году я стартовал на нулевом километре на Майдане Независимости, оттуда поехал в аэропорт, далее - на запад в Торонто, в Канаду. Затем снова уезжал из Украины и возвращался.

Через семь лет и шесть континентов я вернулся на то же место с востока, из Австралии. Так я проехал 26 стран мира, где побывал Олимпийский огонь.

Со мной ездили олимпийский факел, украинский флаг, маленький глобус и моя жена Наталья.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана Image caption На коляске Николай Подрезан побывал уже в 55 странах, из них 26 он объездил за семь лет в рамках своего проекта "Планета Земля. Взгляд из инвалидной коляски"

Я счастливый человек, я открываю планету, несмотря на свои 65 лет, у меня поет душа. Мне интересно путешествовать, это моя жизнь.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана Image caption Олимпийский факел в Кейптауне, ЮАР

Я никогда не забуду, как восходит солнце над Гималаями. Рано утром я стоял на балконе, перед нами простиралась долина Катманду, за ней почти рядом (а на самом деле - 70 километров!) - гряда гор восьмитысячников, одна из которых Эверест, цикады пели громче хора Вирского, внизу подо мной были тучи и над горами всходило солнце.

На мысе Доброй Надежды в Африке мы стояли на скале, в удивительном месте, где соединяются воды Атлантики и Индийского океана. Перед нами на тысячи километров была вода. 4 тыс. км вперед - и там Антарктида, 7,5 тыс. км воды справа - и там Аргентина, 10 тыс. км воды слева - и там Австралия.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана Image caption "Большинство моих фото и видео в путешествиях делает моя жена Наталья. На этом фото мы вместе в Лондоне переходим дорогу возле студии Abbey Road"

Я оставил надпись "Здесь был Николай из Киева" на стене возле студии Abbey Road в Лондоне.

Пронес наш флаг у пирамид Гизы в Египте, хотя там запрещены любые акции и флаги.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана Image caption "Никто из олимпийских факелоносцев в мире, а тем более на коляске не повторял глобальный путь олимпийского огня"

У меня была уникальная встреча в Лозанне с президентом международного Олимпийского комитета Томасом Бахом. Никто из олимпийских факелоносцев в мире, а тем более на коляске, не повторял глобальный путь олимпийского огня. Украинский флаг был первым национальным флагом, который побывал у него в кабинете и который он подписал.

"Долететь сухим и чистым"

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана

Все путешествия и перелеты я планирую сам. Выбираю приспособленные для меня гостиницы, смотрю, где дешевле еда. Но приключений у нас хватало.

Однажды во время перелета на Шри-Ланку потерялись на пересадке в Дубае наши чемоданы вместе с моей коляской, на два дня я остался без ног.

Очень сложно бывает в длинных перелетах, у меня нет возможности пойти в туалет и я думаю, как это - лишь бы долететь сухим и чистым.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана Image caption "Чтобы объездить все запланированные страны по маршруту олимпийского огня, мы продали недвижимость - комнаты в коммуналке"

В одном очень хорошем и казалось бы полностью приспособленном для меня отеле в Афинах был такой узкий проход в коридоре, что я не мог заехать. Иногда трудно бывает, но чего сидеть дома?

"Поднимали, как чемодан"

Я поехал по миру, чтобы посмотреть, как там все устроено для людей с инвалидностью, чтобы посоветовать, что в Украине можно изменить, как адаптировать памятники Украины, чтобы их могли посещать люди с инвалидностью. Делюсь здесь своим опытом.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана

В Украине я проехал тоже много достопримечательностей. К сожалению, большинство из них не приспособлены для меня. Иногда люди поднимали меня, как чемодан, и куда-то несли.

Я не могу заехать почти во все магазины на Крещатике. 26 лет, что я на коляске, я не был в Национальном историческом музее, Лаврские музеи не приспособлены для меня, в святой Софии я не везде могу попасть.

Но в Киеве уже есть и адаптированные места - это театр им. Франко, например, музей истории Киева, Художественный Арсенал, Владимирский собор.

Подъемник на три ступени

У нас чиновники говорят, что нельзя ставить пандусы, потому что это искажает памятники ЮНЕСКО, фасады. Но я видел такие достопримечательности в мире, потому что их меняли для людей.

Перед памятником ЮНЕСКО, храмом Кутуб-Минар в Дели, стоит массивный такой пандус. В одном из величайших музеев мира, в Акрополе в Афинах, меня поднимали на высоченном, присоединенном к музею подъемнике, чтобы я и там побывал.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана

Я смог подняться на самый верх ратуши Мюнхена, видел адаптированный для инвалидов мусорник в Стокгольме и уличный фонтанчик в Филадельфии с питьевой водой, сделанный для обычных людей, несколько ниже для людей с особыми потребностями и для домашних животных. Подъемник даже на три ступеньки есть во дворце Питти во Флоренции.

Мы должны менять нашу страну. Поездки за границу - это очень большой катализатор для людей, чтобы спросить у себя: что сделать так, чтобы у нас было лучше.

Без ремонтов, но с путешествиями

Чтобы объездить все запланированные страны по маршруту олимпийского огня, мы продали недвижимость - комнаты в коммуналке. Мы так и не нашли спонсоров, которые бы помогли нам организовать путешествие.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана

Мы с женой занимаемся предпринимательской деятельностью, я даю консультации, еще сдаем в аренду одну квартиру. Мы живем скромно, без ремонтов, но с путешествиями.

Иногда нам помогают друзья, знакомые, у которых мы останавливаемся - у кума в Канаде, у моей давней подруги в ЮАР и друзей в разных местах США, у сокурсников в Новой Зеландии, Австралии и Непале.

Нас очень тепло встречали и помогали дипломаты. Посол в Канберре нес мои чемоданы. В Вашингтоне посольство разместило нас у себя. Также нам подарили ночлег наши дипломаты в Каире и Токио.

"Я не инвалид"

Человек должен ставить цели и работать над их достижением. Я поставил себе такую ​​цель - повторить путь Олимпийского огня вокруг света. Я почувствовал, что победил все обстоятельства, когда завершил путешествие.

Травма позвоночника забрала у меня возможность ходить, но я езжу быстрее, чем вы ходите. Инвалидом меня делает общество.

Если бы общество считало, что я полноценный человек, то оно было бы заинтересовано в том, что если я не хожу, то я мог бы ездить на работу на коляске. Я не хочу, чтобы мне платили пенсию. Зачем мне платить пенсию, если я считаю и чувствую себя молодым?

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана

Но в первом документе, который мне выдало государство после травмы позвоночника в 1992 году, было написано - "нетрудоспособен, нуждается в постоянном постороннем уходе".

У меня было два высших образования - инженер и режиссер - причем ни там, ни там ноги не были нужны.

Копірайт зображення Архив Николая Подрезана

Сегодня мой опыт, к сожалению, очень важен для атошников, когда я вижу, что сидит на коляске десантник, человек со стержнем, который добровольцем пошел под пули.

У него нет ноги, но у меня нет двух ног уже 26 лет и я слаб физически. Я показываю ему глобус, где я уже был, какие страны проехал без двух ног и спрашиваю - хочешь плакать, жизнь закончилась, спрашиваю?

Я общаюсь с такими людьми, делюсь тем, что пережил я. Жизнь продолжается - несмотря ни на что.

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