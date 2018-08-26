Фото: долгий путь Маккейна к политике - через Вьетнам и плен

Американский сенатор Джон Маккейн прошел через службу в военно-морских силах, войну во Вьетнаме и пятилетний плен - чтобы, наконец, вернуться на родину и окунуться в большую политику.