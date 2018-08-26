Фото: долгий путь Маккейна к политике - через Вьетнам и плен
Американский сенатор Джон Маккейн прошел через службу в военно-морских силах, войну во Вьетнаме и пятилетний плен - чтобы, наконец, вернуться на родину и окунуться в большую политику.
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Портрет семьи Джона Маккейна, ориентировочно 1944 год. (Слева направо: Роберта (мать Джона), Джо Джон С. Маккейн III, адмирал Джон С. Маккейн, Сэнди, Джон С. Маккейн-младший).
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Семья Джона Маккейна в 1951 году (слева направо): Джон, Роберт, Джо, Джон С. Маккейн-младший.
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Джон Маккейн с членами эскадрильи на борту North American T-2 Buckeye.
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Местные жители спасают Джона Маккейна (в центре) из озера Трюк Баха, куда упал его боевой самолет, сбитый армией Северного Вьетнама. 1967 год.
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Маккейн в больнице в Ханое восстанавливается после ранений.
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Джон Маккейн ждет в аэропорту других освобожденных военнопленных.
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Президент США Ричард Никсон приветствует Джона Маккейна на родине, федеральный округ Колумбия, 1973 год.
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Джон Маккейн дает интервью после возвращения из Вьетнама, 24 апреля 1973 год.
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