Фото: долгий путь Маккейна к политике - через Вьетнам и плен

  • 26 августа 2018

Американский сенатор Джон Маккейн прошел через службу в военно-морских силах, войну во Вьетнаме и пятилетний плен - чтобы, наконец, вернуться на родину и окунуться в большую политику.

  • Портрет семьи Джона Маккейна, ориентировочно 1944 год. (Слева направо: Роберта (мать Джона), Джо Джон С. Маккейн III, адмирал Джон С. Маккейн, Сэнди, Джон С. Маккейн-младший) Alamy

    Портрет семьи Джона Маккейна, ориентировочно 1944 год. (Слева направо: Роберта (мать Джона), Джо Джон С. Маккейн III, адмирал Джон С. Маккейн, Сэнди, Джон С. Маккейн-младший).

  • Семья Джона Маккейна в 1951 году (слева направо): Джон, Роберт, Джо, Джон С. Маккейн-младший. Alamy

    Семья Джона Маккейна в 1951 году (слева направо): Джон, Роберт, Джо, Джон С. Маккейн-младший.

  • Джон Маккейн с членами эскадрильи на борту North American T-2 Buckeye Alamy

    Джон Маккейн с членами эскадрильи на борту North American T-2 Buckeye.

  • Местные жители спасают Джона Маккейна (в центре) из озера Трюк Баха, куда упал его боевой самолет, сбитый армией Северного Вьетнама. 1967 год Getty Images

    Местные жители спасают Джона Маккейна (в центре) из озера Трюк Баха, куда упал его боевой самолет, сбитый армией Северного Вьетнама. 1967 год.

  • Маккейн в больнице в Ханое восстанавливается после ранений Getty Images

    Маккейн в больнице в Ханое восстанавливается после ранений.

  • Джон Маккейн ждет в аэропорту других освобожденных военнопленных Alamy

    Джон Маккейн ждет в аэропорту других освобожденных военнопленных.

  • Президент США Ричард Никсон приветствует Джона Маккейна на родине, федеральный округ Колумбия, 1973 год. Getty Images

    Президент США Ричард Никсон приветствует Джона Маккейна на родине, федеральный округ Колумбия, 1973 год.

  • Джон Маккейн дает интервью после возвращения из Вьетнама, 24 апреля 1973 год. Alamy

    Джон Маккейн дает интервью после возвращения из Вьетнама, 24 апреля 1973 год.

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