Книжный блог: 5 украинских переводов классики XX века

Эти книги давно вошли в литературный канон, но долго шли к украинскому читателю. Узнайте подробнее о произведениях выдающихся писателей, которые наконец можно прочитать и на украинском языке.

В этом обзоре:

Анастасия Герасимова Литературовед, арт-журналист. О книгах пишет, чтобы дать ответ на простой и одновременно сложный вопрос: "Что почитать?"

Сол Беллоу, "Хендерсон, король дождя"

Тони Моррисон, "Любимая"

Джон Стейнбек, "О мышах и людях"

Айрис Мердок, "Черный принц"

Хендерсон, король дождя

Сол Беллоу

Копірайт зображення Видавництво Жупанського

"Издательство Жупанского" (перевод В. Шовкуна, 2016 год)

Сол Беллоу - лауреат Нобелевской, Пулитцеровской и многих литературных премий, писатель, избравший главным мотивом своих произведений выход человеческого "я" за пределы условностей, которые устанавливает общество.

Роман "Хендерсон, король дождя" - один из самых ярких примеров авторского тяготения к трансцендентности.

Рассказчиком произведения стал человек, которого жизнь прижала так, что он начал задыхаться. Юджин Хендерсон - заложник больших денег, полученных по наследству, отношений со второй женой Лили, ощущения того, что его внутреннее благородство не ценится другими, а потому вынужденно сменяется грубостью и проявлениями силы.

Будь на то воля Хендерсона, он бы разводил свиней, но его внутренний голос постоянно чего-то требует, лишая героя покоя. Экспедицию одного своего знакомого в Африку Хендерсон воспринимает как шанс наполнить смыслом пустоту, поглощающим его душу.

Со своим верным проводником он решается посетить самые отдаленные племена в поисках советов местных мудрецов и шаманов.

С этого момента книга о душевных муках человека, который все никак не повзрослеет, не реализуется и самоопределится, превращается в приключенческий роман, в котором будут смертельные опасности, ритуальные соревнования и приручения львов.

Оправдает ли путешествие в Африку надежды Хендерсона найти там истинного себя? Ответ в финальной сцене, которая стоит даже тех страниц, где главный герой вызывает противоположные симпатии ощущения.

"Любимая"

Тони Моррисон

Копірайт зображення Фабула

Издательство: "Фабула" (перевод С. Орловой, 2017)

Пока только два романа Тони Моррисон переведены на украинский, но это лучше, чем ничего, ведь тексты одной из величайших писательниц второй половины XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе, должны доходить до отечественного читателя.

Любое произведение Моррисон - это обнаженный нерв, блюз Бесси Смит, боль и магия. Большинство ее романов посвящены тому, о чем стыдно вспоминать стране так называемой победившей демократии - рабство, сегрегация, травмы от этого прошлого, которые преследуют целые поколения.

Тексты Моррисон - страшные в своей решимости донести до читателя мысль о том, что неравенство, неволя - рукотворное человеческое зло, которое не должно повторяться.

Роман "Любимая" основан на реальных событиях, о чем автор отмечает в предисловии. Прототипом ее Сет, рабыни, сбежавшей с плантации, была Маргарет Гарнер, которая убила своего ребенка, чтобы та снова не оказалась у хозяина.

Дети, которые не принадлежат своим родителям, материнство, которое нивелируется отношением к рабам как к скоту, отсутствие свободы и страх преследования - все это доводило людей до поступков, которые трудно понять умом, но под силу понять сердцем.

В доме № 124 на Блустоун-роуд живут Сет, ее дочь Денвер и злой призрак маленького ребенка. Их привычную жизнь нарушает мужчина Пол Ди, бывший раб, который работал с Сет на одной плантации.

Ему удается изгнать призрак, но вместо него появляется Любимая - загадочная молодая женщина, которую Сет считает своей убитой дочерью...

Борьба реальности со страшными отголосками прошлого, самоуничтожение как бегство от него, отношения матери и дочери - Моррисон касается тайных душевных струн своих героев, создавая рассказ, читая который хочется затаить дыхание, чтобы не спугнуть магию слова.

"О мышах и людях"

Джон Стейнбек

Копірайт зображення КМ-Букс

Издательство: "КМ-Букс" (перевод С. Снигур, 2017)

Еще один нобелевский лауреат в нашей подборке. Стейнбек - гигант американской литературы, веривший в то, что любой человек способен совершенствоваться, в том числе и с помощью искусства.

Что интересно, современники критиковали писателя за чрезмерное философствование, зато для последующих поколений размышления писателя будут основой для внутреннего диалога.

В оригинале повесть "О мышах и людях" вышла в 1937 году. Великая депрессия, в США стремительно распространяется рабочая миграция, тысячи людей вынуждены искать лучшей жизни в других местах, но не там, откуда уехали.

По пыльной дороге Калифорнии идут друзья Джордж и Ленни. Они - две противоположности. Коротышка с маленькими руками, чей взгляд светится огнем живого ума, и настоящий великан, имеющий недостатки в развитии, но отличающийся большой физической силой.

Джордж ухаживает за другом и охраняет его, веселит историями и заботится об их будущем, которое, к сожалению, не запланируешь дальше нескольких дней.

Друзья устраиваются на ферму, но сын ее хозяина не дает мужчинам покоя, он оскорбляет и бьет Ленни, детский ум которого пугается и не может противостоять злости.

Во время одной из стычек Ленни сломает обидчику руку, не чувствуя своей силы. Так же случайно он лишит жизни еще одного человека и будет вынужден бежать от смертной казни.

Джордж отправится на поиски друга, понимая, как спасти его от мученической смерти... "О мышах и людях" - это история о социальной несправедливости, которая унижает человеческое достоинство, о дружбе, одиночестве и мечтах, вера в реализацию которых - обнадеживающая сказка даже для взрослых.

"Черный принц"

Айрис Мердок

Копірайт зображення Vivat

Издательство: Vivat (перевод Е. Даскал, 2018)

В 1973 году роман английской писательницы и философа ирландского происхождения "Черный принц" вошел в короткий список Букеровской премии и стал победителем премии Джеймса Тейта, одной из старейших литературных наград Великобритании.

История, которая на первый взгляд кажется рассказом о волнениях творческих личностей, любовных интригах и страсти, превращающей человека отнюдь не в лучшую модификацию себя.

При более внимательном прочтении она раскрывается как сложное многослойное произведение с литературным аллюзиями, в частности на Шекспира, философскими размышлениями об определении и роли искусства и тому подобное.

Мердок играет с читателем, заставляя пробираться через насыщенный событиями и персонажами роман, утомляет их эмоциями, вызывая противоречивые чувства к каждому из них.

Постепенно ты "втягиваешься", теряя ощущение границы между вымыслом и реальностью, получая в подарок развязку, которую легче представить в жизни, чем в художественном произведении. Итак, рассказчиком является Брэдли Пирсон, 56-летний писатель.

Он хочет рассказать свою правду о событиях, которые произошли через несколько лет после написания его книги "Черный принц", отмечая, что этот текст станет его первым бестселлером.

Все начинается одним холодным майским днем, когда Пирсону пришлось отказаться от запланированного путешествия из-за звонка давнего друга и художника-конкурента Арнольда Баффина.

С этого момента жизнь писателя превращается в хоровод любви, истерик и преступлений.

Автор разбивает рассказ письмами, обрамляет его предисловиями и послесловиями - все для того, чтобы было сложнее воспринимать произведение, превращая его чтение в увлекательный литературный ребус.

"Балаган, или Конец одиночеству"

Курт Воннегут

Копірайт зображення Вавилонська бібліотека

Издательство: "Вавилонская библиотека" (перевод Т. Некряч, 2018)

Иронический роман-автобиография, который обнажает самые потаенные страхи и любови выдающегося американского писателя, впервые выходит на украинском языке отдельной книгой.

1984 году в журнале "Всесвіт" была напечатана журнальная версия произведения в переводе Владимира Горячева и Александра Рудяченко.

К ней Воннегут даже написал предисловие, в котором желал своим украинским друзьям "мира и благополучия". Но именно в то время СССР и КНР активно переходили к дружественным межгосударственным отношениям, а в данном романе о китайцах говорилось довольно критично.

Поэтому советская цензура порезала текст, лишив его логики и последовательности событий. Но теперь есть возможность прочитать текст полностью. "Балаган, или Конец одиночеству" - антиутопия, которую Воннегут посвятил своей родной сестре.

Это история о человечестве, которое погибло из-за неизвестной болезни, вызванной микроскопическими китайцами. Ее рассказывает последний президент США - Уилбур Нарцисс-11 Свейн. В детстве он был неразлучен с сестрой, вместе они мыслили как единый гениальный мозг, хоть и вызвали отвращение у собственных родителей из-за специфической внешности.

Уилбур потеряет эту связь. Чувство вины и одиночества преследовало его до такой степени, что Уилбур Нарцисс-11 предложил новую систему семейных связей, по которой каждый мог стать родственником кому угодно.

За языком шутливого безразличия Воннегут прячет критику современного ему общества, за балаганом - тоску от потери близкого человека (собственной сестры), страх слов, оставшихся несказанными, любви, вынужденной существовать в своей нереализованности.

"Балаган, или Конец одиночеству" - книга, в которой есть глубина, хоть и хорошо замаскированная под неглубокую воду.

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