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Сделать сейчас или отложить на потом? Ваш ответ может зависеть от того, как "прошит" ваш мозг, говорит новое исследование немецких ученых.

В нем они определили два участка мозга, которые решают, взяться ли нам за задачу - или бесконечно откладывать ее на завтра. И пришли к выводу: прокрастинация - это, скорее, не о том, как вы распределяете свое время, а о том, как управляете своими эмоциями.

Возможно ли "перепрограммировать" мозг?

В исследовании ученых из Рурского университета в немецком городе Бохум приняли участие 264 человека.

Оно показало, что миндалевидное тело - участок мозга в височной доле - у прокрастинаторов увеличено. Этот участок обрабатывает информацию о наших эмоциях и контролирует мотивацию.

У таких людей, кроме того, слабые связи между миндалевидным телом и еще одной частью мозга - когнитивной (или дорсальной) передней поясной корой, отвечающей за различные когнитивные функции, например ожидание вознаграждения, эмпатию или управление импульсивностью. Когнитивная передняя поясная кора использует информацию, поступающую из миндалевидного тела, для принятия решений.

"Люди с увеличенными миндалевидными телами могут чувствовать усиленную тревогу относительно негативных последствий какого-либо действия, они склонны колебаться и медлить", - объясняет один из авторов исследования Эрхан Генц.

Он и его коллеги предполагают, что прокрастинаторам хуже удается фильтровать надоедливые эмоции и мысли именно потому, что у них слабее (чем у тех, кто все делает вовремя) связи между миндалевидным телом и передней поясной корой.

Ученые из Рурского университета - не первые, кто изучает прокрастинацию.

Профессор Тим Пичил из Карлтонского университета в Оттаве также верит, что за прокрастинацией стоит не время, а эмоции.

"Это исследование предоставляет физиологические свидетельства того, что проблема прокрастинации заключается в контроле над эмоциями, - говорит он. - Оно показывает, что эмоциональные центры мозга могут превалировать над способностью человека к саморегуляции".

Доктор Пичил очень оптимистичен относительно того, как эти научные открытия можно использовать на практике. "Исследования уже показали, что так называемая осознанная медитация (mindfulness meditation) связана с уменьшением миндалевидного тела, расширением передней поясной коры и изменением связей между этими двумя участками", - отмечает он, намекая, что по его мнению, "перепрограммирование" мозга вполне возможно.

Доктор Кэролайн Шлутер, возглавлявшая исследование Рурского университета, соглашается, говоря, что мозг - очень чувствительный орган и может меняться в течение всей жизни.

Что делать прокрастинаторам?

Эксперт по производительности Мойра Скотт, к которой обратились ВВС, считает, что мотивируя себя, нам следует принимать во внимание особенности наших характеров.

"Нужно уметь различать те моменты, когда мы прокрастинируем, и иметь наготове "трюки", которые можно было бы применить, чтобы заставить себя что-то сделать", - говорит она.

Вот несколько советов от эксперта:

Если у вас нет внешнего дедлайна, разбейте задачу на части и установите для каждой период выполнения. Используйте таймер. Например, чередуйте работу с отдыхом: работайте в течение 25 минут, затем в течение 5 минут отдыхайте; делайте более длинные перерывы каждые полтора часа.

Пишите списки того, что хотите сделать, но попробуйте разбивать все на небольшие, конкретные задачи. Это сделает процесс выполнения комфортным и простым.

Попробуйте минимизировать отвлекающие факторы, например оповещения на телефоне. Можно перевести телефон в режим полета или работать в месте, где отвлекаться будет сложнее, скажем, в библиотеке.

Быть "занятым" легче, чем делать то, чего мы избегаем. Вместо того, чтобы делать действительно нужное дело, мы делаем множество других, менее важных вещей и утешаем себя тем, что нет времени. Правда в том, что у нас есть время. Его просто надо найти.

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