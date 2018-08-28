Арбузы, Винник и биткоин: за что украинцы молятся в соцсетях

Копірайт зображення UNIAN

Украинский сегмент Facebook переполнен приглашениями на мероприятия ироничного характера, например "Встреча баржи с арбузами" или "Молитва за снижение цен на проезд в общественном транспорте".

Facebook-страница "Молитвы за снижение цен на проезд в общественном транспорте в Киеве" была создана после повышения цен на проезд в столице.

Сейчас уже почти 3 тысячи пользователей указали, что посетят мероприятие, а еще 12 тысяч - что заинтересовались им.

"Молитву", местом проведения которой указана Киево-Печерская Лавра, на днях перенесли на 8 октября.

Впрочем, эта акция - абсолютно виртуальная и, как и множество других мероприятий с комичными названиями, заполонившими украинский сегмент соцсетей, проведена не будет.

"Достало, что цены на проезд растут, а денег ты больше не зарабатываешь? Приходится ездить на метро и троллейбусе, но теперь это удовольствие только для богатых? Приходи и молись с нами за снижение цен на проезд в общественном транспорте", - иронизируют организаторы в описании мероприятия.

Копірайт зображення Facebook Image caption Больше 12 тысяч пользователей Facebook заинтересовались мероприятием

Читатели соревнуются в остроумии в комментариях на странице мероприятия.

Популярным в соцсетях стало также мероприятие, посвященное встрече баржи с арбузами, направляющейся из Херсонской области в Киевскую. В ироничном описании акции, проведение которой якобы было запланировано на 25 августа, сказано: "Молитва, торжества. Дискотека".

Копірайт зображення Facebook Image caption Скріншот заходу у Facebook

К тренду на "молитвы" присоединились и специалисты отдельных отраслей. В частности, в украинском сегменте Facebook запланированы мероприятия "Молитва за повышение курса биткоина и введение блокчейна", "Молитва за отсутствие поправок", организованная маркетологами, "Молитва за здоровье iTunes" и "Молитва за чистый код" для программистов, участников которой призывают "покаяться в своих грехах в процессе разработки".

Копірайт зображення AFP Image caption "Вечірня молитва за Олега Винника" планувалася у Сумах

Ранее в соцсетях пользовались популярностью "Вечерняя молитва за Олега Винника" (украинский исполнитель шансона. - Ред.) та "Молитва за снижение цен на рыболовные снасти".

Что думает церковь?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Лавре заявили, что молятся за Киев ежедневно

В Киево-Печерской Лавре, где якобы должна была состояться "Молитва за снижение цен на проезд в транспорте", отметили, что проведение мероприятия было запланировано без благословения и согласования с наместником и братией монастыря.

"Братия Лавры не намерена участвовать в политических акциях, прикрывающихся авторитетом Церкви", - отметили в пресс-службе Лавры.

Шутки в молитве абсолютно неуместны, отметил в комментарии для BBC News Украина глава пресс-службы УПЦ МП архиепископ Климент.

Но он добавил, что верующие в молитвенных просьбах касаются всех сфер жизни. "Учитывая сегодняшние реалии, общая молитва за снижение цен на проезд - это очень актуально", - отметил представитель церкви.

По его словам, верующие группируются с помощью соцсетей и молятся за общие нужды. В таких группах, кроме мирян, есть священники и даже епископы, рассказал Климент.

В соцсетях есть страницы и для настоящих молитв. В частности, столичный Свято-Вознесенький храм ведет страницу мероприятия ежемесячной "Молитвы о болящих".

Пользователям предлагают указывать на странице имена больных людей, нуждающихся в молитке. Также предлагают присылать имена болящих в группу в Viber.

А участники Facebook-гуппы "Пост и молитва за Украину" призывают молиться за мир в стране дважды в день.

Для любителей кошачьих лапок и юмора

Подобные флешмобы - реакция на актуальные события, как например повышение цен на проезд в общественном транспорте, говорит руководитель программ новых медиа ОО "Интерньюз-Украина" Виталий Мороз.

Он объясняет: "Очевидно, что организаторы никакого отношения к церкви не имеют, это действительно, скорее, юмор или даже сатира в онлайне, где все возможно - бурлеск, ирония, мистификация".

Нередко в подобные флешмобы "играют" в рекламных или цифровых агентствах, отмечает эксперт по новым медиа. Таким образом они тестируют реакцию пользователей Facebook: проверяют могут ли привлечь внимание многих людей либо извлекают необходимые для своего бизнеса уроки.

Иронические "молебны" в соцсетях - продолжение тренда на события с причудливыми названиями, на которых отмечается большое количество участников, но которые в реальной жизни не происходят.

В числе нелепых мероприятий этого года - "Фестиваль жертв прокрастинации", "Анонимная встреча любителей кошачьих лапок", "Мастер-класс для жертв обстоятельств" и "Как вязать морские узлы из наушников".

Многие подобные мероприятия были созданы в соцсети ивент-агентством для собственной рекламы.

Копірайт зображення Facebook Image caption Бессмысленные мероприятия пользуются популярностью в Facebook

В 2016 году в украинском сегменте Facebook неожиданно популярной оказалась "Конференция по технологиям выращивания чеснока", и 1700 пользователей выразили свою заинтересованность мероприятием.

Многие из них были уверены, что это - очередная юмористическая мистификация, и оказались неправы. Это был реальный обмен опытом между фермерами и учеными сельскохозяйственных ВУЗов Украины.

Впрочем, не исключено, что некоторые из виртуальных мероприятий могут превратиться в настоящие. Так, в 2015 году на фоне бешеной популярности страницы "Всеукраинского фестиваля паники и истерики "На дне" организаторы решили провести реальное мероприятие, которое собрало достаточно много гостей.

В Facebook для любого события можно создать отдельную страницу, где размещают информацию о дате и месте его проведения. Пользователи же могут просмотреть страницу и указать статус "Пойду" или "Интересует".

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