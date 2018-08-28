Двойные стандарты: как в Сербии судят за участие украинском конфликте

Копірайт зображення Getty Images Image caption Братислава Живковича арестовали 24 августа, однако есть сомнения, что он будет осужден за направление боевиков в Украину

Лидер экстремистского движения четников в Сербии Братислав Живкович был арестован 24 августа по подозрению в "организации участия в войне или вооруженном конфликте в чужой стране", сообщила прокуратура города Крушевац в центральной Сербии.

Живкович - один из шести сербских граждан, следственные действия в отношении которых проводит Генеральная прокуратура Украины. Их обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских вооруженных отрядов и нападении на украинских военнослужащих.

В 2014 году, после сообщений о сербах-мусульманах, которые якобы присоединились к "Исламскому государству" или другим экстремистским группировкам в Сирии, Сербия ввела закон, признающий участие в военных конфликтах за рубежом уголовным преступлением, караемым тюремным заключением на срок до пяти лет.

Для тех, кто отправляется за границу с этой целью в составе группы, наказание будет более строгим - от года до десяти лет тюрьмы.

Сделка со следствием

Согласно информации Высшего суда Сербии, предоставленными Radio Free Europe, в 2018 году 28 граждан Сербии были осуждены за участие в боях в Украине.

Лишь четверо из них отправились в тюрьму, другие пошли на сделку со следствием и получили условный срок.

В то же время, судебные решения за подобные правонарушения составляют угрозу безопасности страны, говорится в докладе Научного форума по вопросам экстремизма в Сербии, опубликованном British Council Serbia.

Одна из авторов доклада Исидора Стакич говорит, что подобные "сделки со следствием и то, что общественность не знает на каких условиях они были заключены" не является "единственной проблемой".

"Тех, кто возвращается из Украины, обвиняют в уголовном правонарушении - участии в вооруженном конфликте в иностранном государстве, а тех, кто возвращается из Сирии обвиняют и осуждают за терроризм", - отмечает Стакич.

Избирательное правосудие

В докладе сообщают о том, что случилось с сербскими гражданами, отправившимися в Сирию.

Когда сербы едут в Сирию - они делают это тайно, и это противозаконно. Однако отправиться из Сербии для участия в боях в Украину - намного проще: это делают законно под предлогом оказания гуманитарной помощи.

Из 47 сербов, участвовавших в конфликтах в Сирии и Ираке, семерых обвинили в преступлениях, связанных с терроризмом, а четырех - в финансировании террористической организации.

То есть сербов, воевавших в Украине, судят за участие в конфликте в иностранном государстве, а сербов, воевавших в Сирии, - за терроризм.

"Государство относится к своим гражданам по-разному - в зависимости от их религии и этнического происхождения. Эти сделки со следствием и приговоры - просто пример "разных подходов судебной власти в Сербии", - считает Стакич.

Она убеждена, что подобная практика приводит к дискриминации.

"Вы можете увидеть добровольцев, которые были в Украине (четников, принимавших участие в боевых действиях в Украине на стороне сепаратистов.- Ред.), свободно гуляющими в центре Белграда. Это может привести к дальнейшей радикализации мусульман и способствовать ощущению уязвимости и дискриминации у босняцкого (мусульманского) меньшинства в Сербии", - отмечает Стакич.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В марте 2014 года Братислава Живковича сфотографировали на блокпосту между Севастополем и Симферополем

Террористы и патриоты

Дела Горана Павловича и Раджхана Пложовича, добровольцев, воевавших в Сирии и осужденных за "финансирование терроризма", - один из примеров, демонстрирующих разное отношение к добровольцам.

Его оправдывают тем, что воевавшие в Сирии были связаны с известными террористическими группами, а группы, в состав которых входили сербские добровольцы в Украине, террористическими не считают, отмечается в докладе Научного форума по вопросам экстремизма в Сербии.

Несмотря на предупреждения экспертов по вопросам безопасности, недавно принятая в Сербии Национальная стратегия предупреждения и борьбы с терроризмом не упоминает об участии сербов в боевых действиях в Украине.

"Проблема в том, что Сербия не рассматривает этнический национализм и экстремизм как угрозу безопасности. Ни одна власть, правящая в стране в XXI веке, не осудила экстремизм", - говорит Стакич.

Она считает, что арест Живковича нельзя сравнивать с результатами возможного судебного разбирательства его дела.

"Мы не можем решить проблему праворадикального экстремизма в Сербии с помощью одного ареста. Господствующая идеология в Сербии делает правый экстремизм приемлемым и нормальным - если добровольцы в Украине считаются патриотами, а воюющие в Сирии - террористами", - отмечает Стакич.

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