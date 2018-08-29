Спускать или не спускать? Самые известные скандалы с флагами
Белый Дом повторно приспустил флаг в память о сенаторе-республиканце Джоне Маккейне. Администрация президента США пошла на такой шаг после резкой критики за решение слишком быстро поднять флаг на полную высоту над Белым Домом.
В большинстве стран флаги опускают до середины флагштока в знак скорби после смерти лидера или выдающегося политика, а также после крупной катастрофы или трагедии.
Однако окончательное решение о том, приспускать ли флаг, может стать предметом споров.
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Стрельба в редакции газеты
Дональда Трампа ранее уже критиковали за вопрос приспущенных государственных флагов.
В июне мэр города Аннаполис в США Гэвин Бакл попросил Белый Дом приспустить флаг после того, как вооруженный грабитель убил пятерых журналистов в местной газете.
Но, как рассказал чиновник, его предложение отклонили.
Однако уже на следующий день Трамп приказал приспустить флаги над общественными зданиями, воинскими частями, военными кораблями и посольствами. Позже в Белом Доме заявили, что президент начал действовать как только получил просьбу мэра.
Солдаты и певица
Много говорил о флагах во время своей президентской кампании и Дональд Трамп.
В 2015 году он раскритиковал тогдашнего президента США Барака Обаму за то, что тот не приспустил флаги после убийства пятерых солдат в Центре военно-морского флота США в городе Чаттануга, штат Теннесси.
"Это позорное и неприемлемое упущение, и это еще один пример того, насколько некомпетентны наши политики", - писал он в то время. "Это простой, но значимый и важный жест, демонстрирующий наше уважение погибшим солдатам".
Белый дом приспустил флаги на пятый день после стрельбы. Однако не ранее, чем в интернете начали распускать слухи о том, что Обама якобы почтил смерть певицы Уитни Хьюстон, а вот убийство пятерых военнослужащих проигнорировал.
На самом деле Барак Обама не отдавал приказ приспустить флаги после смерти певицы. Это сделал в своем штате Нью-Джерси губернатор-республиканец Крис Кристи.
Саудовский король
Наполовину приспустить государственные флаги в связи со смертью главы государства - традиционная практика, распространенная во всем мире.
В Великобритании по приказу монарха так же чтят память глав государств-союзников.
Однако дань памяти иностранному лидеру может стать предметом споров, как например позиция британцев относительно чествования короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза после его смерти в январе 2015 года.
Политики и активисты раскритиковали это решение из-за положения с правами человека в королевстве.
Позже тогдашний британский премьер Дэвид Кэмерон защищал "давние отношения" между Великобританией и Саудовской Аравией.
Он заявил: "Мы не согласны со многими поступками жителей Саудовской Аравии. Мы не согласны с тем, как они относятся к людям, например, преступникам. Но когда умер король, мы подумали, что будет правильным продемонстрировать уважение".
Собственные траурные церемонии в Саудовской Аравии носят очень сдержанный характер. Флаг страны никогда не приспускают, а покойного короля похоронили в безымянной могиле.
Папа Римский
Франция стала одной из стран, обратившейся к "своему наследию секуляризма".
Однако, как только закон, отделивший церковь от государства, отметил столетний юбилей в 2005 году, возникла новая ссора.
Когда правительство страны приспустило флаги после смерти Папы Римского Иоанна Павла II - главы иностранного государства - многие политики раскритиковали это решение, заявив, что это вступает в конфликт со светской традицией страны.
Единственный случай, когда расположение флагов регулируется законом - смерть французского президента. В других случаях подобные решения принимаются президентом или премьер-министром.
Франция демонстративно приспустила флаги после смерти бывшего президента США Рональда Рейгана и советского лидера Иосифа Сталина.
Принцесса Диана
В 1997 году, когда британцы не скрывали своего горя в связи со смертью принцессы Дианы, флаги над зданиями официальных учреждений по всему Лондону приспустили.
Заметным исключением стало лишь одно здание: Букингемский дворец.
Очень быстро этот факт заметили газеты, и Sun на первой полосе задалась вопросом: "Где наша королева? Где ее флаг?"
Согласно королевскому протоколу, когда королева во дворце - поднимается королевский штандарт, его снимают только после ее отъезда. Это означает, что в отсутствии королевы ни один флаг нельзя приспустить.
Флаг также демонстрирует непрерывность монархии и поэтому не может быть приспущенным.
В конце концов, компромисс был найден. Королева присутствовала на похоронах, королевский штандарт сняли, а национальный флаг Великобритании приспустили.