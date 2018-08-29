Спускать или не спускать? Самые известные скандалы с флагами

Копірайт зображення AFP / Getty Images Image caption После смерти сенатора Маккейна флаг над Белым домом приспустили в субботу, подняли на полную высоту в понедельник и после волны возмущения снова приспустили во вторник

Белый Дом повторно приспустил флаг в память о сенаторе-республиканце Джоне Маккейне. Администрация президента США пошла на такой шаг после резкой критики за решение слишком быстро поднять флаг на полную высоту над Белым Домом.

В большинстве стран флаги опускают до середины флагштока в знак скорби после смерти лидера или выдающегося политика, а также после крупной катастрофы или трагедии.

Однако окончательное решение о том, приспускать ли флаг, может стать предметом споров.

Стрельба в редакции газеты

Дональда Трампа ранее уже критиковали за вопрос приспущенных государственных флагов.

В июне мэр города Аннаполис в США Гэвин Бакл попросил Белый Дом приспустить флаг после того, как вооруженный грабитель убил пятерых журналистов в местной газете.

Но, как рассказал чиновник, его предложение отклонили.

Однако уже на следующий день Трамп приказал приспустить флаги над общественными зданиями, воинскими частями, военными кораблями и посольствами. Позже в Белом Доме заявили, что президент начал действовать как только получил просьбу мэра.

Копірайт зображення EPA Image caption Жертвы стрельбы: Роб Хайасен, Ребекка Смит, Джеральд Фишман, Джон Макнамара (в центре), Венди Уинтерс (снизу справа)

Солдаты и певица

Много говорил о флагах во время своей президентской кампании и Дональд Трамп.

В 2015 году он раскритиковал тогдашнего президента США Барака Обаму за то, что тот не приспустил флаги после убийства пятерых солдат в Центре военно-морского флота США в городе Чаттануга, штат Теннесси.

"Это позорное и неприемлемое упущение, и это еще один пример того, насколько некомпетентны наши политики", - писал он в то время. "Это простой, но значимый и важный жест, демонстрирующий наше уважение погибшим солдатам".

Белый дом приспустил флаги на пятый день после стрельбы. Однако не ранее, чем в интернете начали распускать слухи о том, что Обама якобы почтил смерть певицы Уитни Хьюстон, а вот убийство пятерых военнослужащих проигнорировал.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Барак Обама не отдавал приказ приспустить флаги после смерти Уитни Хьюстон

На самом деле Барак Обама не отдавал приказ приспустить флаги после смерти певицы. Это сделал в своем штате Нью-Джерси губернатор-республиканец Крис Кристи.

Саудовский король

Наполовину приспустить государственные флаги в связи со смертью главы государства - традиционная практика, распространенная во всем мире.

В Великобритании по приказу монарха так же чтят память глав государств-союзников.

Однако дань памяти иностранному лидеру может стать предметом споров, как например позиция британцев относительно чествования короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза после его смерти в январе 2015 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди молятся на могиле Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза

Политики и активисты раскритиковали это решение из-за положения с правами человека в королевстве.

Позже тогдашний британский премьер Дэвид Кэмерон защищал "давние отношения" между Великобританией и Саудовской Аравией.

Он заявил: "Мы не согласны со многими поступками жителей Саудовской Аравии. Мы не согласны с тем, как они относятся к людям, например, преступникам. Но когда умер король, мы подумали, что будет правильным продемонстрировать уважение".

Собственные траурные церемонии в Саудовской Аравии носят очень сдержанный характер. Флаг страны никогда не приспускают, а покойного короля похоронили в безымянной могиле.

Папа Римский

Франция стала одной из стран, обратившейся к "своему наследию секуляризма".

Однако, как только закон, отделивший церковь от государства, отметил столетний юбилей в 2005 году, возникла новая ссора.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Папа Римский Иоанн Павел II скончался в 2005 году

Когда правительство страны приспустило флаги после смерти Папы Римского Иоанна Павла II - главы иностранного государства - многие политики раскритиковали это решение, заявив, что это вступает в конфликт со светской традицией страны.

Единственный случай, когда расположение флагов регулируется законом - смерть французского президента. В других случаях подобные решения принимаются президентом или премьер-министром.

Франция демонстративно приспустила флаги после смерти бывшего президента США Рональда Рейгана и советского лидера Иосифа Сталина.

Принцесса Диана

В 1997 году, когда британцы не скрывали своего горя в связи со смертью принцессы Дианы, флаги над зданиями официальных учреждений по всему Лондону приспустили.

Заметным исключением стало лишь одно здание: Букингемский дворец.

Очень быстро этот факт заметили газеты, и Sun на первой полосе задалась вопросом: "Где наша королева? Где ее флаг?"

Image caption Цветы возле Букингемского дворца

Согласно королевскому протоколу, когда королева во дворце - поднимается королевский штандарт, его снимают только после ее отъезда. Это означает, что в отсутствии королевы ни один флаг нельзя приспустить.

Флаг также демонстрирует непрерывность монархии и поэтому не может быть приспущенным.

В конце концов, компромисс был найден. Королева присутствовала на похоронах, королевский штандарт сняли, а национальный флаг Великобритании приспустили.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram