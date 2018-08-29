Когда полет на Марс - твоя работа

Копірайт зображення FARAH ALIBAY Image caption "В детстве я никогда не думала, что можно работать на космическом корабле"

Запуск миссии на Марс звучит как работа мечты. Однако запуск космических аппаратов происходит не каждый день - так что же инженеры NASA делают в остальное время?

Доктор Фарах Алибаев устроилась на работу в лабораторию реактивного движения NASA и работает над миссией InSight, которая отправилась на Марс в мае 2018 года.

Ее цель - приземлиться на планете в ноябре и заглянуть в ее недра, измерить внутреннюю температуру и послушать "марсотрусы", чтобы узнать больше о том, как сформирован наш ближайший сосед.

На пути к Красной планете InSight обслуживает специальная команда, которая регулярно проверяет космический аппарат во время его долгого пути. Среди них - и доктор Алибаев.

Она рассказала об одном из своих рабочих дней BBC.

Копірайт зображення FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption "Моя официальная должность - инженер по нагрузке"

Как выглядит ваш рабочий день?

Так странно, что мы на пути к Марсу ... и это очень скучно! Но на самом деле так и должно быть. Все идет нормально, поэтому мы просто будем продолжать выполнять свою работу!

Прежде, чем мы осуществили запуск, моей обязанностью было убедиться, что все инструменты должным образом размещены на космическом аппарате, а также их тщательная проверка.

Сейчас, когда мы в пребываем в неопределенном состоянии и ждем, моя работа заключается в том, чтобы помочь командам подготовиться к выполнению заданий.

Копірайт зображення FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption "Мне нравится, что значительная часть моей работы является командной, поэтому я провожу много времени, работая с другими людьми"

Это часть работы инженера - беспокоиться. Потому что всегда произойдет именно то, чего вы никогда не ожидали.

Мы уже на полпути к Марсу, буквально на этой неделе проходим середину пути, и меня мучают кошмары о приземлении на планету.

Марс 24 год. 39 хв. тривалість дня

тривалість дня 6 місяців - час подорожі InSight до місця приземлення

- час подорожі InSight до місця приземлення < 50% спроб приземлення були успішними

спроб приземлення були успішними Роботи - єдині його відомі мешканці NASA

Меньше половины миссий, которые мы пытались посадить на Марс, были успешными. Поэтому страшновато, когда вы столько времени посвящаете космическому аппарату, и все оказывается под угрозой в один день - понедельник, 26 ноября. Поэтому посмотрим, что произойдет!

Управление космическим аппаратом заключается в том, что мы просто пишем команды. Каждая из них - это фрагмент кода, который мы посылаем аппарату, чтобы сказать, что ему делать, когда он окажется на поверхности.

Когда космический аппарат отдыхает ночью, мы работаем. Таким образом, мы получаем все данные, смотрим на них и говорим: "InSight, я хочу, чтобы завтра ты выполнил вот такие задачи!"

И тогда мы отправляем задачи, прямо перед тем, как он проснется утром. Затем мы ложимся спать, а космический аппарат выполняет свою работу.

Но поскольку марсианский день меняется каждый день, мы также должны менять наш график на один час каждый день. Итак, в первый день мы начинаем в 6 утра, а затем [следующий] в 7 утра, 8 утра, 9 утра, а потом - выходной.

Около одного раза в неделю мы включаем новый прибор и осуществляем проверку. Просто чтобы убедиться, что все в порядке с момента запуска, и прибор продолжает работать.

Один из таких тестовых процессов происходит сегодня. Мы делаем это с консоли, так как центр управления космическим аппаратом находится в Денвере, а команды, отвечающие за приборы, смотрят на эти данные из Европы. Поэтому мы используем систему, которая позволяет всем нам общаться друг с другом.

Что вы любите в этой работе?

Неважно, что я делаю, никто не делал этого до меня. И я думаю, что это увлекательно. Мы не просто вносим постепенные изменения, мы создаем совершенно новые вещи.

Копірайт зображення FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption Места посадки тщательно подбирают, поскольку многие космические аппараты, пытавшиеся сесть на Марс, потерпели неудачу

Это помогает увидеть вещи в перспективе, потому что моя работа предполагает необходимость продолжительного анализа электронных таблиц, создания слайдов в PowerPoint или написания ответов на электронные письма.

Я делаю много подобной работы, поэтому иногда становится скучно, как и на других работах.

Но важно видеть перспективу, даже в скучный день, ведь мой космический корабль все еще находится на пути к Марсу!

Копірайт зображення FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption Мозговой штурм команды X: "Вы можете пойти к ним и сказать, что у вас есть некая дикая идея, и они заставят вас трансформировать ее в концепцию миссии"

Как вы оказались в NASA?

Мой путь был несколько странным. Я на самом деле выросла в Англии ... Я выросла в Манчестере и поступила в университет в Кембридже, а затем оказалась в Массачусетском технологическом институте (МИТ). В МИТе я прошла стажировку в лаборатории реактивного движения.

Копірайт зображення FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption Доктор Алибай со стажером Талиен Саркисян

Что дальше после Марса?

Я буду частью команды InSight до конца развертывания инструментария миссии, вероятно, до февраля 2019 года.

Моя дальнейшая мечта такова: у нас пока нет такой миссии, но мой любимый космический объект - спутник Сатурна Энцелад.

Гейзеры на южном полюсе Энцелада - невероятные, и я работала над концепциями миссии до того, как мы предложили NASA лететь через эти струи газа. Однажды я хочу, чтобы эта миссия осуществилась.

Прямо сейчас мы сосредоточены на поисках жизни на планетах Солнечной системы. Я думаю, что многие из нас верят в то, что, если в пределах Солнечной системы есть жизнь, мы ее найдем.

Поэтому я хочу быть частью команды, которая это сделает.

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