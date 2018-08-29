Что происходит в Охматдете и кто будет лечить детей?

Копірайт зображення УНІАН

В больнице "Охматдет" разгорелся скандал из-за увольнения бывшей руководительницы центра детской онкогематологии Светланы Донской и заведующего отделением трансплантации костного мозга Олега Рыжака.

МОЗ объясняет, что их уволили за существенные нарушения в работе. Врачи все обвинения отрицают.

Вслед за ними в знак солидарности заявления на увольнение подали и другие сотрудники отделения трансплантации костного мозга.

Какая ситуация в главном детском медучреждении страны и кто теперь будет лечить детей - выясняла BBC News Украина.

Уволили "за коррупцию"

В заявлении Минздрава говорится, что Рыжака уволили "после проведения служебной проверки и двух выговоров за систематическое невыполнение должностных обязанностей".

Проверка выявила в работе Рыжака ряд нарушений. Речь идет о недостатках в закупке лекарств, обмане родителей об отсутствии препаратов, а также злоупотреблении служебным положением и получении взяток.

Что касается Донской, то ее должность попала под реорганизацию. Вместо административной работы ей предложили должность врача-гематолога педиатрического отделения консультативно-диагностической поликлиники "Охматдет". Однако она отказалась переходить на эту должность, и потому попала под сокращение.

"В течение длительного времени вышеуказанные лица оказывали давление, запугивали и подговаривали к увольнению других сотрудников центра", - говорится в заявлении Минздрава.

Именно поэтому, по их объяснениям, 20 августа о своем желании уволиться заявили несколько врачей-гематологов отделения трансплантации костного мозга, врач-трансфузиолог, биологи и лаборанты.

"Подчеркиваем, что саботаж работы отделений с целью сохранения любой ценой коррупционных схем и административного воздействия для собственной выгоды нескольких человек недопустим", - добавили в министерстве.

Копірайт зображення УНІАН

В "Охматдете" заявили, что после Олега Рыжак и Светланы Донской заявления об увольнении написали почти все врачи отделения, врачи референс-лаборатории, а также большинство медсестер.

Все они указали несогласие с решениями администрации больницы. "До 3 сентября врачи и медсестры еще могут забрать свои заявления и остаться работать в "Охматдете", - говорится в сообщении.

"Мы подали в суд"

BBC News Украина удалось пообщаться с Олегом Рыжаком и Светланой Донской по поводу ситуации в "Охматдете".

Они отвергают все обвинения и считают, что их уволили незаконно.

По словам Рыжака, причиной является несогласие с той политикой обеспечения больных детей медикаментами, которую проводил в последнее время Минздрав.

"То есть мы не против госзакупок через международные организации, но мы выступали против того, чтобы поступали медикаменты с коротким сроком годности и с существенной задержкой", - говорит он.

С другой стороны, по его словам, больница вплотную подошла к запуску трансплантации костного мозга от неродственных доноров. "Осенью уже собирались начать. Но, к сожалению, это не нравится тем, кто зарабатывает деньги на перевозке этих детей на лечение за границу", - считает уволенный врач.

Именно поэтому, по его мнению, было принято решение об увольнении.

Олег Рыжак говорит, что ходил со Светланой Донской на допросы в НАБУ, где они дали все объяснения. "Там сказали, что вопросов к нам больше нет", - добавил он.

Также оба они подали иски о незаконном увольнении из "Охматдета" в суд.

Светлана Донская добавляет, что фактов и доказательств коррупции, в которой их обвиняют, нет.

По ее мнению, после увольнения руководителя другие работники не видят смысла оставаться в отделении трансплантации костного мозга.

"Этот беспредел для команды, которая привыкла работать, которая создавалась десятилетиями, неприемлем", - объясняет она.

Именно поэтому, говорит Донская, практически все работники написали заявления на увольнение.

Кто будет лечить детей?

Копірайт зображення УНІАН

В больнице заверили, что все отделения продолжают свою работу несмотря на сложившуюся ситуацию.

"Дети продолжат свое лечение. Новым пациентам не будут отказывать в госпитализации", - заверили в "Охматдете".

Чтобы заполнить вакансии - больница ищет новых врачей. В том числе через соцсети.

"Нам нужны те, для кого "врач"- не просто профессия, а призвание. Те, кто готовы принять вызов в борьбе с детским раком. Мы научим, организуем стажировку в иностранных клиниках и будем вместе работать ради жизни и здоровья наших маленьких пациентов", - говорится в сообщении на странице "Охматдета" в Facebook.

В Минздраве добавили, что пустили в ход "план немедленного реагирования".

Отныне лабораторные исследования обеспечат благодаря другим медицинским учреждениям Киева, а к сотрудничеству приобщат иностранных врачей.

"Зарубежные партнеры будут предоставлять дистанционные и выездные многомесячные консультации", - сообщили в министерстве.

В частности, свое согласие на сотрудничество дали специалисты из клиник Литвы и Италии. Также разрабатывается план стажировки украинских врачей в лучших клиниках Евросоюза.

Тем временем команда из отделения трансплантации костного мозга может перейти в частный сектор.

По словам Олега Рыжака, лечение тех пациентов, которым сделали трансплантацию, продолжают вести уволенные врачи, а также те, кто написал заявления.

"Эти пациенты будут переведены в региональные гематологические отделения, потому что они не нуждаются в пребывании в стерильных условиях. Мы будем дальше консультировать и наблюдать за этими пациентами, пока они будут в этом нуждаться", - пояснил он.

Если нужно, они готовы выезжать в регионы и консультировать.

"Мы планируем сохранить нашу команду и восстановить работу - либо в "Охматдете", либо еще где-то", - говорит уволенный врач.

Светлана Донская добавляет, что команда должна работать совместно на любом месте. По ее словам, это может быть частная больница.

"Но частный сектор может быть только при условии, что будет выполняться положение закона, согласно которому все дети имеют право на полное государственное финансирование. Это государственное финансирование через национальную службу здоровья может быть направлено как в государственную, так и в негосударственную клинику", - объясняет Донская.

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