"Донбасс" на "Оскар": каковы шансы украинского фильма?

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Фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы отправляют от Украины на кинопремию "Оскар".

Украинский оскаровский комитет дал ему возможность посоревноваться за право быть представленным в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

На пресс-конференции председатель комитета и кинокритик Алик Шпилюк отметил, что лента получила приз за режиссуру на 71-м Каннском международном кинофестивале и имела положительные отзывы международной прессы.

В Украине премьера фильма состоялась 18 июля в рамках Одесского кинофестиваля, однако в широкий прокат он должен был выйти только 18 октября.

По правилам же Американской киноакадемии, фильм должен быть в прокате своей страны в течение минимум недели в период до 30 сентября 2018 года.

Теперь прокат фильма состоится раньше, 20-27 сентября в кинотеатре "Жовтень" в Киеве.

BBC News Украина посмотрела фильм и узнала о его шансах в борьбе за одну из самых престижных кинонаград мира.

Тематика фильма

"Донбасс" - это мозаика из около полутора десятков небольших историй, которые вместе формируют картину жизни на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

В фильме рассказывается о том, как люди выживают во время обстрелов, проходят блокпосты, как боевики отбирают их имущество, как обстреливают гражданское население, фальсифицируют новости, издеваются над пленными.

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При этом режиссер чередует сложные сцены, которые вызывают негативные эмоции, с теми, которые вызывают удивление и являются своего рода сатирой. Так зритель получает небольшую эмоциональную паузу.

Сценарий фильма основан на документальных материалах, а часть сцен снята камерой с рук, имитируя документальный фильм.

Поймут ли в США?

Важным вопросом является то, поймут ли тематику фильма в США, где далеко не все знакомы с ситуацией на востоке Украины.

Алик Шпилюк в комментарии BBC News Украина сказал, что даже при непонимании контекста фильм может понравиться киноакадемикам именно благодаря его художественным качествам.

Кинокритик Александр Гусев отметил, что в этом фильме "счастливо соединились эстетические и этические качества".

Фильм, по его мнению, демонстрирует драму украинской современности, но одновременно рассказывает очень понятную историю о человеческой природе.

Бюджетная поддержка кино:

Государство выделило один миллиард грн на поддержку кино в 2018 году

Все 6 фильмов-участников конкурса на выдвижение на "Оскар" имели государственное финансирование

Из 72 млн грн бюджета "Донбасса", почти 17 млн грн - из госбюджета

На 2019 год Госкино и Минкультуры просят три миллиарда грн на поддержку кино

Источник: Госкино Украины

Продвижение фильма

Для повышения шансов украинскому фильму необходима рекламная кампания в США, где он не выходил в прокат.

Только в октябре состоится премьера "Донбасса" на фестивале в Торонто (Канада).

По оценке директора Ассоциации продюсеров Украины Сергея Корзаченко, для успешной кампании фильма в США необходимо 50-100 тысяч долларов.

Получить часть нужной суммы собираются в украинском культурном фонде и Госкино.

Шансы на победу

Председатель оскаровского комитета Алик Шпилюк считает важнейшим фактором успеха фильма его международную узнаваемость.

"Американские академики читают профессиональную прессу, и если они там видят положительные отзывы, приз за режиссуру, то могут заинтересоваться", - сказал он BBC News Украина.

Также Шпилюк считает это кино удачным примером выразительного режиссерского стиля Сергея Лозницы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сергей Лозница закончил КПИ по специальности "прикладная математика" и когда-то работал в Институте кибернетики

Представитель Национального союза кинематографистов Сергей Васильев говорит, что всего за заветную статуэтку будут бороться около 90 фильмов, и войти в первую девятку, из которой будут формировать финальный список номинантов, уже станет успехом.

По его словам, даже мощное французское кино в последние годы не входит в список номинантов.

Крупнейшими соперниками "Донбасса" являются фильмы "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда (фильм получил в этом году "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. - Ред.) и "Рим" Альфонсо Куарона, сказал BBC News Украина Алик Шпилюк.

Окончательный список фильмов, которые будут бороться за награду, объявят 1 октября.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.