Действительно ли в Чехии много украинских беженцев и мигрантов?

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Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет принимать беженцев из Ближнего Востока и Африки, поскольку уже принимает немало украинцев.

"Чехия не пустит ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины", - цитирует чешского премьера Радио Прага.

Андрей Бабиш подчеркнул, что не согласен с квотами распределения беженцев в ЕС, которые уже прибыли в Италию и Грецию. Чехия еще до сентября 2017 года должна была предоставить, согласно системе квот, убежище 2691 беженцу, но отказалась это делать.

Ранее, аргумент о невозможности принятия беженцев с Ближнего Востока из-за большого количества мигрантов из Украины озвучил польский премьер Матеуш Моравецький. Во время выступления в Ливане в феврале этого года он заявил, что после начала агрессии России против Украины Польша приняла "миллионы украинцев", и речь идет не только о работниках, но и жителях регионов, которые затронула война.

Похоже, теперь такой аргумент в спорах с другими странами ЕС в отношении беженцев на вооружение взяли и в чешском правительстве.

Сколько же на самом деле украинских мигрантов находится сейчас в Чехии, и сколько украинцев, проживающих в Чехии, имеют статус беженца?

Сколько украинцев живет и работает в Чехии?

По данным Министерства внутренних дел Чехии, состоянием на 31 мая 2018 года в стране легально проживали 542,7 тысячи иностранцев, среди которых украинцев 122 тысяч человек - то есть 22,5% от общего количества.

Из всех иностранцев, проживающих в стране, 256 тысяч имели право на временное пребывание в стране, а 286 700 имели право на постоянное проживание. Какое количество украинцев - в каждой из этих групп, не сообщается.

Как сообщает Радио Прага, в Чехии по состоянию на начало 2018 года работали 374 тысяч иностранцев. 94 тысячи из которых не имеют гражданства стран ЕС а 70 тысяч - украинцы. То есть украинцы являются главной группой трудовых мигрантов в Чехии из стран, не входящих в ЕС.

Сколько украинцев получили убежище в Чехии?

Количество украинцев, подавших прошение о предоставлении политического убежища, по данным МВД Чехии, существенно увеличилось с 2014 года. Например, в 2017 году украинцы были первой группой соискателей убежища - подали 435 прошений на получение убежища или 30% от общего количества подобных заявлений от иностранцев (1450).

Убежище в Чехии предоставляется на неопределенный срок тем иностранцам, в отношении которых осуществлялось преследование на родине по религиозному, этническому, гендерному или иному признаку, за принадлежность к определенной социальной группе или из-за политических взглядов. Соискатели, ставшие вероятными жертвами преследований, пыток, насилия или унизительного обращения, могут получить право на "дополнительную защиту" сроком на два года с возможностью продления этого срока.

Большую часть запросов на получение убежища, как правило, отклоняют. Например, в 2017 году чешские власти приняли такое решение в отношении прошений 507 украинцев: только 8 украинцев получили убежище, 25 - дополнительную защиту, 277 - отрицательный ответ, рассмотрение 197 заявок был приостановлено.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чешский премьер Андрей Бабиш использовал большое количество трудовых мигрантов из Украины в качестве аргумента против принятия страной беженцев с Ближнего Востока

Всего, в 2007-2017 гг. Чехия предоставила убежище 1134 иностранцам, 127 из них или 11,2% были украинцами. Украинцы были на первом месте среди иностранцев, получивших убежище в Чехии в 2014 году - 25 человек, и 2017 году - 8 человек.

Дополнительную защиту в Чехии в 2007-2017 гг. получили 380 украинцев, 293 из них получили его в 2014-2015 гг. По количеству получателей дополнительной защиты украинцы за десять лет оказались в Чехии на втором месте после сирийцев (431).

Многим украинцам из тех, кто получает "дополнительную защиту", его продляют по завершению двухлетнего срока, а количество получателей дополнительной защиты из Украины в 2016-2017 гг уменьшилось. Например, в 2017 году 88 украинцам в Чехии продлили дополнительную защиту, 91 - не продлили, и только 25 новых соискателей ее получили.

В 2018 году украинцы снова лидируют среди заявителей на получение политического убежища. С 1 января по 30 июня 2018 года было подано 774 прошений о предоставлении убежища, наибольшее количество - от граждан Украины: 205.

Сколько нелегальных мигрантов из Украины депортируют из Чехии

К сожалению, украинцы лидируют среди нелегальных мигрантов, которых задерживают в Чехии.

Причиной, обычно, является нарушение сроков пребывания в странах Шенгенской зоны. по данным чешской полиции, украинцы в 2017 году составили 34% от количества депортированных (4316 человек) из-за таких нарушений.

Кроме того, в 2017 году из Чехии депортировали 3111 нелегально работавших в стране иностранцев, 84% из которых составили украинцы.

Как сообщил в интервью Европейской правде посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, в 2017 году из Чехии выслали "немноги более тысячи" работающих в стране украинцев, имевших разрешение на работу только в Польше.

За второй квартал 2018 года чешская полиция задержала 1162 нелегальных мигрантов, наибольшую группу составляют украинцы - 342 человека, второе и третье места занимают граждане Молдовы (125) и России (85). Для сравнения, количество задержанных "транзитных мигрантов", направлявшихся в другую страну ЕС, составляла лишь 124 человека, и среди них, как и ранее, преобладали граждане стран Ближнего Востока.

Желаемые работники

Чешское правительство уже неоднократно делало шаги по упрощению правил трудоустройства в Чехии для украинцев, ведь в стране один из самых низких уровней безработицы в ЕС и ощущается нехватка рабочих рук.

Как сообщает Радио Свобода, в мае этого года министр труда и социальной политики Чехии Ярослава Немцова посетила Украину и сообщила о подготовке масштабной программы, которая позволит привлечь на чешский рынок труда десятки тысяч украинцев, в частности, в области строительства, транспорта, социального обслуживания.

Абсолютное большинство украинцев, находящихся в Чехии работают на законных основаниях и вносят вклад в развитие Чехии в тех секторах, где существует дефицит рабочей силы. Они являются трудовыми мигрантами, а не беженцами.

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