Умер Иосиф Кобзон: "герой ДНР", который отказался от Украины

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В четверг, 30 августа, скончался советский и российский артист Иосиф Кобзон. Певец ушел из жизни в возрасте 80 лет.

В конце прошлого месяца СМИ сообщали, что его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких - его состояние врачи якобы оценивали как стабильно тяжелое, он проходил курс химиотерапии. При этом родственники Кобзона отрицали информацию о тяжелом состоянии певца.

Известно, что в 2005 году у Кобзона диагностировали рак, он пережил несколько операций.

Жизнь

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Кобзон выступал в разных регионах СССР, в частности в регионах, пострадавших от различных бедствий. На фото он - после выступления перед ликвидаторами аварии на ЧАЭС, июнь 1986 года

Родился Иосиф Кобзон в 1937 году в городке Часов Яр Донецкой области, недалеко от Бахмута.

Еще в советские времена сделал стремительную эстрадную карьеру и был одним из самых известных певцов страны.

В 1987 году стал народным артистом СССР.

После распада Советского Союза несколько раз избирался членом Государственной Думы РФ.

Был членом провластной партии "Единая Россия".

В 2002 году вел переговоры с чеченскими боевиками, захватившими в Москве концертный зал "Дубровка" - вместе с Ириной Хакамадой смог договориться, чтобы нападавшие отпустили одну женщину и троих детей.

Кобзон и Украина

Копірайт зображення Укринформ Image caption Во время тура в Луганске, 2017 год

Иосиф Кобзон еще с 1991 года был народным артистом Украины - Леонид Кравчук присвоил ему это звание "за выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства, пропаганду украинской песни".

Кроме того, певец был почетным жителем нескольких украинских городов, таких, например, как Днепр, Полтава и Донецк.

В 2003 году в Донецке ему был воздвигнут памятник - сам Кобзон сначала был против этого, однако позже дал согласие.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Памятник в Донецке

С самого начала Евромайдана в Украине Иосиф Кобзон выступал против протестов.

"То, что произошло в Украине, трудно понять. Трудно вообще рассказывать об этой трагедии. Почему на протяжении длительного времени, когда началось в октябре месяце на майдане строительство этих палаточных городков и брожение умов, почему не пресекли?" - сетовал он в интервью российской "Комсомольской правде" в феврале 2014 года.

Однако в том же интервью он отрицал то, что якобы подписался под письмом, в котором российские артисты призвали тогда еще президента Украины Виктора Януковича применить силу к участникам Евромайдана.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кобзон поддерживал политику Владимира Путина

В то же время певец оказался среди тех российских деятелей культуры, которые поддержали президента РФ Владимира Путина во время аннексии Крыма.

Уже в августе 2016 года Иосиф Кобзон жаловался, что бюджет России вынужден слишком много средств выделять на развитие полуострова.

"Мы взяли на себя непосильную ношу - Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы", - рассказывал певец и депутат Госдумы.

"Герой ДНР"

Копірайт зображення УНИАН Image caption В апреля 2014 года бронзовую скульптуру Иосифа Кобзона покрасили в цвета национального флага Украины

С начала конфликта на Донбассе Иосиф Кобзон поддержал пророссийских сепаратистов в родной Донецкой области.

В частности он неоднократно выступал в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а в 2015 году лидер донецких боевиков Александр Захарченко присвоил ему звание "героя ДНР".

Также Иосиф Кобзон получил "звание" "народного артиста", "почетного гражданина ДНР" и "народного артиста ЛНР".

За это Иосифу Кобзону запретили въезд в Украину.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Кобзон и Захарченко вместе исполняют песню в Донецке, 2015 год

Кроме того, в феврале 2015 года Евросоюз одобрил расширение "черного списка" граждан России и лидеров боевиков на востоке Украины, в отношении которых ввели визовые и банковские ограничения.

В него попал и Иосиф Кобзон.

Тогда он заявил, что "очень рад тому, что оказался в "черном списке".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кобзон с орденом непризнанной "ДНР", 2017

Однако уже в августе 2015 года певец обращался в ЕС о получении визы и получил разрешение на въезд - при поддержке Владимира Путина.

"Я благодарен Путину. Благодаря его вмешательству мне дали медицинскую визу", - рассказывал тогда Иосиф Кобзон.

В самой Украине его лишили всех званий почетного гражданина, а также всех государственных наград, включая звание народного артиста.

Впрочем, и сам Иосиф Кобзон заявлял о том, что отказывается от украинских регалий.

"Донбасс никто не ставил на колени, и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь", - заявил певец в августе 2017 года.

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