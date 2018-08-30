Умер Иосиф Кобзон: "герой ДНР", который отказался от Украины
В четверг, 30 августа, скончался советский и российский артист Иосиф Кобзон. Певец ушел из жизни в возрасте 80 лет.
В конце прошлого месяца СМИ сообщали, что его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких - его состояние врачи якобы оценивали как стабильно тяжелое, он проходил курс химиотерапии. При этом родственники Кобзона отрицали информацию о тяжелом состоянии певца.
Известно, что в 2005 году у Кобзона диагностировали рак, он пережил несколько операций.
Жизнь
Родился Иосиф Кобзон в 1937 году в городке Часов Яр Донецкой области, недалеко от Бахмута.
Еще в советские времена сделал стремительную эстрадную карьеру и был одним из самых известных певцов страны.
В 1987 году стал народным артистом СССР.
После распада Советского Союза несколько раз избирался членом Государственной Думы РФ.
Был членом провластной партии "Единая Россия".
В 2002 году вел переговоры с чеченскими боевиками, захватившими в Москве концертный зал "Дубровка" - вместе с Ириной Хакамадой смог договориться, чтобы нападавшие отпустили одну женщину и троих детей.
Кобзон и Украина
Иосиф Кобзон еще с 1991 года был народным артистом Украины - Леонид Кравчук присвоил ему это звание "за выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства, пропаганду украинской песни".
Кроме того, певец был почетным жителем нескольких украинских городов, таких, например, как Днепр, Полтава и Донецк.
В 2003 году в Донецке ему был воздвигнут памятник - сам Кобзон сначала был против этого, однако позже дал согласие.
С самого начала Евромайдана в Украине Иосиф Кобзон выступал против протестов.
"То, что произошло в Украине, трудно понять. Трудно вообще рассказывать об этой трагедии. Почему на протяжении длительного времени, когда началось в октябре месяце на майдане строительство этих палаточных городков и брожение умов, почему не пресекли?" - сетовал он в интервью российской "Комсомольской правде" в феврале 2014 года.
Однако в том же интервью он отрицал то, что якобы подписался под письмом, в котором российские артисты призвали тогда еще президента Украины Виктора Януковича применить силу к участникам Евромайдана.
В то же время певец оказался среди тех российских деятелей культуры, которые поддержали президента РФ Владимира Путина во время аннексии Крыма.
Уже в августе 2016 года Иосиф Кобзон жаловался, что бюджет России вынужден слишком много средств выделять на развитие полуострова.
"Мы взяли на себя непосильную ношу - Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы", - рассказывал певец и депутат Госдумы.
"Герой ДНР"
С начала конфликта на Донбассе Иосиф Кобзон поддержал пророссийских сепаратистов в родной Донецкой области.
В частности он неоднократно выступал в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а в 2015 году лидер донецких боевиков Александр Захарченко присвоил ему звание "героя ДНР".
Также Иосиф Кобзон получил "звание" "народного артиста", "почетного гражданина ДНР" и "народного артиста ЛНР".
За это Иосифу Кобзону запретили въезд в Украину.
Кроме того, в феврале 2015 года Евросоюз одобрил расширение "черного списка" граждан России и лидеров боевиков на востоке Украины, в отношении которых ввели визовые и банковские ограничения.
В него попал и Иосиф Кобзон.
Тогда он заявил, что "очень рад тому, что оказался в "черном списке".
Однако уже в августе 2015 года певец обращался в ЕС о получении визы и получил разрешение на въезд - при поддержке Владимира Путина.
"Я благодарен Путину. Благодаря его вмешательству мне дали медицинскую визу", - рассказывал тогда Иосиф Кобзон.
В самой Украине его лишили всех званий почетного гражданина, а также всех государственных наград, включая звание народного артиста.
Впрочем, и сам Иосиф Кобзон заявлял о том, что отказывается от украинских регалий.
"Донбасс никто не ставил на колени, и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь", - заявил певец в августе 2017 года.