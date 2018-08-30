Парты-трансформеры и доброта: что изменится в школах с 1 сентября

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1 сентября 2018 года в Украине стартует реформа образования, которую называют "Новая украинская школа". Больше всего она коснется 440 тыс. детей, которые в этом году идут в первый класс. Учиться они будут 12 лет по полностью измененной программе.

Остальные дети будут учиться 11 лет.

Что должно измениться в обучении с 1 сентября, и готовы ли школы к этим изменениям, разбиралась ВВС News Украина.

С бутербродами и мультиками

Что такое вода, а что такое доброта, как мириться, как составлять распорядок дня и как безопасно идти в школу - этому будут учить детей в первом классе по новой учебной программе.

Преподаванию по-новому учителей обучали на онлайн-курсах, которые продолжались несколько месяцев, и которые в этом году прошли более 20 тыс. преподавателей начальных классов. Лекции на платформе ed-era.com находятся в открытом доступе, и родителям советуют посмотреть, как теперь будет происходить обучение детей.

Например, педагогов учили не рассказывать материал, просто стоя у доски, а подавать его в форме игры, разнообразить уроки упражнениями-зарядкой и проводить занятия на улице.

Копірайт зображення МОН Image caption Школа в селе Путровка Киевской области

"Если дети часто отвлекаются, это сигнал учителю, что рассказ или длинный, или неинтересный. Стоит прекратить", - говорилось в одной из лекций, посвященной организации работы класса.

Дети будут учиться собирать и анализировать данные, используя окружающие их предметы.

В прошлом году в школах, где работали пилотные проекты реформы, ученики, например, делали бутерброд и считали стоимость продуктов для него.

Для развития речи учителям советуют использовать детские книги и мультфильмы, саундтреки и афиши, обсуждать с детьми важные и интересные для них истории.

Какие слова вы бы использовали, чтобы описать вашего любимого героя мультфильма? Есть ли у вас что-то, чем вы похожи на любимого героя?

Учителя по-разному относятся к таким изменениям в преподавании - есть те, кто воспринял с радостью, а есть те, которые хотели бы оставить все, как было.

"Учителям очень трудно перейти на новые методики. Соблазн сразу посадить ребенка за парту читать книгу и писать будет очень велик", - признает министр образования Лилия Гриневич.

Она призвала учителей сопротивляться этому и не нагружать сразу же в первый месяц первоклашек книгами и тяжелыми портфелями.

Преодолевать стресс

Первый месяц обучения должен быть адаптационным, говорят в МОН, дети должны знакомиться со школой, изучать правила класса и постепенно привыкать к школе.

Учителей призывают уделять значительное внимание психологическому здоровью детей, чтобы они умели выражать свои эмоции, понимать эмоции других, преодолевать стресс и не боялись высказывать свое мнение.

Копірайт зображення ed-era.com Image caption Советы для учителей, как организовывать дисциплину в классе

Учителей во время занятий поощряют использовать технику "я-сообщений" и учить этому детей. Речь идет о высказываниях своих эмоции без осуждения поведения других. Например, говорить о драке в классе можно так: "Когда я вижу, как ученики толкают своих друзей, я понимаю, что тем, кого толкают, больно и очень неприятно".

День в первом классе теперь должен будет начинаться с утренней встречи - когда дети собираются в круг и обсуждают планы на день, свое эмоциональное состояние, свои мысли или просто интересные им темы.

Без оценок и табелей?

О том, как ребенок учится, будут говорить не на родительских собраниях, а во время личных встреч учителей и родителей. В первом и втором классах не будет баллов и оценок вообще.

Также в новой украинской школе отменяют табели и вводят свидетельство достижений.

Этот документ должен показывать, как происходит процесс обучения, а не его результат. Например, как работал ученик, сотрудничал с другими, прилагал ли усилия.

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Парты-трансформеры

Парты-трансформеры, которые можно легко передвигать для работы в группах, новая техника, конструкторы лего, классы, разделенные на несколько зон (для отдыха с креслами-пуфиками, для игр) и ярко разрисованные стены - такими, по замыслу авторов реформы, должны быть новые классы для первоклашек.

Копірайт зображення mon.gov.ua Image caption Такими должны быть парты в "Новой украинской школе". Фото с выставки школьной мебели в городе Винница

Однако новые парты к первому сентября доедут не до всех первых классов. И родители, и учителя сотнями пишут сообщения в соцсетях о неготовности школ к началу учебного года - отсутствии новых парт, вместо которых есть старые и поломанные, отсутствии учебников.

Копірайт зображення Група БАТЬКИ SOS у Facebook Image caption Фото обсуждений ситуации с партами в группе "Батьки-SOS" в Facebook

В МОН говорят, что выделили 1 млрд гривен, но не успели провести тендеры и закупить парты уже на местах - в поселковых, городских и районных советах.

Еще одной причиной задержек с партами называют неготовность мебельных фабрик изготовить такой огромный объем заказов - в 2018 году в украинских школах будет более 20 тыс. первых классов, в которых должна быть новая мебель.

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Учителя по всей стране разрисовывают школы, готовясь к реформе. Школа в городе Невиров, Волынская область

Кроме того, не все школы имеют достаточно места для новой мебели и предусмотренных реформой зон в классе.

"Наши учителя довольны нововведениями, сказали много интересного, но реализовать на 100% иногда не дает площадь класса, например, если едва умещается 30 детей, то зону игр/коврик просто негде разместить, только парты", - рассказывает мама школьницы из Киева Оксана Ребрий.

Когда будут новые учебники?

Еще одним проблемным моментом этого учебного года является нехватка учебников. Напечатать к 1 сентября запланированные 18,5 млн экземпляров не успевают, признают в МОН.

Так, учебники для 10-го класса, по словам министра Лилии Гриневич, попадут в школы только в ноябре, а для первых классов - в октябре. Но на сайте МОН есть их электронные версии.

Копірайт зображення mon.gov.ua Image caption Так в классе можно организовать зону для игр. Фото Минобразования с выставки мебели для школы в городе Винница

Министр призвала учителей не просить родителей закупать учебники: "Все учебники будут. В разные сроки, но будут".

Что для старших классов?

Кроме первых классов по новой программе будут учиться также второклассники в 100 школах, где будет работать пилотная версия реформы. Реформу школы планируют вводить постепенно - в 2019 году уже первые и вторые классы будут учиться по-новому, а пилотные проекты будут работать уже в третьем классе.

Некоторые изменения уже с 1 сентября ждут и учеников старших классов - у них появятся новые предметы.

Кроме обычных уроков в школах будут проводить интегрированные - объединенные по нескольким предметам, чтобы дети понимали связь вещей.

Например, растения будут изучать не только с точки зрения ботаники, но и добавлять к этой теме знания по географии, экологии, математике, химии, языку и литературе.

Копірайт зображення unian Image caption Не нагружать детей, подавать информацию в форме игр призывают учителей в "Новой украинской школе"

С 1 сентября в 10-м классе можно будет изучать интегрированный курс "Естественные науки" - это предмет, который объединяет биологию, физику и химию.

Вводят его добровольно, в качестве эксперимента, по выбору школы. "Этот курс покажет им связь естественных наук между собой, их влияние на повседневную жизнь и практическое применение полученных знаний", - объясняла советник министра образования Иванна Коберник.

По ее словам, выбирают его преимущественно гуманитарные школы, где в 10-м классе дети определились, что хотят поступать по гуманитарному профилю и будут изучать углубленно то, что им понадобится.

Для старшеклассников также вводят интегрированный курс "История: Украина и мир" и новый предмет "Гражданское образование", где будут изучать права человека, что такое глобализация, демократия, как работают международные организации.

Также в рамках реформы в этом году в Украине должно появиться более 8 тыс. инклюзивных классов для обучения детей с инвалидностью. Однако еще не во всех областях школы приспособлены для обучения таких детей.

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