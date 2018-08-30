Парты-трансформеры и доброта: что изменится в школах с 1 сентября
1 сентября 2018 года в Украине стартует реформа образования, которую называют "Новая украинская школа". Больше всего она коснется 440 тыс. детей, которые в этом году идут в первый класс. Учиться они будут 12 лет по полностью измененной программе.
Остальные дети будут учиться 11 лет.
Что должно измениться в обучении с 1 сентября, и готовы ли школы к этим изменениям, разбиралась ВВС News Украина.
С бутербродами и мультиками
Что такое вода, а что такое доброта, как мириться, как составлять распорядок дня и как безопасно идти в школу - этому будут учить детей в первом классе по новой учебной программе.
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Преподаванию по-новому учителей обучали на онлайн-курсах, которые продолжались несколько месяцев, и которые в этом году прошли более 20 тыс. преподавателей начальных классов. Лекции на платформе ed-era.com находятся в открытом доступе, и родителям советуют посмотреть, как теперь будет происходить обучение детей.
Например, педагогов учили не рассказывать материал, просто стоя у доски, а подавать его в форме игры, разнообразить уроки упражнениями-зарядкой и проводить занятия на улице.
"Если дети часто отвлекаются, это сигнал учителю, что рассказ или длинный, или неинтересный. Стоит прекратить", - говорилось в одной из лекций, посвященной организации работы класса.
Дети будут учиться собирать и анализировать данные, используя окружающие их предметы.
В прошлом году в школах, где работали пилотные проекты реформы, ученики, например, делали бутерброд и считали стоимость продуктов для него.
Для развития речи учителям советуют использовать детские книги и мультфильмы, саундтреки и афиши, обсуждать с детьми важные и интересные для них истории.
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Какие слова вы бы использовали, чтобы описать вашего любимого героя мультфильма? Есть ли у вас что-то, чем вы похожи на любимого героя?
Учителя по-разному относятся к таким изменениям в преподавании - есть те, кто воспринял с радостью, а есть те, которые хотели бы оставить все, как было.
"Учителям очень трудно перейти на новые методики. Соблазн сразу посадить ребенка за парту читать книгу и писать будет очень велик", - признает министр образования Лилия Гриневич.
Она призвала учителей сопротивляться этому и не нагружать сразу же в первый месяц первоклашек книгами и тяжелыми портфелями.
Преодолевать стресс
Первый месяц обучения должен быть адаптационным, говорят в МОН, дети должны знакомиться со школой, изучать правила класса и постепенно привыкать к школе.
Учителей призывают уделять значительное внимание психологическому здоровью детей, чтобы они умели выражать свои эмоции, понимать эмоции других, преодолевать стресс и не боялись высказывать свое мнение.
Учителей во время занятий поощряют использовать технику "я-сообщений" и учить этому детей. Речь идет о высказываниях своих эмоции без осуждения поведения других. Например, говорить о драке в классе можно так: "Когда я вижу, как ученики толкают своих друзей, я понимаю, что тем, кого толкают, больно и очень неприятно".
День в первом классе теперь должен будет начинаться с утренней встречи - когда дети собираются в круг и обсуждают планы на день, свое эмоциональное состояние, свои мысли или просто интересные им темы.
Без оценок и табелей?
О том, как ребенок учится, будут говорить не на родительских собраниях, а во время личных встреч учителей и родителей. В первом и втором классах не будет баллов и оценок вообще.
Также в новой украинской школе отменяют табели и вводят свидетельство достижений.
Этот документ должен показывать, как происходит процесс обучения, а не его результат. Например, как работал ученик, сотрудничал с другими, прилагал ли усилия.
Парты-трансформеры
Парты-трансформеры, которые можно легко передвигать для работы в группах, новая техника, конструкторы лего, классы, разделенные на несколько зон (для отдыха с креслами-пуфиками, для игр) и ярко разрисованные стены - такими, по замыслу авторов реформы, должны быть новые классы для первоклашек.
Однако новые парты к первому сентября доедут не до всех первых классов. И родители, и учителя сотнями пишут сообщения в соцсетях о неготовности школ к началу учебного года - отсутствии новых парт, вместо которых есть старые и поломанные, отсутствии учебников.
В МОН говорят, что выделили 1 млрд гривен, но не успели провести тендеры и закупить парты уже на местах - в поселковых, городских и районных советах.
Еще одной причиной задержек с партами называют неготовность мебельных фабрик изготовить такой огромный объем заказов - в 2018 году в украинских школах будет более 20 тыс. первых классов, в которых должна быть новая мебель.
Кроме того, не все школы имеют достаточно места для новой мебели и предусмотренных реформой зон в классе.
"Наши учителя довольны нововведениями, сказали много интересного, но реализовать на 100% иногда не дает площадь класса, например, если едва умещается 30 детей, то зону игр/коврик просто негде разместить, только парты", - рассказывает мама школьницы из Киева Оксана Ребрий.
Когда будут новые учебники?
Еще одним проблемным моментом этого учебного года является нехватка учебников. Напечатать к 1 сентября запланированные 18,5 млн экземпляров не успевают, признают в МОН.
Так, учебники для 10-го класса, по словам министра Лилии Гриневич, попадут в школы только в ноябре, а для первых классов - в октябре. Но на сайте МОН есть их электронные версии.
Министр призвала учителей не просить родителей закупать учебники: "Все учебники будут. В разные сроки, но будут".
Что для старших классов?
Кроме первых классов по новой программе будут учиться также второклассники в 100 школах, где будет работать пилотная версия реформы. Реформу школы планируют вводить постепенно - в 2019 году уже первые и вторые классы будут учиться по-новому, а пилотные проекты будут работать уже в третьем классе.
Некоторые изменения уже с 1 сентября ждут и учеников старших классов - у них появятся новые предметы.
Кроме обычных уроков в школах будут проводить интегрированные - объединенные по нескольким предметам, чтобы дети понимали связь вещей.
Например, растения будут изучать не только с точки зрения ботаники, но и добавлять к этой теме знания по географии, экологии, математике, химии, языку и литературе.
С 1 сентября в 10-м классе можно будет изучать интегрированный курс "Естественные науки" - это предмет, который объединяет биологию, физику и химию.
Вводят его добровольно, в качестве эксперимента, по выбору школы. "Этот курс покажет им связь естественных наук между собой, их влияние на повседневную жизнь и практическое применение полученных знаний", - объясняла советник министра образования Иванна Коберник.
По ее словам, выбирают его преимущественно гуманитарные школы, где в 10-м классе дети определились, что хотят поступать по гуманитарному профилю и будут изучать углубленно то, что им понадобится.
Для старшеклассников также вводят интегрированный курс "История: Украина и мир" и новый предмет "Гражданское образование", где будут изучать права человека, что такое глобализация, демократия, как работают международные организации.
Также в рамках реформы в этом году в Украине должно появиться более 8 тыс. инклюзивных классов для обучения детей с инвалидностью. Однако еще не во всех областях школы приспособлены для обучения таких детей.