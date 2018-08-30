Какой метод контрацепции самый эффективный?

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Решение о правильной контрацепции принимать нелегко, особенно когда есть из чего выбирать.

Существует 15 методов контрацепции, одобренных Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), но ни один из них не надежен на все 100%.

Администрация рекламных стандартов запретила рекламу в Facebook приложения "Естественные циклы" после того, как обнаружила, что оно вводит в заблуждение.

Приложение рекламируют как "очень точное" и "клинически протестированное", но это "преувеличивает" его эффективность.

В то время как некоторые контрацептивы эффективны на 99%, есть и такие, эффективность которых - менее 71%.

Эффективность контрацепции зависит от типа, который вы используете, а также от правильности применения.

NHS советует четко придерживаться инструкций при использовании контрацептивов, чтобы они были максимально эффективными.

Естественное планирование семьи

Копірайт зображення Natural Cycles Image caption Приложение "Естественные циклы" для Facebook обещает точный результат

Естественное планирование семьи - это процесс мониторинга различных сигналов фертильности в течение менструального цикла, чтобы предсказать, когда можно забеременеть.

Если все делать правильно, этот метод может быть эффективным на 99%, но "обычное использование" снижает эффективность примерно до 76%.

От такого метода нет никаких физических побочных эффектов, однако он менее эффективен, если не придерживаться четких инструкций.

Презервативы

Существуют два типа презервативов: мужские презервативы (одеваются на пенис) и женские презервативы (вставляются во влагалище).

Презервативы - это единственный тип контрацепции, который может защитить от половых инфекций и предотвратить беременность.

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Мужские презервативы эффективны на 98% и изготовлены из очень тонкого латекса, полиизопрена или полиуретана.

Есть несколько факторов, которые могут снизить эффективность мужских презервативов, такие как масляные вещества, кремы или повреждения.

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Женские презервативы эффективны на 95%, их помещают внутрь влагалища.

Их эффективность снижается, если в них есть повреждения, или когда пенис случайно входит мимо презерватива.

Таблетки

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Комбинированные таблетки эффективны более чем на 99% при правильном применении, однако их эффективность снижается до 91% при "типичном использовании".

Самый распространенный способ - ежедневно пить одну таблетку в течение 21 дня, а во время менструации употребление прекратить.

Риски забеременеть появятся, если вы не принимаете таблетки регулярно, пропустили прием или если у вас сильная диарея или рвота.

Также снижают эффективность таблеток определенные антибиотики.

Контрацептивы, содержащие только прогестерон, при правильном употреблении имеют эффективность более 99%. Эти таблетки следует принимать ежедневно без перерыва.

При типичном использовании их эффективность составляет 92%. При этом они не содержат гормон эстроген.

Противозачаточная инъекция

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Инъекция эффективна на 99% и действует от восьми до 13 недель в зависимости от препарата.

При типичном использовании ее эффективность составляет около 94%.

На такой метод контрацепции не влияют другие лекарства, но он может привести к нерегулярным циклам у женщины.

После прекращения действия инъекции пожет пройти до года, прежде чем фертильность вернется в норму.

Противозачаточный пластырь

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Пластырь эффективен на 99%, если его использовать идеально правильно, при типичном использовании показатель снижается до 91%.

Из него в тело выделяются гормоны, которые предотвращают беременность и действуют в течение одной недели.

Пластырь нужно менять еженедельно в течение трех недель, потом неделю пропустить.

Вагинальное кольцо

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Вагинальное кольцо тоже имеет эффективность 99%, если его правильно использовать, а типичное использование эффективно на 91%.

Его помещают внутрь влагалища, гормоны попадают в кровь и обеспечивают контрацепцию в течение месяца.

С таким кольцом можно заниматься сексом, на него не влияет рвота или диарея. Но помните, что его надо менять ежемесячно.

Противозачаточный имплантат

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Такой метод контрацепции эффективен на 99% и работает в течение трех лет.

Это небольшой пластиковый стержень, который помещают под кожу руки, где он выделяет гормоны.

При этом на его эффективность могут повлиять определенные антибиотики и лекарства.

Внутриматочная система

Этот метод контрацепции имеет эффективность 99%. При этом он работает от трех до пяти лет в зависимости от типа.

Устройство выпускает гормон прогестаген.

NHS описывает его как одну из самых эффективных форм контрацепции, существующих в Великобритании. При этом предостерегают, что после его установки существует небольшой риск инфицирования.

Внутриматочное средство

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Внутриматочное средство (или "спираль") имеет высокую эффективность и может использоваться в течение пяти - десяти лет в зависимости от типа.

Оно похоже на внутриматочную систему, однако для предотвращения беременности устройство выделяет медь.

Существует небольшой риск, что ваше тело может отторгать спираль, также этот метод может не подойти тем, у кого ранее были инфекции органов таза.

Противозачаточные диафрагмы и колпачки

При правильном применении со спермицидами, диафрагмы или колпачки эффективны на 92-96%.

Эффективность при типичном применении - около 71-88%. Поэтому этот метод не столь эффективен, как другие виды контрацепции.

Диафрагму изготавливают из силикона и вводят во влагалище перед половым актом.

После секса она должна оставаться внутри не менее шести часов.

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